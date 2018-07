Dưa hấu vuông Nhật Bản giá 4,5 triệu/quả vẫn hút khách

Bỏ qua các loại dưa hấu có chất lượng ngon ngọt được trồng ở Việt Nam, giới nhà giàu Hà thành dịp này đua nhau săn loại dưa hấu vuông Nhật Bản dù được bán với giá cao ngất ngưởng, lên tới 4,5 triệu đồng/quả. (Ảnh: Vietnamnet) Loại dưa này rất nổi tiếng, được trồng ở quần đảo Shikoku (Nhật Bản). Để biến những quả dưa hấu từ hình tròn thành hình vuông, người nông dân đã phải sử dụng chiếc khuôn kim loại dài rộng 18cm nhằm mục đích tạo hình lại cho quả dưa. Giai đoạn từ khi quả dưa được đặt trong khuôn cho tới khi thu hoạch kéo dài 10 ngày. (Ảnh: Vietnamnet) Có thời điểm loại dưa hấu vuông này khan hiếm do mất mùa, giá khi ấy bán ở Nhật dao động từ 100-200 USD/quả, còn bán ở thị trường nước ngoài giá lên tới 800 USD/quả (khoảng 18 triệu đồng). (Ảnh: Vietnamnet) Do mức giá cao và hình dạng đặc biệt ưa nhìn, dưa hấu vuông chuyên được dùng để làm quà tặng. Việc quả dưa có hình vuông cũng rất tiện cho việc đóng hộp, vận chuyển. (Ảnh: Dân Việt) So với các giống dưa thông thường, dưa hấu vuông chỉ khác ở hình dạng, còn mùi vị và giá trị dinh dưỡng không mấy khác biệt. Vì vậy, phần lớn khách hàng mua dưa hấu vuông chỉ để làm quà hoặc mua cho vui, chứ ít ai chọn mua để thưởng thức. (Ảnh: Dân Việt) Trung Quốc và Đài Loan cũng bắt đầu cho ra đời giống dưa hấu vuông “cộp mác” bản địa. Dưa của họ chỉ có trọng lượng 1kg, hình hộp nhỏ gọn nằm vừa trong bàn tay người lớn. Giá của mỗi quả dưa này rẻ hơn nhiều so với “hàng xịn”, chỉ 169.000 đồng/quả. (Ảnh: Dân Việt) Một đầu mối bán dưa hấu vuông Nhật Bản ở Hà Nội cho biết, nguồn dưa hấu vuông này khá hiếm, mỗi lần nhập về lượng hàng không được nhiều, trong khi khách đặt hàng đếm không xuể nên luôn trong tình trạng không đủ dưa để trả cho các khách đã đặt trước đó. (Ảnh: Kienthuc.net) Cận cảnh dưa hấu vuông độc đáo đang được ép khuôn. (Ảnh: Vnexpress)./.

Bỏ qua các loại dưa hấu có chất lượng ngon ngọt được trồng ở Việt Nam, giới nhà giàu Hà thành dịp này đua nhau săn loại dưa hấu vuông Nhật Bản dù được bán với giá cao ngất ngưởng, lên tới 4,5 triệu đồng/quả. (Ảnh: Vietnamnet) Loại dưa này rất nổi tiếng, được trồng ở quần đảo Shikoku (Nhật Bản). Để biến những quả dưa hấu từ hình tròn thành hình vuông, người nông dân đã phải sử dụng chiếc khuôn kim loại dài rộng 18cm nhằm mục đích tạo hình lại cho quả dưa. Giai đoạn từ khi quả dưa được đặt trong khuôn cho tới khi thu hoạch kéo dài 10 ngày. (Ảnh: Vietnamnet) Có thời điểm loại dưa hấu vuông này khan hiếm do mất mùa, giá khi ấy bán ở Nhật dao động từ 100-200 USD/quả, còn bán ở thị trường nước ngoài giá lên tới 800 USD/quả (khoảng 18 triệu đồng). (Ảnh: Vietnamnet) Do mức giá cao và hình dạng đặc biệt ưa nhìn, dưa hấu vuông chuyên được dùng để làm quà tặng. Việc quả dưa có hình vuông cũng rất tiện cho việc đóng hộp, vận chuyển. (Ảnh: Dân Việt) So với các giống dưa thông thường, dưa hấu vuông chỉ khác ở hình dạng, còn mùi vị và giá trị dinh dưỡng không mấy khác biệt. Vì vậy, phần lớn khách hàng mua dưa hấu vuông chỉ để làm quà hoặc mua cho vui, chứ ít ai chọn mua để thưởng thức. (Ảnh: Dân Việt) Trung Quốc và Đài Loan cũng bắt đầu cho ra đời giống dưa hấu vuông “cộp mác” bản địa. Dưa của họ chỉ có trọng lượng 1kg, hình hộp nhỏ gọn nằm vừa trong bàn tay người lớn. Giá của mỗi quả dưa này rẻ hơn nhiều so với “hàng xịn”, chỉ 169.000 đồng/quả. (Ảnh: Dân Việt) Một đầu mối bán dưa hấu vuông Nhật Bản ở Hà Nội cho biết, nguồn dưa hấu vuông này khá hiếm, mỗi lần nhập về lượng hàng không được nhiều, trong khi khách đặt hàng đếm không xuể nên luôn trong tình trạng không đủ dưa để trả cho các khách đã đặt trước đó. (Ảnh: Kienthuc.net) Cận cảnh dưa hấu vuông độc đáo đang được ép khuôn. (Ảnh: Vnexpress)./.