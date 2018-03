Cà chua “lạ” giá cả triệu đồng/kg vẫn đắt khách

Cà chua thân gỗ Tamarillo được quảng cáo có xuất xứ Ecuador đang gây ra cơn "sốt" trên thị trường, có giá từ 1- 1,2 triệu đồng/kg (Ảnh: Nhịp sống kinh tế) Theo chia sẻ của nhiều vị khách, giống cà chua này quả nhiều thịt, vỏ dày và dai, mùi thơm nhẹ, vị chua ngọt thanh mát rất dễ chịu nhưng do nguồn hàng khan hiếm nên khách hàng phải đặt hàng trước 2 tháng mới có thể mua được. (Ảnh: Nhịp sống kinh tế) Giá mỗi kg cà chua Tamarillo nhập khẩu đắt gấp cả 10 lần giá cà chua đen, gấp khoảng 50 lần cà chua đỏ bán ngoài chợ, nên khách chuyển qua mua cây giống về trồng. (Ảnh: KT) Không chỉ sử dụng trong nấu ăn, cà chua thân gỗ còn được dùng chủ yếu để làm salad, hoặc ăn trực tiếp như hoa quả bình thường, làm nước ép trái cây vì rất giàu các vitamin và khoáng chất. (Ảnh: KT) Quả cà chua thân gỗ có hình trứng, dài khoảng 4-10 cm. Màu sắc của quả khác nhau từ vàng, cam, đến màu đỏ và gần như tím. Đôi khi quả có chỗ tối, hoặc sọc dọc. Những người đã trồng thành công loại này cho biết quả màu đỏ thường có vị chua hơn quả màu vàng hoặc cam. (Ảnh: Zing) Không những có giá trị dinh dưỡng cao, cà chua thân gỗ còn thích hợp để trồng làm chậu kiểng trong nhà, do quả có màu đẹp và khá sai nên loại cây giống này đang được nhiều người săn lùng. (Ảnh: Zing) Tuy cùng họ với cà chua, nhưng loại cây này khác hẳn về hình thái cây và quả. Một cây cà chua thân gỗ trưởng thành có thể cao đến 5 m, và có tuổi thọ đến 12 năm. Cây thường có dạng đơn thân, khi cao đến 1,5 m mới bắt đầu đâm nhánh. (Ảnh: Zing) Một cây giống cao 20-30 cm có giá là 500.000 đồng/cây. Nếu mua hạt thì khách phải trả 50.000 đồng cho mỗi hạt giống. (Ảnh: Zing) Theo một số người bán hàng, loại cà chua này hiếm, có công dụng tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, theo phân tích, dù lượng vitamin C, E có cao hơn nhưng vitamin A và một số khoáng chất trong cà chua Tamarillo còn thấp hơn cà chua thông thường. (Ảnh: Zing) Trang Alibaba bán loại cà chua thân gỗ với giá từ 2,74 – 2,85 USD/kg (tương đương khoảng 70.000 đồng/kg). Khi về Việt Nam, qua các thủ tục nhập khẩu và bị "làm giá", cà chua thân gỗ được bán với giá khoảng 1 triệu đồng/kg. (Ảnh: Alibaba).

