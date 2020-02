Thị trường quà tặng trầm lắng trong ngày Lễ Tình yêu

Nhiều cửa hàng trên các tuyến phố Hà Nội bày bán chủ yếu là những bó hoa hồng nhung đỏ thắm và những hộp chocolate nhiều loại với kiểu dáng đa dạng, được nhập khẩu từ các quốc gia như Bỉ, Pháp, Ý, Đức, Trung Quốc..

Mỗi hộp chocolate có giá từ 150.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng/hộp. Hoa hồng nhung loại to, nhập khẩu có giá từ 18.000 – 25.000 đồng/bông, bó lớn có giá 250.000 – 500.000 đồng, thậm chí hơn 1 triệu đồng một bó, phù hợp với nhiều đối tượng khác hàng. Tuy nhiên lượng khách ra vào các cửa hàng rất vắng vẻ.

Anh Đặng Trung, chủ cửa hàng quà tặng trên đường Trần Duy Hưng cho biết, dịp lễ Valentine 2020, sức mua của khách hàng giảm hẳn, nhiều khách chỉ đến tham khảo rồi đi: “Nhu cầu mua năm nay cũng bình thường, bán hết hàng rồi mới nhập tiếp. chocolate tầm trung hay tầm cao cấp có đủ hàng với các mức giá khác nhau nhưng chủ yếu người dân mua ở mức giá 400.000 – 600.000 đồng/hộp”.

Nhiều loại chocolate nhập khẩu với mẫu mã bắt mắt, có mức giá từ 150.000 đồng đến hàng triệu đồng/hộp vẫn ít người mua.

Bên cạnh hoa, chocolate, còn có các loại quà tặng phục vụ ngày lễ tình nhân như: mỹ phẩm, thú bông, quần áo, cũng được các cửa hàng nhập về khá nhiều. Đặc biệt là những món quà “có đôi, có cặp” như: áo, giày dép, đồng hồ, nhẫn đôi, dây chuyền đôi, cốc đôi…

Anh Nguyễn Đức Hưng, chủ cửa hàng bán hoa tươi trên đường Trung Kính chia sẻ, mấy ngày nay, các cặp đôi mua tặng nhau rất ít, nhu cầu chỉ bằng 1/3 năm ngoái. Thị trường quà tặng online so với mọi năm cũng suy giảm, các đơn đặt hàng hoa và chocolate không có chuyển biến nhiều mặc dù kèm theo ưu đãi. Nguyên nhân khiến thị trường Valentine sụt giảm lượng khách được cho là do dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng virus Covid-19 gây ra. Để tránh dịch bệnh, người dân ít ra đường và giảm mua sắm.

“Hôm nay cửa hàng nhập 1.000 bông hồng đỏ nhưng mới bán được khoảng hơn 400 bông. Bán chậm thế này thì chắc chỉ dám nhập thêm 500 bông nữa thôi, nhu cầu năm nay giảm hơn năm ngoái nhiều, mặc dù giá hoa năm nay vẫn bán bằng giá bán năm ngoái”, anh Hưng nói.

Những bó hoa hồng khá đẹp nhưng ít người hỏi mua.

Mặc dù thị trường trong ngày lễ Valentine không được sôi động như mọi năm nhưng các cặp đôi yêu nhau vẫn không quên dành cho nhau lời chúc đầy ý nghĩa đến một nửa kia của thế giới qua những tấm thiệp hay đoá hoa hồng tươi thắm hoặc những thanh socola ngọt ngào.

Em Nguyễn Bích Ngọc, sinh viên năm thứ nhất đại học Hà Nội chia sẻ: “Mọi người thường bày tỏ tình cảm của mình bằng cách trao cho nhau thiệp chúc mừng hay những bông hoa hồng, chocolate hoặc một số quà tặng khác. Đối với em, Valentine này em muốn tặng cho bạn mình món quà em tự tay làm để thể hiện sự chân thành nhất bởi em nghĩ món quà mình tự làm thì sẽ có ý nghĩa hơn”.

Đối với những người đã có gia đình, đây cũng là dịp để hâm nóng tình cảm vợ chồng thêm bền chặt. Anh Ninh Tiến Dũng, ở phố Định Công, quận Hoàng Mai hy vọng, món quà nhỏ là một cây son tặng trong ngày này sẽ khiến vợ cảm động.

“Vợ thì không nhất thiết phải tặng chồng món quà cụ thể. Khi đi làm về, như tối nay chẳng hạn, vợ nấu cho một bữa cơm ngon, cả vợ chồng, con cái quây quần, thì đó là món quà tặng rất ý nghĩa, không cần quà tặng hiện vật. Tôi thấy ngày lễ này cũng rất hay, nên phát huy bởi nước mình cũng không có nhiều ngày lễ để quan tâm đến nhau, để thể hiện một cách rõ nhất tình cảm dành cho nhau”, anh Dũng bày tỏ./.