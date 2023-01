Mai cổ thụ giá lên đến cả 100 triệu đồng được trưng bày tại Bình Định

Lễ hội Mai vàng An Nhơn (huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định) lần thứ nhất diễn ra từ ngày 9 - 11/1 với chủ đề “An Nhơn - khát vọng tỏa sáng”. Lễ hội tôn vinh những người trồng mai ở các làng nghề mai cảnh các xã, phường của thị xã, khẳng định giá trị thương hiệu mai vàng An Nhơn, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Điểm nhấn của lễ hội Mai vàng An Nhơn là trưng bày 190 cây mai có dáng, thế khác nhau, tượng trưng 190 năm danh xưng An Nhơn và Hội thi tay nghề kỹ thuật tạo dáng mai với sự tranh tài của các nghệ nhân.

Các nghệ nhân trưng bày mai cảnh tại lễ hội Mai vàng An Nhơn, tỉnh Bình Định.

Ông Nguyễn Xuân Hà, nghệ nhân trồng mai ở phường Bình Định, thị xã An Nhơn có thâm niên trồng mai cảnh 35 năm nay. Dịp này, ông Nguyễn Xuân Hà đưa 20 cây mai bonsai nghệ thuật dáng thế đẹp nhất của vườn nhà đến trưng bày. Trong đó, một số gốc mai từ 40-50 năm tuổi, mỗi gốc có giá hơn 100 triệu đồng. Đây là những gốc mai do chính ông Hà sưu tập nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Bình Định và bỏ công sức để tạo cành.

Theo ông Hà: “Lễ hội mai vàng An Nhơn lần này được đông đảo anh em sinh vật cảnh toàn tỉnh, cũng như tỉnh bạn, nhân dân đến thưởng ngoạn. Mỗi một nghệ nhân đem đến cây mai tinh túy nhất trưng bày trong lễ hội này. Tất cả anh em nghệ nhân còn ở tầm thấp hơn sẽ học hỏi rất nhiều kinh nghiệm. Chắc chắn sẽ lưu giữ được những cây đẹp tham gia những hội chợ triển lãm".

Lễ hội Mai Vàng An Nhơn còn diễn ra nhiều hoạt động thu hút người dân và du khách như: Hội thi tay nghề khéo tạo dáng mai; trưng bày, giới thiệu sản phẩm làng nghề và sản phẩm OCOP; Triển lãm ảnh An Nhơn xưa và nay...

Tại lễ hội, nhiều sản phẩm OCOP của tỉnh cũng được trưng bày.

Ông Bùi Văn Cư, Phó Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết: “Việc tổ chức lễ hội cũng là dịp để quảng bá thương hiệu mai của thị xã An Nhơn, tạo đầu ra cũng như việc mở rộng thị trường. Thương hiệu mai vàng An Nhơn được người dân từ Bắc tới Nam đều biết. Khả năng trong năm nay số lượng mai bán ra rất cao".

Nhiều năm qua, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định được biết đến là một vùng chuyên trồng mai bán vào dịp Tết Nguyên đán. Đây còn là thủ phủ mai vàng của miền Trung với những nghệ nhân trồng mai tận tụy, tài hoa và giàu tâm huyết. Mỗi độ tết đến xuân về, từ các làng mai ở thị xã An Nhơn đã đưa hàng trăm chuyến xe hoa mai đi khắp các vùng miền trong cả nước. Nghề trồng mai mang lại thu nhập cao cho nhiều người dân ở thị xã An Nhơn, góp phần giải quyết việc làm, giảm nghèo, vươn lên làm giàu./.