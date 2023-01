Theo đó, hiện thương lái mua xô bưởi tạo hình hồ lô có in chữ tài, lộc tại vườn với giá 500.000 đồng/cặp, giảm 200.000 đồng/cặp so với cùng kỳ. Do giá giảm nên đa phần nhà vườn chọn hình thức bán bưởi theo kích cỡ trái.

Cụ thể, trái bưởi đạt trọng lượng từ 1,4-1,6kg/trái, thương lái mua với giá 600.000 đồng/cặp, còn trọng lượng nhẹ hơn có giá từ 300.000 - 500.000 đồng/cặp (tùy loại). Theo lý giải của bà con thì nguyên nhân giá bán giảm là do sản lượng cung ứng năm nay tăng mạnh so với mọi năm.

Bưởi tạo hình hồ lô có in chữ giá giảm so với Tết năm ngoái do nguồn cung nhiều.

Theo ngành Nông nghiệp tỉnh Hậu Giang, số lượng sản phẩm nông sản tạo hình, in chữ phục vụ thị trường Tết năm nay của bà con trong tỉnh được gần 8.000 sản phẩm, trong đó, có hơn 1.000 trái bưởi tạo hình hồ lô có in chữ tài, lộc, 4.500 trái xoài vẽ chữ tài, lộc; đu đủ khắc chữ tài, lộc có hơn 1.000 trái; dừa chưng tết có 1.500 trái./.