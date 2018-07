Đặc sản hạt mề gà rừng Tây Bắc, vừa rẻ lại ngon hút khách Thủ đô

Hạt mề gà hay còn được gọi là hạt mắc lạng (mác ngoạng), là một trong những loại trái cây đặc sản của vùng núi Sơn La. Tháng 7 hàng năm, tranh thủ lúc nương lúa đang đổ ải, nhiều bà con người Thái ở Sơn La lại rủ nhau lên rừng tìm loại hạt vàng ươm như trứng gà này. (Ảnh: Dân Việt) Cây mề gà thường rất sai quả. Loài cây này chỉ mọc hoang ở trong rừng. Cây sống tự nhiên nên cho quả rất ngon và thơm. (Ảnh: Dân Việt) Cây mề gà là loại cây thân gỗ, cao chừng 3-5 mét, lá to, tán rộng, cho bóng mát quanh năm. Quả mề gà mọc thành chùm như cánh quạt. Lúc chín có màu đỏ lựng như ớt trông rất đẹp mắt. (Ảnh: Dân Việt) Bà con người Thái thường đợi lúc quả nở bung lớp vỏ ngoài, để lộ phần hạt bóng thẫm bên trong thì mới tiến hành thu hoạch vì lúc này là thời điểm hạt mề gà cho chất lượng ngon nhất, hạt to, đều và rất dẻo. (Ảnh: An ninh Thủ đô) Hạt mề gà sau khi được rửa sạch có thế được chế biến thành nhiều món như luộc, nướng, nấu canh xương…. (Ảnh: Dân Việt) Nhưng với bà con người Thái thì hạt mề gà vùi tro bếp mới là cách thưởng thức chuẩn nhất. Chỉ cần vùi hạt vào lớp tro nóng còn óng ánh đốm lửa, đợi đến lúc ngửi thấy mùi thơm nực ngập tràn trong căn bếp là dấu hiệu hạt đã chín, có thể lấy ra dùng luôn. (Ảnh: KT) hHmề gà ăn rất ngon, bùi như hạt dẻ, lại lạ mắt nên không chỉ người dân trong bản mà ở thành thị cũng rất ưa chuộng. Mỗi kg hạt mề gà được bán với giá 20.000-30.000 đồng. (Ảnh: KT) Tại Hà Nội, hạt mề gà được một số hàng rong hoặc shop online bán với giá khoảng 60.000 - 70.000 đồng/kg. (Ảnh: KT)

