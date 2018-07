Ảnh: Dưa hấu sắp thu hoạch bị thối hàng loạt khiến nông dân trắng tay

Những ngày qua, người dân tại thôn Trường Định (xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) lâm vào cảnh khốn đốn khi dưa hấu đang vào mùa thu hoạch bị thối trái, úng rễ, chết hàng loạt. (Ảnh: Zing) Theo người dân, nếu dưa không bị hỏng, trung bình mỗi sào thu về khoảng 1,5 tấn, với giá từ 7.000 – 8.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí sẽ thu về khoảng 10 triệu đồng. (Ảnh: Zing) Dù không bị ảnh hưởng của thời tiết nhưng đến mùa thu hoạch giá dưa lại hạ thấp và thương không thu mua.(Ảnh: Dân trí) Đã khiến hàng trăm ha dưa hấu ở Phú Yên bị quá lứa, thối hỏng. (Ảnh: Dân trí) Nhiều diện tích dưa đã quá lứa nứt nẻ, thối rữa. (Ảnh: Dân trí) Tại tỉnh Nghệ An, hàng chục ha dưa hấu chuẩn bị đến ngày thu hoạch đã bị ngập úng vì mưa lũ. (Ảnh: PL&ĐS) Mưa liên tiếp hơn 10 ngày khiến cánh đồng dưa hấu ở xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu (Nghệ An) bị chìm trong nước nhiều ngày. (Ảnh: VNE) Hơn 300 hộ ở Nghệ An trồng 40 ha dưa hấu chuẩn bị đến kỳ thu hoạch thì bị nước ngập gây mất mùa. (Ảnh: VNE)./.

Những ngày qua, người dân tại thôn Trường Định (xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) lâm vào cảnh khốn đốn khi dưa hấu đang vào mùa thu hoạch bị thối trái, úng rễ, chết hàng loạt. (Ảnh: Zing) Theo người dân, nếu dưa không bị hỏng, trung bình mỗi sào thu về khoảng 1,5 tấn, với giá từ 7.000 – 8.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí sẽ thu về khoảng 10 triệu đồng. (Ảnh: Zing) Dù không bị ảnh hưởng của thời tiết nhưng đến mùa thu hoạch giá dưa lại hạ thấp và thương không thu mua.(Ảnh: Dân trí) Đã khiến hàng trăm ha dưa hấu ở Phú Yên bị quá lứa, thối hỏng.

(Ảnh: Dân trí) Nhiều diện tích dưa đã quá lứa nứt nẻ, thối rữa. (Ảnh: Dân trí) Tại tỉnh Nghệ An, hàng chục ha dưa hấu chuẩn bị đến ngày thu hoạch đã bị ngập úng vì mưa lũ. (Ảnh: PL&ĐS) Mưa liên tiếp hơn 10 ngày khiến cánh đồng dưa hấu ở xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu (Nghệ An) bị chìm trong nước nhiều ngày.

(Ảnh: VNE) Hơn 300 hộ ở Nghệ An trồng 40 ha dưa hấu chuẩn bị đến kỳ thu hoạch thì bị nước ngập gây mất mùa. (Ảnh: VNE)./.