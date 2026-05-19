Trải nghiệm thực tế sản phẩm - nâng vị thế hàng Việt tại thị trường trong nước

Thời gian qua, Cục Quản lý và phát triển Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) liên tục triển khai Chương trình “Sức sống hàng Việt” tại Hà Nội, nhằm tôn vinh các sản phẩm Việt Nam chất lượng cao, có nguồn gốc rõ ràng và thương hiệu uy tín. Không chỉ quảng bá đặc sản vùng miền, chương trình còn kết hợp trải nghiệm trực tiếp với livestream và thương mại điện tử, giúp sản phẩm “Made in Vietnam” tiếp cận người tiêu dùng nhanh hơn, rộng hơn trên môi trường số.

Doanh nghiệp quảng bá đặc sản vùng miền tại các chương trình trải nghiệm thực tế

Qua nhiều kỳ tổ chức, Chương trình “Sức sống hàng Việt” đã nhận được phản hồi tích cực từ DN, người tiêu dùng và cộng đồng sáng tạo nội dung, góp phần quảng bá rộng rãi sản phẩm Việt tới khách trong nước và quốc tế. Bà Tăng Thị Phương Thanh, Giám đốc HTX Nông nghiệp bản địa Thu Ka (Lai Châu) bày tỏ, HTX phát triển các sản phẩm từ sâm Lai Châu và đặc sản địa phương, nhằm đưa hương vị Tây Bắc đến gần hơn với người tiêu dùng Thủ đô. “Hình thức livestream không chỉ tăng tương tác, còn giúp đặc sản Lai Châu mở rộng tiếp cận khách hàng trên nền tảng số, từ đó thúc đẩy tiêu dùng đa kênh trong xu hướng chuyển đổi số”, bà Thanh chia sẻ.

Tương tự, bà Nguyễn Hồng Hạnh, Giám đốc Công ty TNHH MTV Dũng Long cho biết, chương trình không chỉ giúp đặc sản vùng sâu, vùng xa tiếp cận người tiêu dùng Hà Nội, còn mở ra cơ hội cho DN, HTX mở rộng thị trường và phát triển trên nền tảng số. “Đây được xem là mô hình kết nối hiệu quả, tạo giá trị thiết thực để đặc sản địa phương vươn xa. Với các sản phẩm nông nghiệp đặc sản đến từ cánh đồng Mường Than (Than Uyên, Lai Châu), DN liên kết với khoảng 200 hộ dân để tổ chức sản xuất, kiểm soát chất lượng và bao tiêu đầu ra, giúp bà con yên tâm canh tác”, bà Hạnh nói.

Qua 6 kỳ tổ chức, Chương trình “Sức sống hàng Việt” với sự đồng hành của nhiều nghệ sĩ đã từng bước tạo dấu ấn riêng, khi mỗi kỳ đều được xây dựng theo một chủ đề đặc sắc, tuyển chọn những sản phẩm tiêu biểu phù hợp với từng câu chuyện văn hóa. Cùng với không gian trải nghiệm thực tế, người dân và du khách có thể trực tiếp dùng thử sản phẩm, khám phá quy trình sản xuất cũng như lắng nghe những giá trị văn hóa phía sau mỗi đặc sản vùng miền.

Ông Trần Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở Công Thương Lai Châu thừa nhận, việc đưa đặc sản Lai Châu tới các thị trường lớn không chỉ giúp quảng bá văn hóa vùng miền, còn tạo cơ hội để DN, HTX tiếp cận xu hướng tiêu dùng mới. “Các sản phẩm tham gia chương trình đều là đặc sản tiêu biểu, được chú trọng nâng cao chất lượng, chuẩn hóa sản xuất và gắn với truy xuất nguồn gốc. Địa phương kỳ vọng thông qua chương trình, đặc sản vùng cao sẽ ngày càng mở rộng thị trường và tiếp cận sâu hơn vào hệ thống phân phối hiện đại”, ông Hùng tin tưởng.

Nhận thấy việc tham gia chương trình là cơ hội để các DN, cơ sở sản xuất của tỉnh tiếp cận trực tiếp với thị trường lớn, qua đó từng bước hoàn thiện sản phẩm theo yêu cầu của các kênh phân phối, ông Lê Trung Phước, Giám đốc Sở Công Thương Hà Tĩnh cho rằng, địa phương đã xác định cùng với nâng cao chất lượng, việc chuẩn hóa sản phẩm và mở rộng kênh tiêu thụ là yếu tố then chốt để đặc sản Hà Tĩnh phát triển bền vững.

Đồng hành với các DN, HTX trên cả nước đưa sản phẩm đặc trưng lên nền tảng số trong 1 năm qua, TikTok Shop triển khai đã tạo ra nhiều kết quả tích cực thông qua 3 trọng tâm: Gia tăng hiện diện, thúc đẩy tiêu thụ và nâng cao năng lực cho nhà bán hàng. Bà Trần Thị Tân, Giám đốc trách nhiệm xã hội của TikTok Shop cho biết, chương trình đã hỗ trợ nhận diện hơn 200.000 sản phẩm OCOP, đào tạo trên 30.000 nhà bán hàng, đồng thời giúp doanh thu trung bình của các nhà bán tham gia “Thứ 7 Hàng Việt” tăng gấp 3,5 lần so với năm 2024.

Tiếp nối thành công đó, TikTok Shop sẽ triển khai gói hỗ trợ trị giá 100 tỷ đồng dành riêng cho hàng Việt tham gia thương mại điện tử trong 6 tháng cuối năm 2026, bằng ưu đãi phí hoa hồng và phí giao dịch dành cho nhà bán mới, đặc biệt ưu tiên cộng đồng OCOP, nông sản và các sản phẩm làng nghề truyền thống; đồng thời cung cấp các gói tín dụng quảng cáo, voucher ưu đãi cùng nhiều chiến dịch thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt trên nền tảng.

Khách hàng trải nghiệm những sản phẩm tiêu biểu phù hợp với từng câu chuyện văn hóa

Khẳng định vai trò quan trọng của thị trường nội địa, cùng tính hiệu quả từ những chương trình quảng bá sản phẩm, ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và phát triển Thị trường trong nước nêu rõ, các chương trình như “Sức sống hàng Việt” được định hướng trở thành địa chỉ quen thuộc nhằm quảng bá sản phẩm “Made in Vietnam” chất lượng cao tới người tiêu dùng trong nước, đồng thời lan tỏa giá trị văn hóa, bản sắc vùng miền và thúc đẩy tiêu dùng nội địa.

“Việc kết hợp giữa không gian trải nghiệm trực tiếp với livestream bán hàng trên nền tảng số cũng là hướng đi giúp DN địa phương thích ứng với xu hướng tiêu dùng mới, mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng và từng bước nâng cao vị thế hàng Việt ngay tại thị trường trong nước”, ông Linh nói.