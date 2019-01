Rét đậm rét hại, giá rau xanh ở Hà Nội tăng từng ngày

Miền Bắc đang trải qua đợt rét nhất mùa đông năm nay. Nhiệt độ xuống thấp ảnh hưởng không nhỏ đến sinh trưởng của rau, nguồn cung giảm khiến rau xanh tăng giá từng ngày.

Từ mấy ngày nay, rau xanh tăng giá khiến nhiều người đi chợ không khỏi “giật mình”. Do thời tiết rét đậm đúng vào dịp nghỉ lễ, nhiều gia đình có xu hướng mua nhiều rau xanh ăn lẩu nên lượng rau tiêu thụ lớn. Nếu ra chợ muộn sẽ không mua được các loại rau như cải cúc, rau cần, cải mơ…

Trong khi giá rau xanh ngoài chợ tăng thì giá tại hệ thống các siêu thị vẫn ổn định.

Chị Nguyễn Thu Hương, tiểu thương ở chợ Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy cho biết, trong khi giá các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà, cá… không biến động thì các loại rau xanh lại tăng giá chóng mặt.

“Mỗi ngày lên một giá, khoai, ngô cũng lên, nói chung cái gì cũng tăng giá. Đậu đang có giá 7.000-8.000 đồng/kg, bán cho khách 10.000 đồng/kg, giờ lấy vào đã là 12.000 đông/kg. Mọi người đang mua giá 15.000 đồng/2 cây hoa lơ nhưng hôm nay lên 25.000/2cây hoặc 10/000 đồng/cây", chị Hương cho hay.

"Nhiều khách kêu rau đắt, hết nhiều tiền. Có những khách tính tiền rồi bắt tính lại. Nếu cứ rét thế này thì rau còn lên nữa. Hôm nay rau thế này, 5 ngày sau vẫn vậy, không lớn thêm tí nào. Người trồng rau họ cũng không muốn cắt rau bán bởi rét, họ ghim lại tăng giá”, chị Hương than thở.

Khảo sát tại một số chợ rau quả lớn như chợ Xanh, Cầu Giấy, Long Biên, chợ Hôm Đức Viên, một số chợ truyền thống, hiện giá thực phẩm thịt các loại, cá… vẫn giữ giá so với trước. Trong khi đó, giá các loại củ quả tăng phổ biến 20- 30%, so với tuần trước. Tăng mạnh nhất là các loại rau xanh, tăng gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi.

Chị Trần Thị Phượng, tiểu thương bán rau tại chợ Trung Kính (Cầu Giấy) cho biết, giá tất cả các loại rau xanh đều tăng mạnh trong vài ngày trở lại đây là do thời tiết mưa và rét đã khiến nhiều loại rau như rau cải, cải cúc, mồng tơi… phát triển chậm, nguồn cung rau giảm. Tại các chợ đầu mối, lượng cung rau giảm nhiều so với trước, dẫn đến rau tăng giá.

“Cứ rét đều như thế này thì chưa biết thế nào cả, có thể sẽ tăng. Nếu rét ngắn thì giá rau cũng ổn nhưng rét dài thì rau không lên được, đắt hơn bình thường chắc cũng gấp đôi. Bây giờ giá cải xanh, cải ngồng dao động từ 15.000-20.000 đồng/kg, cải cúc cũng vậy, cải xôi 20.000 đồng/kg. Cải bắp xoắn 12.000 đồng/kg, còn cải bắp bẹt 7.000-8.000 đồng/kg thôi. Đỗ mấy hôm trước bán 12.000 đồng/kg nhưng hôm nay phải bán 17.000 đồng/kg rồi”, chị Phương nói.

Trong khi tại các chợ dân sinh, giá rau củ tăng từng ngày thì tại một số siêu thị, mức giá vẫn ổn định, kể cả các mặt hàng tiêu dùng đến thực phẩm tươi sống./.