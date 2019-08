Sau quyết định áp thuế của ông Trump, tỷ giá biến động mạnh

Sáng nay (2/8), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.090 VND/USD, tăng 17 đồng so với đầu giờ sáng hôm qua.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN là 22.700 đồng (mua vào) và 23.733 đồng (bán ra), giữ nguyên chiều mua vào nhưng tăng 18 đồng so với phiên liền trước.

Tỷ giá hôm nay biến động mạnh sau tuyên bố áp thuế 300 tỷ của Tổng thống Donald Trump lên hàng hóa Trung Quốc. (Ảnh minh họa)

Sáng nay, nhiều các ngân hàng thương mại công bố tỷ giá ngoại tệ đồng đô la Mỹ phổ biến ở mức 23.150 đồng (mua vào) và 23.270 đồng (bán ra). Vietcombank và Vietinbank cùng niêm yết ở mức: 23.145 đồng (mua) và 23.265 đồng (bán). BIDV: 23.150 đồng (mua) và 23.270 đồng (bán). ACB: 23.160 đồng (mua) và 23.280 đồng (bán).

Theo số liệu vừa công bố của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá đô la Mỹ tháng 7/2019 giảm 0,56% so với tháng trước, giảm 0,27% so với tháng 12/2018, và tăng 1,1% so với cùng kỳ năm trước.



Trên thị trường thế giới, sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ áp thuế bổ sung 10% đối với 300 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc từ ngày 1/9/2019, tỷ giá biến động mạnh.

Đầu phiên giao dịch ngày 2/8 (giờ Việt Nam), chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 98,88 điểm.



USD đứng ở mức: 1 euro đổi 1,1045 USD; 108,49 yen đổi 1 USD và 1,20 U7SD đổi 1 bảng Anh./.