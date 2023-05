Theo lịch điều hành, giá xăng dầu sẽ được điều chỉnh vào ngày 1/5, tuy nhiên do trùng vào ngày nghỉ lễ nên Liên Bộ Công Thương - Tài chính mới có thông báo điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước, áp dụng từ 15h00 ngày hôm nay (4/5).

Theo đó, giá xăng E5RON92 giảm 1.251 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành và giá bán lẻ không cao hơn 21.437 đồng/lít. Giá xăng RON95-III giảm 1.319 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành và giá bán mới không cao hơn 22.320 đồng/lít.

Dầu diezel 0.05S sẽ có giá bán không cao hơn 18.254 đồng/lít, sau khi được điều chỉnh giảm 1.143 đồng/lít so với mức bán lẻ hiện hành. Dầu hỏa không cao hơn 18.528 đồng/lít sau khi được điều chỉnh giảm 952 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành. Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 15.509 đồng/kg sau khi giảm 334 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành.

Giá xăng, dầu đồng loạt giảm mạnh từ 15h chiều nay (4/5/2023).

Cơ quan điều hành cũng thực hiện trích lập Quỹ BOG đối với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 500 đồng/lít (kỳ trước 300 đồng/lít), xăng RON95 ở mức 500 đồng/lít (kỳ trước 300 đồng/lít); dầu diezel ở mức 300 đồng/lít (như kỳ trước); dầu hỏa ở mức 300 đồng/lít (như kỳ trước); dầu mazut ở mức 300 đồng/kg (kỳ trước 0 đồng/kg. Đồng thời, không chi Quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.

Lý giải cho việc điều chỉnh giá xăng dầu lần này, Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 21/4 và kỳ điều hành ngày 4/5 là 89,393 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 8,565 USD/thùng, tương đương giảm 8,74% so với kỳ trước); 93,336 USD/thùng xăng RON95 (giảm 8,540 USD/thùng, tương đương giảm 8,38% so với kỳ trước); 91,934 USD/thùng dầu hỏa (giảm 5,891 USD/thùng, tương đương giảm 6,02% so với kỳ trước); 90,918 USD/thùng dầu điêzen (giảm 7,030 USD/thùng, tương đương giảm 7,18% so với kỳ trước); 447,153 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 25,344 USD/tấn, tương đương giảm 5,36% so với kỳ trước).

Trước diễn biến giá xăng dầu thế giới nêu trên và các quy định hiện hành, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định đưa mức trích lập Quỹ BOG đối với mặt hàng dầu Mazut về mức 300 đồng/kg (kỳ trước không trích lập); tăng mức trích lập Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95 lên 500 đồng/lít (kỳ trước 300 đồng/lít); giữ nguyên mức trích lập Quỹ BOG đối với mặt hàng dầu diezel và dầu hỏa; tiếp tục không chi Quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu./.