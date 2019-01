Những mẫu bao lì xì hút khách dịp Tết Kỷ Hợi 2019

Chỉ còn 1 tháng nữa là đến Tết Kỷ Hợi 2019, thị trường bao lì xì bắt đầu trở nên sôi động với nhiều mẫu mã độc đáo. Bên cạnh các mặt hàng lì xì truyền thống, giấy đỏ, thị trường còn đón nhận rất nhiều mặt hàng lì xì khác nhau, đa dạng về mẫu mã, chủng loại. (Ảnh: VTCNews) Đáng chú ý trong số đó là bao lì xì in hình Facebook. Đây là những phong bì bình thường, được in hình Facebook lên mặt trước, tùy thuộc vào yêu cầu của khách hàng nên sẽ có nhiều kiểu dáng khác nhau. Theo khảo sát, giá loại bao lì xì in hình Facebook có 2 loại, dao động từ 80.000 - 150.000 đồng/10 chiếc. (Ảnh: FB) Bên cạnh đó là những mẫu bao lì xì in hình các chú heo rất dễ thương - con Giáp của năm 2019. (Ảnh: VTCNews) Loại bao lì xì này có giá bán lẻ 15.000 đồng/10 chiếc, nếu khác hàng mua số lượng lớn thì sẽ dễ hơn. (Ảnh: 24h) Ngoài ra, còn có các mẫu bao lì xì in hình Huấn luyện viên Park Hang-seo cùng các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam như: Công Phượng, Quang Hải, Anh Đức... với giá 1.000 – 3.000 đồng/chiếc, tùy theo chất liệu giấy. (Ảnh: 24h) Theo nhiều tiểu thương, loại bao lì xì này cũng được nhiều người tìm mua cho dịp Tết năm nay. (Ảnh: FB) Cùng với đó, thị trường bao lì xì Tết năm nay còn có loại in hình tiền Việt mệnh giá 500.000 đồng, 200.000 đồng, 100.000 đồng,... hay hình các tờ tiền nước ngoài như 1, 2, 100 USD, 500 Euro… (Ảnh: FB) Với mẫu bao lì xì có in hình ảnh các mệnh giá tiền Việt Nam đồng, giá bỏ buôn tùy vào số lượng khách lấy. Nếu khách lấy trên 500 bao lì xì giá là 450.000 đồng (900 đồng/chiếc), lấy trên 1.000 bao lì xì giá giảm chỉ còn 800.000 đồng (800 đồng/chiếc). (Ảnh: 24h) Loại bao lì xì này đang gây nhiều tranh cãi bởi quy định tại Điều 23 Luật Ngân hàng Nhà nước số 46/2010/QH12 và Điều 3 Quyết định số 130/2003/QĐ-TTg, việc sao, chụp tiền Việt Nam với bất kỳ mục đích nào không có sự chấp nhận trước bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là hành vi bị nghiêm cấm và có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ 5 - 7 triệu đồng. (Ảnh: FB)

