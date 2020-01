Hoa lay ơn nở đẹp, người trồng hứa hẹn được giá cao

Năm nay thời tiết thuận lợi, tại làng hoa xã Bình Ngọc, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên những hàng lay ơn căng mọng hứa hẹn trổ bông khoe sắc đúng dịp Tết Nguyên đán. Các hộ trồng hoa hy vọng nhiều người đến đặt mua, giá bán cao.

Vườn hoa lay ơn ở Làng hoa Bình Ngọc.

Những ngày này, tại làng hoa lay ơn ở Bình Ngọc, thành phố Tuy Hòa tấp nập cảnh người dân chăm sóc hoa. Trong số hơn 43ha do Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Bình Ngọc quản lý có 25 héc ta với 420 hộ xã viên tham gia trồng hoa lay ơn. Nhiều giống hoa có màu sắc đẹp: đỏ, cam, hồng, vàng, trắng. Những luống hoa chuẩn bị bán vào dịp Tết, đến ngày Rằm tháng Chạp đã có búp đẹp, dự kiến sẽ bung nở trong khoảng 1 tuần nữa.

Bà Lê Thị Cúc, người trồng hoa ở xã Bình Ngọc, thành phố Tuy Hòa nói cho biết, cả năm trông chờ vào vụ hoa Tết, may mắn năm nay hoa được mùa khiến ai cũng phấn khởi.

“Năm nay là bông đẹp lắm do thời tiết thuận. Trồng 10 cây là nên 10 cây không có hư gì cả. Vườn nào cũng như vườn nào cho nên năm nay người nông dân bằng cách nào cũng trúng Tết hết cả”, bà Cúc nói.

Bà Lê Thị Duyên, cũng chung niềm vui được mùa hoa: “Năm nay hoa lay ơn ở vườn đây nói chung là thuận trời. Thành ra bông lên đẹp. Các chỗ khoảng 24 đến 25 tháng Chạp là tập trung về đây mua rất đông. Ở đây là khu trồng hoa chính”.

Năm nay hoa lay ơn được mùa.

Hiện, hoa lay ơn đang có giá bán dao động từ 30.000 - 60.000 đồng/bó, khoảng 10 cành và tùy thuộc vào loại hoa, màu sắc hoa. Với mức giá này mang lại cho người trồng thu nhập từ 20 - 40 triệu đồng mỗi sào. Vào dịp Tết Nguyên đán nhu cầu tiêu thụ hoa mạnh hơn, hoa cũng trổ bông đẹp hơn nên người trồng mong muốn giá bán cao hơn ngày thường.

Ngoài việc trồng hoa lay ơn để bán vào dịp Tết thuần túy như hiện nay, các hộ xã viên còn chủ động ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật để trồng hoa bán quanh năm. Đặc biệt, một số hộ tham gia mô hình phát triển du lịch cộng đồng góp phần nâng cao thu nhập. Đến nay đã có 7 hộ tham gia, lượng khách mà các hộ dân đã thu hút được gần 10.000 lượt người trong năm qua.

Hộ xã viên HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Bình Ngọc kết hợp mô hình trồng hoa gắn du lịch cộng đồng cho thu nhập ổn định.

Ông Nguyễn Ngọc Anh, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Bình Ngọc, thành phố Tuy Hòa chia sẻ: những hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp gắn với du lịch, hy vọng năm nay người trồng hoa ở Bình Ngọc sẽ có được “niềm vui kép” khi vừa được mùa lại được giá.