Giá xăng giảm đến 590 đồng/lít từ chiều nay 3/7

Liên Bộ Công Thương - Tài chính mới có thông báo điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước, áp dụng từ 15h00 ngày hôm nay (3/7).

Theo đó, giá xăng E5RON92 giảm 400 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành và giá bán lẻ không cao hơn 20.470 đồng/lít. Giá xăng RON95-III giảm 590 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành và giá bán mới không cao hơn 21.420 đồng/lít.

Dầu diezel 0.05S sẽ có giá bán không cao hơn 18.160 đồng/lít, sau khi được điều chỉnh giảm 10 đồng/lít so với mức bán lẻ hiện hành. Dầu hỏa không cao hơn 17.920 đồng/lít sau khi được điều chỉnh giảm 30 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành. Riêng giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 14.620 đồng/kg sau khi tăng 40 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành.

Trong kỳ điều chỉnh lần này, cơ quan điều hành cũng đã quyết định không trích lập và không chi sử dụng Quỹ Bình ổn với tất cả mặt hàng xăng dầu.

Giá các loại xăng và nhiều loại dầu giảm đồng loạt từ chiều 3/7.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 21/6/2023-2/7/2023) chịu ảnh hưởng của các yếu tố như: Sự sụt giảm sâu trong dự trữ dầu thô của Mỹ, sự gia tăng lo ngại về các đợt tăng lãi suất tiếp theo của các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới, Saudi Arabia cắt giảm sản lượng tự nguyện từ 10 triệu thùng/ngày xuống còn 9 triệu thùng/ngày, việc lo ngại tình hình chính trị ở Nga sẽ làm gián đoạn nguồn cung dầu mỏ…, các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu có biến động tăng, giảm nhẹ đan xen.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 21/6/2023 và kỳ điều hành ngày 3/7/2023 là: 86,781 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 1,310 USD/thùng, tương đương giảm 1,49% so với kỳ trước); 91,596 USD/thùng xăng RON95 (giảm 1,720 USD/thùng, tương đương giảm 1,84% so với kỳ trước); 90,697 USD/thùng dầu hỏa (tăng 0,406 USD/thùng, tương đương tăng 0,45% so với kỳ trước); 92,163 USD/thùng dầu điêzen (tăng 0,447 USD/thùng, tương đương tăng 0,49% so với kỳ trước); 429,784 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 8,491 USD/tấn, tương đương tăng 2,02% so với kỳ trước).

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng đã trải qua 19 lần điều chỉnh, trong đó 9 lần tăng, 7 lần giảm, và 3 lần giữ nguyên. Ở kỳ điều hành gần nhất (từ 15h00 chiều 21/6), giá xăng E5RON92 và RON-95 giữ ở mức 20.878 đồng/lít và 22.015 đồng/lít. Giá dầu diesel 18.174 đồng/lít; dầu hỏa 17.956 đồng/lít và giá dầu mazut không cao hơn 14.587 đồng/kg. Cũng tại kỳ điều hành chiều 21/6, liên Bộ tiếp tục không chi sử dụng Quỹ bình ổn với xăng dầu, trích lập vào quỹ 139 đồng/lít xăng E5 RON92 và xăng RON95 là 191 đồng 1 lít.