Ngắm gà rừng tai trắng tiền triệu hút khách dịp Tết

Gà rừng tai trắng thường được các chủ trang trại mua gom sau đó nhân giống thuần chúng để tăng số lượng. (Ảnh: Dân trí) Gà rừng tai trắng có màu lông sặc sỡ, cựa nhọn, dáng thon, thần thái tinh nhanh nên trước đây còn được dùng làm sản vật cung tiến vua. (Ảnh: Dân Việt) Gà rừng được chăn thả tự nhiên trong môi trường đồi núi thoáng mát. (Ảnh: Dân Việt) Gà rừng khá nhát, chúng chỉ ăn các thức ăn dân dã trong tự nhiên mà không ăn cám công nghiệp. (Ảnh: Dân Việt) So với các loại gà khác, gà rừng có sức đề khác tốt, bộ lông đẹp, thịt cũng ngọt và thơm nên rất được ưa chuộng trên thị trường. (Ảnh: Dân trí) Gà rừng có bản tính hoang dã nên người nuôi thường phải làm giàn cây trong chuồng để cho gà đậu và ngủ. (Ảnh: Dân trí) So với các giống gà khác, gà rừng có trọng lượng khá nhỏ, con trống chỉ từ 1 - 1,5kg. (Ảnh: Dân trí) Gà rừng là loài vật có độ hoang dã cao nên để thuần chủng không hề đơn giản. (Ảnh: Dân trí) Vào dịp Tết, gà rừng tai trắng là mục tiêu đặt mua của nhiều người. Do số lượng có hạn, gà rừng tai trắng chủ yếu để dành cho các khách quen. (Ảnh: Dân trí)./.

