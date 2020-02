Mua vàng ngày vía Thần Tài: Không còn cảnh chen chúc, tranh mua

Theo quan niệm dân gian, Thần Tài là vị thần chuyên quản Tài Phúc Phú Quý mang lại tài lộc, sung túc và may mắn cho mọi người. Theo tục lệ, sở hữu một sản phẩm vàng vào ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng) sẽ mang lại sự may mắn phúc hiển trong cả năm.



Ngày vía Thần Tài năm nay tại Hà Nội, bất chấp trời mưa nhỏ và dịch viêm đường hô hấp cấp (nCoV) đang lan rộng, nhiều người dân Hà Nội đã đeo khẩu trang và có mặt tại các công ty kinh doanh vàng, bạc đá quý khu vực phố Trần Nhân Tông, Cầu Giấy để xếp hàng mua cho mình một sản phẩm vàng lấy may.

Nếu so sánh cùng thời điểm của năm ngoái, năm nay lượng người đến xếp hàng vào khung 6 giờ sáng có phần ít hơn. Các công ty kinh doanh vàng, bạc đã có sự chuẩn bị chu đáo về ghế ngồi, hoa quả, nước uống và đặc biệt là có nhiều thùng khẩu trang y tế phát miễn phí cho khách hàng đến mua vàng phòng virus corona.

Khách mua vàng xếp hàng ít hơn những năm trước.

Ông Trần Đức Dũng (45 tuổi, ở Hai Bà Trưng) là một trong những khách hàng có mặt xếp hàng mua vàng từ 6 giờ sáng cho biết, ngày vía Thần Tài năm nay ông cũng đi sớm như mọi năm nhưng lượng người không đông như năm trước, chắc chắn việc mua vàng sẽ không phải chen chúc, báo hiệu sự thuận lợi cho cả năm.

Cũng đến mua vàng từ 5h sáng tại phố Trần Nhân Tông, chị Đào Bích Ngọc (quận Ba Đình, Hà Nội) cho biết, hôm nay ngày vía Thần Tài nhưng lại là ngày làm việc đầu tuần nên tranh thủ đến mua 1 chỉ vàng lấy lộc đầu năm. "Nhà mình có con nhỏ, hôm qua lại được nhà trường thông báo cho học sinh nghỉ học cả tuần nên tranh thủ mua vàng rồi về nhà đi gửi con để còn đi làm. Giá vàng ngày này có tăng hơn những ngày trước nhưng "mua vàng là mua may", mình lại không kinh doanh lời lãi gì nên giá có cao hơn chút cũng không thành vấn đề", chị Ngọc tâm sự.

Bạn trẻ Nguyễn Thế Hưng (26 tuổi, ở quận Long Biên) mới mua 1 linh vật chuột vàng cho biết, năm trước mua 1 chỉ vàng nhẫn tròn trơn, nay đến bán chỉ vàng đó đi thêm tiền mua con chuột vàng cầu may. "Năm nào mình cũng mua vàng vào đúng ngày vía Thần Tài, qua 1 năm lại đổi sang sản phẩm vàng khác để đổi vận may. Năm nay thấy vàng hình chuột ngộ nghĩnh nên mua vừa để lưu giữ vừa để ngắm vì mình rất thích hình tượng chuột Mickey". bạn Hưng nói.

Những khách hàng đầu tiên mua vàng ngày vía Thần Tài 2020.

Nhằm đáp ứng tốt nhất mong muốn của quý khách mua vàng lấy may trong ngày Vía Thần Tài năm nay, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đã chuẩn bị lượng lớn nhẫn tròn trơn Vàng rồng Thăng Long (người dân thường coi là vàng tài sản) các bản vị từ 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ, 3 chỉ, 5 chỉ, 10 chỉ nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu mua vàng cầu may. Giá bán các loại nhẫn Rồng vàng hiện đang ở mức 4,49 triệu đồng/chỉ.

Bên cạnh đó, công ty cũng đã tuyển chọn rất nhiều trang sức vàng ta, vàng tây đặc sắc như: Tượng vàng Thần Tài – Khai xuân đại phát, hộ mệnh bình an; Đĩnh vàng Tài lộc mang đến tài lộc phú quý và thịnh vượng, một sự khởi đầu tốt lành và hạnh phúc, bình an cho gia chủ đón năm mới; Nhẫn kim tiền – Tiền vàng sung túc; Charm tì hưu vàng – của cải dồi dào, tiền vào liên tiếp, trang sức vàng ta gắn đá ngọc quý theo phong thủy tháng sinh, tuổi mệnh mang đến vận may, tài lộc cho để khách hàng lựa chọn làm đẹp, cầu may theo sở thích riêng. Ngoài giá bán theo định lượng, các sản phẩm vàng trang sức này được tính thêm tiền công chế tác.

Đại diện Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cho biết, xu hướng nhiều năm gần đây, người dân thường chọn mua các sản phẩm bằng vàng như trang sức bằng vàng ta, vàng tây gắn đá ngọc quý thiên nhiên, nhẫn tròn trơn Vàng rồng Thăng Long để cầu tài, cầu lộc, giữ của, vừa để đeo làm đẹp, làm sang vừa mang lại may mắn cho cả năm.

Bộ tượng 12 Con Giáp Phú Quý bằng vàng 24K.

Trao đổi về giá vàng trong ngày vía Thần Tài, vị này cho biết, thị trường vàng sau tết Nguyên Đán vẫn tăng cao. Tuy nhiên trong ngày Vía Thần Tài, khách hàng thường không quan trọng là giá vàng tăng cao vài chục nghìn mà quan trọng là xuất được tiền đúng ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch để mua vàng, mang lại may mắn, tài lộc cho họ trong cả năm.

"Dù giá vàng tăng đến đâu người dân vẫn mua một chút vàng lấy may vì họ thấy phần tăng cao không đáng kể so với quan nhiệm tài lộc mang đến là vô tận. Chúng tôi luôn đưa ra giá tốt nhất cho khách hàng, không vì đông khách mà tăng giá và điều chỉnh theo biến động của thị trường vàng, đảm bảo quyền lợi khách hàng", Đại diện một đơn vị kinh doanh vàng cho hay.

Sản phẩm vàng đồng xu hình chuột.

Ông Trần Đức Mạnh, Giám đốc kinh doanh Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý cũng cho biết, nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng mua vàng lấy may trong ngày Vía Thần Tài, Tập đoàn sẽ cố gắng phục vụ đến vị khách cuối cùng.

Theo ước tính của đại diện các công ty kinh doanh vàng bạc tại thị trường Hà Nội, lượng khách năm nay đông hơn năm trước khoảng 20% - 30%. Đến thời điểm sáng 3/2, lượng khách đặt mua trước tăng khoảng 20 -30% so với cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, lượng khách đến giao dịch vẫn đang ít hơn những năm trước./.