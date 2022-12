Người dân Cần Thơ an tâm với nguồn cung và chất lượng hàng hóa Tết 2023

Thời điểm này tại Cần Thơ, hầu hết các đơn vị kinh doanh hàng hóa Tết Quý Mão 2023 đều xây dựng và triển khai kế hoạch chuẩn bị hàng hóa đến hết quý I/2023, nên đảm bảo đầy đủ lượng hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trên địa bàn thành phố trước, trong và sau Tết. Thành phố cũng tổ chức nhiều đợt kiểm tra, thanh tra để đảm bảo nguồn gốc hàng hóa bán ra thị trường, mang lại sự an tâm mua sắm Tết cho người dân.

Có mặt tại các siêu thị ở Cần Thơ vào những ngày cuối năm có thể thấy không khí mua sắm đã nhộn nhịp. Hệ thống siêu thị Co.opmart (thuộc Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM - Saigon Co.op) triển khai sớm các chương trình khuyến mãi phục vụ Tết từ tháng 11, với hàng loạt đổi mới, gia tăng sự trải nghiệm cho người tiêu dùng. Riêng tại Co.opmart Cần Thơ, nắm được nhu cầu thị trường, đơn vị tập trung vào nhóm hàng thiết yếu như thủy hải sản, thịt gia súc, gia cầm, trứng, gia vị… luân phiên thực hiện các chương trình khuyến mãi, giảm giá tập trung nhiều nhóm hàng.

Các mặt hàng Tết đa dạng, nhiều khuyến mãi giúp người dân tiết kiệm mua sắm. Dự đoán sức mua năm nay tăng 8-10% so với cùng kỳ.

Bà La Ngọc Trương, Giám đốc siêu thị cho biết, Co.opmart Cần Thơ tăng nguồn hàng dự trữ từ 15-20%, tùy theo nhóm hàng. Bên cạnh đó, Co.opmart tăng cường nhân viên phục vụ, đặc biệt khâu kiểm tra chất lượng sản phẩm đầu vào để hàng hóa cung ứng đạt chất lượng tốt nhất.

“Năm nay dự báo sức mua tăng từ 8-10% và do Tết sớm nên siêu thị đã chuẩn bị nguồn hàng từ cách đây gần 1 tháng. Đơn vị rút hàng về để trữ hàng và đảm bảo cung ứng cho bà con trong dịp Tết. Hàng hóa được trưng bày trên kệ cũng như lưu thông luôn đảm bảo chất lượng cho người tiêu dùng cũng như đảm bảo quy định truy xuất nguồn gốc”, bà Trương cho hay.

Để chuẩn bị cho dịp Tết 2023, MM Mega Market Việt Nam (MM) cũng lên kế hoạch dự trữ hàng hóa tăng khoảng 20-30% so với Tết 2022 và tăng 40-50% so với những tháng bình thường. Riêng thực phẩm tươi sống và mặt hàng thiết yếu, bánh kẹo, mứt tăng đến 100%. MM dự đoán sức mua năm nay tăng từ 10-20% so với Tết năm 2022 nên từ vài tháng trước, đơn vị đã liên tục làm việc với nhà cung cấp để duy trì mức giá ổn định, mang đến cho khách hàng mức giá cạnh tranh nhất có thể.

Từ ngày 8/12, siêu thị LOTTE Mart Cần Thơ cũng chính thức vào mùa kinh doanh Tết. Đúng kế hoạch từ tháng 11/2022 đến tháng 3/2023, LOTTE Mart Cần Thơ chuẩn bị lượng hàng dự trữ trị giá trên 120 tỷ đồng. Từ nay đến ngày cận Tết, siêu thị duy trì giảm giá từ 20-49% cho khoảng 500-700 sản phẩm. Ông Hồng Tân Trạng, Giám đốc siêu thị LOTTE Mart Cần Thơ cho biết, trong giai đoạn này các mặt hàng bánh kẹo, thực phẩm tươi sống sẽ về khoảng 2-3 tuần trước Tết. Siêu thị luôn đặt vấn đề đảm bảo chất lượng, tuân thủ nguồn gốc xuất xứ cũng như vệ sinh an toàn thực phẩm.

