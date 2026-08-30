Thị trường trong nước khởi sắc từ các hoạt động trải nghiệm - quảng bá

Phát triển thị trường trong nước, hỗ trợ DN chuyển đổi số, ứng dụng truy xuất nguồn gốc, trưng bày giới thiệu sản phẩm đặc trưng vùng miền là cách làm mới, sáng tạo. Qua đó kích cầu tiêu dùng nội địa, tăng sức tiêu thụ sản phẩm cho nhiều địa phương, vùng miền.

Tăng sự hiện diện hàng Việt tại thị trường trong nước

Trong bối cảnh Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số, phát triển thị trường trong nước tiếp tục là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng. Ông Nguyễn Thống Nhất, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh An Giang cho biết, Sở đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương trong phát triển hệ thống phân phối, hỗ trợ DN ứng dụng truy xuất nguồn gốc, chuyển đổi số, đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP của địa phương.

"Thời gian qua, Bộ Công Thương liên tục tổ chức Chương trình "Sức sống hàng Việt", khuyến khích tỉnh An Giang và các địa phương lựa chọn các sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP và đặc sản tham gia các hoạt động trưng bày, quảng bá, kết nối giao thương và livestream. Đây là cơ hội để DN địa phương nâng cao giá trị thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ và tăng cường sự hiện diện của hàng Việt trên thị trường trong nước”, ông Nguyễn Thống Nhất bày tỏ.

Các DN ở An Giang chủ động đổi mới, đầu tư xây dựng thương hiệu, phát triển các sản phẩm OCOP và sản phẩm chủ lực của địa phương

Nhiều đại diện các DN sản xuất, chế biến, kinh doanh và phân phối trên địa bàn An Giang, để đáp ứng mục tiêu tăng trưởng, các DN đã chủ động đổi mới tư duy, đầu tư xây dựng thương hiệu, phát triển các sản phẩm OCOP và sản phẩm chủ lực của địa phương, từ đó định hướng các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước.

Điều đáng nói là thông qua các hội nghị với các cơ quan quản lý và khách hàng, những sự kiện trưng bày sản phẩm, kết nối cung cầu, các DN có cơ hội trao đổi, chia sẻ những kết quả đạt được trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; đồng thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc liên quan đến phát triển thị trường, mở rộng hệ thống phân phối, ứng dụng truy xuất nguồn gốc, chuyển đổi số và kết nối tiêu thụ.

Nâng cao giá trị đặc sản

Với chủ đề "Lạng Sơn Corner" diễn ra hồi đầu tháng 8 vừa qua, Chương trình giới thiệu tới người tiêu dùng Hà Nội hàng chục sản phẩm đặc trưng của tỉnh Lạng Sợn như na, hoa hồi, quế, thạch đen, khâu nhục, lạp xưởng, thịt lợn sấy, bánh ngải, măng ớt cùng nhiều sản phẩm OCOP được chế biến theo hướng nâng cao giá trị. Đây là dịp để các DN, HTX và chủ thể OCOP quảng bá thương hiệu, kết nối với người tiêu dùng và mở rộng cơ hội tiêu thụ sản phẩm.

Ông Đoàn Thành Công, Bí thư Tỉnh đoàn Lạng Sơn đánh giá, việc kết hợp không gian trưng bày trực tiếp với các hoạt động livestream bán hàng trên nền tảng số, không chỉ mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường, còn tạo điều kiện để các DN, HTX, đặc biệt là các mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ, từng bước nâng cao năng lực quảng bá, xây dựng thương hiệu và phát triển kênh bán hàng hiện đại.

“Tỉnh đoàn Lạng Sơn luôn khuyến khích đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển các sản phẩm đặc trưng của địa phương gắn với chuyển đổi số và xây dựng thương hiệu. Tỉnh Đoàn mong muốn sẽ có thêm nhiều chương trình kết nối như “Sức sống hàng Việt” để các DN trẻ, HTX thanh niên và các chủ thể OCOP có cơ hội quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường, góp phần nâng cao giá trị đặc sản Lạng Sơn từ đó phát triển kinh tế địa phương", Bí thư Tỉnh đoàn Lạng Sơn tin tưởng.

Nhiều sản phẩm đặc trưng của Lạng Sơn có mặt tại "Lạng Sơn Corner"

Mở rộng phạm vi kết nối

Mới đây, tại Chương trình “Kết nối cung - cầu thủy sản nội địa tại Vietfish 2026”, bà Lê Hằng, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết, với sự thay đổi lối sống và thói quen tiêu dùng hiện nay, thị trường trong nước còn nhiều tiềm năng để phát triển đối với ngành thuỷ sản. Cơ hội đặc biệt rõ hơn đối với với các sản phẩm chế biến sâu, sản phẩm giá trị gia tăng, sản phẩm tiện lợi, đóng gói nhỏ, phù hợp với gia đình trẻ, hệ thống bán lẻ hiện đại, dịch vụ ăn uống và thương mại điện tử.

Xác định điều này, các DN hội viên VASEP đã xây dựng được nền tảng sản xuất, chế biến và quản lý chất lượng tương đối đồng bộ. Nhiều DN đang vận hành song song 2 hệ thống: Một hệ thống phục vụ xuất khẩu và một hệ thống phát triển sản phẩm cho thị trường trong nước. Dù phục vụ thị trường nào, các DN đều đặt chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và uy tín thương hiệu lên hàng đầu.

“Các hệ thống phân phối sẽ chia sẻ cụ thể về nhu cầu ngành hàng, tiêu chuẩn lựa chọn nhà cung cấp, phân khúc khách hàng và kế hoạch phát triển sản phẩm. Các DN thủy sản sẽ giới thiệu rõ sản phẩm, năng lực cung ứng, chính sách thương mại và khả năng phối hợp thực hiện các chương trình quảng bá, dùng thử, khuyến mại tại điểm bán cũng như trên các nền tảng trực tuyến”, bà Hằng nói.

Bà Lê Hằng, Phó Tổng Thư ký VASEP đánh giá thị trường trong nước còn nhiều tiềm năng để phát triển đối với ngành thuỷ sản

Có thể thấy, thông qua các Chương trình “Sức sống hàng Việt”, Bộ Công Thương đang tạo thêm kênh kết nối sản phẩm với người tiêu dùng theo mô hình đa kênh, kết hợp giữa không gian mua sắm, trải nghiệm trực tiếp và nền tảng số. Các DN, hộ kinh doanh và nghệ nhân có thêm cơ hội tiếp cận khách hàng, quảng bá sản phẩm và tìm kiếm hướng mở rộng thị trường.

Theo ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), mục tiêu của chương trình tạo thêm một kênh kết nối sản phẩm với người tiêu dùng và thị trường. Khi kết hợp trải nghiệm trực tiếp với nền tảng số, các sản phẩm mang dấu ấn văn hóa nhiều địa phương không chỉ được giới thiệu tại chỗ, còn có cơ hội mở rộng thị trường, tiếp cận nhiều khách hàng hơn.

“Việc đưa hoạt động livestream vào chương trình phù hợp với xu hướng tiêu dùng đang ngày càng dịch chuyển lên môi trường số. Người tiêu dùng có thể trực tiếp tìm hiểu, trải nghiệm và lựa chọn sản phẩm tại sự kiện, đồng thời tiếp cận, mua sắm trực tuyến, qua đó mở rộng phạm vi kết nối giữa sản phẩm địa phương với thị trường”, ông Linh khẳng định.