Ảnh: Nhiều mô hình trồng măng tây xanh thu trăm triệu đồng mỗi năm

Anh Trần Văn Chung ở thôn Phúc Trung, xã Phúc Thành, huyện Vũ Thư, Thái Bình đầu tư trồng măng tây xanh trên 2,2ha đất thuê của 29 hộ dân trong xã. (Ảnh: Báo Dân Việt) Mỗi ngày Chung thu đều đặn 50 kg măng tây xanh, bán với giá bình quân 80.000 đồng/kg, lãi 4 triệu đồng/ngày. (Ảnh: Báo Dân Việt) Do số lượng chưa nhiều nên thu đến đâu bán hết đến đấy. (Ảnh: Báo Dân Việt) Sắp tới khi vườn phát triển ổn định, số lượng có thể lên đến 1 tạ/ngày nhưng vì đã có hợp đồng bao tiêu sản phẩm nên Chung rất yên tâm về đầu ra. (Ảnh: Báo Dân Việt) Ở huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận cũng phát triển nhiều mô hình trồng măng tây xanh cho thu nhập 400.000 - 600.000 đồng/ngày. (Ảnh: Báo Nông nghiệp Việt Nam) Tuy là cây mới đưa vào trồng ở 2 huyện Phú Xuyên và Phúc Thọ (Hà Nội), song măng tây xanh đã và đang mang lại thu nhập hàng triệu đồng/ngày cho bà con địa phương. (Ảnh: Báo Dân Việt) Một số nông dân ở xóm 8 Nghi Liên đã trồng măng tây xanh bằng công nghệ Israel, cung ứng ra thị trường. (Ảnh: Báo Nghệ An) Anh Ngọc Đông, anh Lai, và anh Quang ở xóm 8 Nghi Liên TP Vinh đã liên kết với nhau thành tổ nhóm sản xuất 1,5 ha măng tây với 15.000 cây. (Ảnh: Báo Nghệ An) Dự kiến đến kỳ thu hoạch, măng tây sẽ cho sản lượng 7- 10 tấn/ năm, tương đương với lợi nhuận khoảng 700 -800 triệu đồng. (Ảnh: Báo Nghệ An) Măng tây xanh có thể dùng để chế biến thành nhiều món ăn ngon. (Ảnh: Báo Dân Việt)./.