Khách hàng yên tâm mua sắm đồ Tết, vì hàng hóa thuộc danh mục hàng bình ổn giá thực hiện theo đúng danh mục đăng ký.

Ghi nhận thực tế tại các siêu thị, hàng hóa kinh doanh có nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ, niêm yết giá theo đúng quy định, được bố trí và sắp xếp trên kệ theo chủng loại, thuận tiện cho khách mua sắm. Hàng hóa thuộc danh mục hàng bình ổn giá thực hiện theo đúng danh mục đăng ký; điểm bán có bảng hiệu rõ ràng, khách hàng dễ nhận biết.

Đang lựa hàng gia dụng tại siêu thị Co.opmart Cần Thơ, bà Huỳnh Thị Bảo Yến, ở phường Cái Khế, quận Ninh Kiều chia sẻ, vào siêu thị dịp này chủ yếu gạo, nước mắm, nước tương để sẵn. “Hàng hóa Tết năm nay phong phú, giá cả ổn định không tăng nhiều so với mọi năm, đa số hàng hóa cũng được giảm giá, giúp người tiêu dùng tiết kiệm chi tiêu”, bà Yến nói.

Không chỉ đảm bảo về chất lượng sản phẩm, các DN trên địa bàn Cần Thơ còn linh hoạt trong việc đóng giỏ quà cho khách hàng theo đơn giá yêu cầu. Ông Nguyễn Hải Trường, Giám đốc siêu thị GO! Cần Thơ cho biết, hình thức giỏ quà ở hệ thống siêu thị rất đa dạng với khoảng 50 mẫu, mức giá từ 99.000 đồng đến 3 hoặc 4 triệu đồng. “Giỏ quà là những mặt hàng thiết yếu như bánh kẹo; ngũ cốc, sữa; ngoài ra còn có các sản phẩm đường, muối, bột ngọt, gạo… cho từng giỏ quà đa dạng, đáp ứng được nhiều yêu cầu của khách hàng”, ông Trường thông tin.

Theo Sở Công Thương Cần Thơ, hiện Sở đang tích cực phối hợp với ngành Nông nghiệp tăng cường kết nối các sản phẩm hàng hóa nông sản của bà con địa phương đưa vào chuỗi siêu thị, cửa hàng tiện ích đang hoạt động trên địa bàn. Sở cũng phối hợp với Cục Quản lý thị trường và các cơ quan liên quan hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất cho các DN trong công tác chuẩn bị hàng hóa, cũng như mở rộng hoạt động kinh doanh trong dịp Tết. Đồng thời, Sở sẽ kết hợp với Cục Quản lý thị trường đẩy mạnh công tác giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh hàng gian, hàng giả, đầu cơ găm hàng... theo quy định của pháp luật.

Cần Thơ tổ chức nhiều đoàn kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh hàng gian, hàng giả, đầu cơ găm hàng...

Thời gian này, Cục Quản lý thị trường Cần Thơ đã ban hành Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết. Theo kế hoạch, đơn vị sẽ tiến hành kiểm tra các mặt hàng thiết yếu có nhu cầu tiêu dùng cao trong dịp Tết đến hết ngày 15/2/2023.

“Cục chủ yếu kiểm tra nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, nguồn hàng nhập vào, nhãn mác và thời hạn sử dụng. Cục tăng cường lực lượng và các đội phối hợp với các phòng kinh tế hạ tầng, các cơ quan chức năng ở địa phương, kể cả đưa lực lượng của các phòng chuyên môn của Cục tăng cường kiể tra trong dịp này”, ông Phạm Thanh Chiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Cần Thơ cho biết.

Cần Thơ hiện có 17 DN đăng ký tham gia bán hàng bình ổn, tổng giá trị hàng hóa dự trữ hơn 2.236 tỷ đồng phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân vào dịp cuối năm 2022 và Tết Quý Mão 2023. Với kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng dồi dào, hoạt động kiểm tra thường xuyên từ các cơ quan chức năng hy vọng sẽ đem đến cho người tiêu dùng Cần Thơ một cái Tết đủ đầy, sung túc, không lo về giá và chất lượng sản phẩm./.