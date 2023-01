Thị trường chứng khoán hôm nay 13/1: Áp lực bán chốt lời tiếp tục gia tăng?

VOV.VN - Thị trường phiên 12/1 tiếp tục ghi nhận một phiên giao dịch giằng co và đóng cửa tăng nhẹ, mức cao hơn trung bình trong ngày, trong bối cảnh số mã giảm giá chiếm ưu thế, và thanh khoản duy trì ở mức thấp cho thấy sự giằng co và tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Do đó, áp lực bán chốt lời sẽ tiếp tục gia tăng trong phiên hôm nay (13/1).