Thị trường biến động, nhà đầu tư tìm gì ở bất động sản?

Khi đầu tư bất động sản truyền thống không còn hiệu quả

Trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu liên tục biến động, nhà đầu tư đang thay đổi cách tiếp cận với bất động sản. Nếu trước đây, yếu tố được ưu tiên là khả năng tăng giá nhanh thì hiện tại, dòng tiền có xu hướng tìm đến những tài sản mang lại giá trị bền vững hơn.

Áp lực từ lãi suất cao, lạm phát và rủi ro địa chính trị khiến các kênh đầu tư truyền thống như cổ phiếu, trái phiếu hay vàng không còn đảm bảo sự ổn định thì bất động sản được nhìn nhận lại như một tài sản có khả năng tạo dòng tiền ổn định, ít biến động hơn và có giá trị sử dụng thực. Đặc biệt, những dự án có pháp lý minh bạch, vị trí chiến lược và khả năng khai thác dài hạn đang trở thành lựa chọn ưu tiên.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội bất động sản TP.HCM cho rằng, thị trường đang bước vào giai đoạn sàng lọc mạnh, khi nhà đầu tư ngày càng chú trọng pháp lý, vị trí và hiệu quả vận hành thay vì chạy theo kỳ vọng ngắn hạn. Điều này phản ánh sự dịch chuyển từ tư duy đầu cơ sang đầu tư bền vững.

Còn ông Neil Brookes, Giám đốc Điều hành kiêm Trưởng bộ phận Thị trường Vốn châu Á - Thái Bình Dương của Savills nhận định: “Điều chúng tôi đang quan sát không đơn thuần là sự phục hồi của thị trường bất động sản. Đây là sự thay đổi trong cách các nhà đầu tư nhìn nhận vai trò của bất động sản trong danh mục đầu tư. Khi cổ phiếu và trái phiếu cùng chịu tác động bởi các yếu tố vĩ mô, khả năng đa dạng hóa, giá trị hữu hình và nguồn thu nhập ổn định từ bất động sản trở nên quan trọng hơn”.

Bất động sản đón dòng vốn mới

Theo Savills World Research, tỷ trọng phân bổ mục tiêu dành cho bất động sản của các tổ chức đầu tư quốc tế vẫn duy trì quanh mức 10,8%, cho thấy niềm tin dài hạn vào loại tài sản có khả năng tạo thu nhập và bảo toàn giá trị.

Không giống các tài sản tài chính thuần túy, bất động sản mang giá trị sử dụng thực và tạo dòng tiền từ hoạt động khai thác. Trong khi giá trị vốn có thể biến động theo chu kỳ, nguồn thu từ cho thuê thường ổn định hơn, giúp giảm thiểu rủi ro.

Xu hướng này đã phản ánh rõ trong thực tế. Báo cáo quý I/2026 của Savills khu vực châu Á - Thái Bình Dương ghi nhận tổng khối lượng đầu tư bất động sản tăng 19,2% so với cùng kỳ, dòng vốn trải rộng từ văn phòng, công nghiệp - logistics đến khách sạn.

Tại Việt Nam, xu hướng tái phân bổ vốn cũng đang dần rõ nét. Cơ cấu FDI cho thấy sự tham gia mạnh mẽ của các nhà đầu tư châu Á, cùng với sự gia tăng các thương vụ ở nhiều phân khúc như khu đô thị, nhà ở và bất động sản thương mại.

Ông Neil MacGregor, Tổng Giám đốc Savills Việt Nam cho biết: "Việt Nam đang hưởng lợi từ các yếu tố nền tảng như tăng trưởng kinh tế, đô thị hóa và xu hướng tái cấu trúc dòng vốn. Nhưng quan trọng hơn là chất lượng dòng vốn, khi nhà đầu tư ngày càng tập trung vào tài sản có khả năng vận hành tốt và tạo dòng tiền ổn định”.

Ông Châu nhận định: “Thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn sàng lọc mạnh mẽ. Nhà đầu tư không còn chạy theo kỳ vọng tăng giá ngắn hạn mà quan tâm nhiều hơn đến pháp lý, khả năng khai thác và giá trị sử dụng thực của dự án. Đây là xu hướng tích cực, giúp thị trường phát triển bền vững hơn”.

Trong bối cảnh nền kinh tế nhiều biến động như hiện nay, bất động sản không chỉ là kênh đầu tư mà còn là nơi trú ẩn. Tuy vậy, cơ hội sẽ không phân bổ đồng đều, mà ngày càng tập trung vào những tài sản có chất lượng thực, vận hành hiệu quả và tạo ra giá trị dài hạn.