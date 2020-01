Thị trường hàng hóa Tết: Lượng mua lớn, giá bán tăng

Hôm nay đã là ngày 28 Tết Canh Tý 2020, thị trường hàng hóa tiêu dùng, nhu yếu phẩm và trang trí phục vụ Tết tại Hà Nội vẫn đang sôi động, khi nhu cầu mua sắm của người dân tăng nhanh. Tại các siêu thị, chợ truyền thống lượng hàng hóa từ nhiều ngày trước đã được các DN, tiểu thương chuẩn bị đầy đủ, sức mua đã tăng khoảng 30% so với những ngày trước đó và giá một số mặt hàng thiết yếu đã có xu hướng tăng nhẹ.



Giá thực phẩm tăng nhẹ

Khảo sát tại chợ Vĩnh Phúc (Ba Đình, Hà Nội), giá thịt lợn ngày hôm nay có tăng nhẹ so với những ngày trước, đặc biệt là các thành phần thịt làm nguyên liệu cho các món ăn ngày Tết như chân giò có giá 60.000 đồng/kg; thịt mông sấn, thịt nạc thăn dao động từ 120.000-135.000 đồng/kg; thịt sườn có giá cao nhất lên tới 180.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá thịt 3 chỉ lại giảm nhẹ so với những ngày trước đó khi ở mức giá từ 80.000 – 85.000 đồng/kg.

Chị Nguyễn Quỳnh Hương, tiểu thương tại chợ Vĩnh Phúc cho biết, nguồn cung thịt từ 1 tháng nay đã có phần dồi dào hơn những thời gian trước đó. “Giá thịt tuy có giảm nhưng rất chậm, lượng mua của người dân không tăng đột biến vì dịp Tết này ngoài thịt lợn, người dân còn bổ sung nhiều loại thực phẩm khác như thịt bò, thịt gà, cá và các loại hải sản khác”, chị Oanh nói.

Thịt lợn vẫn là mặt hàng thực phẩm được tiêu thụ nhiều trong dịp Tết.

Trong khi đó, một số chủ trang trại chăn nuôi lợn tại các địa phương cho biết, lượng heo hơi xuất chuồng đợt này đã khá dồi dào nên giá bán có xu hướng giảm, mức giá dao động từ 78.000 – 83.000 đồng/kg. Anh Hoàng Đức Hùng, chủ 1 trang trại tại Thái Nguyên cho biết, trang trại vừa xuất bán 2 tấn lợn heo hơi chỉ với giá 77.000 đồng/kg. Nhưng theo một chủ lò mổ tại Hà Nội, giá bán thịt móc hàm tại lò vẫn ở trong tầm giá từ 110.000 – 120.000 đồng/kg.

Giá gà tại chợ Ngọc Hà (Ba Đình, Hà Nội) ngày hôm nay lại có mức tăng mạnh 30.000 - 40.000 đồng/kg so với những ngày trước đó. Cụ thể, giá gà lông có giá từ 150.000 đồng/kg phân loại theo gà trống hay gà mái và tùy theo trọng lượng. Giá gà làm sạch có giá 180.000 đến 200.000 đồng/kg… Đặc biệt, giá già trống loại 1,5 – 2kg được tiêu thụ mạnh với mức giá từ 210.000 đồng/kg.

Tại một số hệ thống siêu thị tại Hà Nội như Big C và GO, thực hiện cam kết với Bộ Công Thương những ngày qua đã thông báo sẽ bán thịt lợn với giá vốn (không lợi nhuận) từ ngày 28/12/2019 đến hết Tết Nguyên đán 2020 nhằm đồng hành cùng Chính phủ bình ổn thị trường mặt hàng thịt lợn; Hệ thống siêu thị Saigon Co.op cũng đã tăng nguồn cung thịt lợn ra thị trường vào dịp Tết này với lượng tăng 30-40% so với hiện nay, đồng thời tham gia và thực hiện cam kết bán theo mức giá bình ổn thị trường tại các địa phương.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp tham gia Chương trình bình ổn thị trường cam kết bán các sản phẩm trong chương trình bình ổn trong đó có mặt hàng thịt lợn với giá thấp hơn giá thị trường 5%. Đặc biệt, một số doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường đã cam kết không tăng giá thịt lợn trong dịp Tết, thực hiện bán đúng giá theo giá đã đăng ký (Vissan, Nam Hà Nội, Co.op..) bán thịt lợn không lợi nhuận (Big C)… và thực hiện giảm giá tương ứng nếu giá thị trường giảm. Ngoài ra, vào những ngày cận Tết, các doanh nghiệp cũng có nhiều chương trình khuyến mại, giảm giá sâu với các mặt hàng thiết yếu trong đó có các sản phẩm thịt lợn, thịt gà, trứng gia cầm…

Hoa quả tăng giá mạnh

Những ngày cận Tết, giá bán các loại trái cây tại các chợ ở Hà Nội có xu hướng tăng từ 10.000 – 15.000 đồng/kg tùy loại. Đặc biệt các loại quả như chuối xanh, bưởi, cam, dưa hấu, thanh long…để bày mâm ngũ quả ngày Tết nên giá biến động từng ngày. Giá chuối xanh tăng vọt 50.000 đồng lên mức 270.000 đồng/nải; bưởi da xanh tăng 20.000 đồng lên 130.000 đồng/quả; dưa hấu tăng giá từ 7.000-10.000 đồng/kg lên mức 22.000-28.000 đồng/kg; cam canh bán chạy với mức giá cao từ 70.000 – 78.000 đồng/kg…

Chị Nguyễn Thị Hồng bán hoa quả tại chợ Hàng Da cho biết, giá hoa quả ngày hôm nay đã tăng thêm khoảng 20.000 đồng/kg so với hồi đầu tháng 1. Hoa quả dịp này tiêu thụ nhanh do mọi người có nhu cầu trưng bày ngày Tết cũng như làm quà biếu tặng.

“Bình thường mỗi ngày sạp chỉ bán được hơn 10 triệu tiền hàng, nhưng dịp Tết này doanh thu tăng hơn gấp 10. Lượng khách mua đông nên phải cân đối nguồn hàng và thuê thêm người bán, chắc phải chiều 30 Tết mới được nghỉ”, chị Hồng cho biết.

Giá các loại hoa Tết tăng nhanh những ngày cận Tết.

Ngoài các loại trái cây thì mặt hàng hoa Tết dịp này cũng sôi động và bán chạy nhất trong năm. Tại các cửa hàng hoa, lượng cầu tăng mạnh nên các chủ cửa hàng đều tất bật cả ngày nhằm đáp ứng của khách hàng.

Chị Nguyễn Minh Phượng, chủ cửa hàng hoa tại Thụy Khuê cho hay, Tết năm nay nhiều người có xu hướng mua hoa nhập khẩu chơi Tết, giá hoa đắt hơn mọi năm và biến động từng ngày, nhưng năm nay thị trường có thêm nhiều chủng loại hóa mới để người tiêu dùng có thêm lựa chọn.

“Dịp này hoa Anh Đào của Nhật Bản dao động từ 290.000 – 1,9 triệu đồng/cành tùy theo độ dài ngắn; Hoa Tuyết Mai có giá 290.000 – 2 triệu đồng/bó 5 cành; Đào Đông giá dao động từ 390.000 – 590.000 đồng/cành;… Nhiều loại hoa mới và hiếm nên giá bán rất cao”, chị Phượng nói.

Anh Nguyễn Hưng chuyên cung cấp hoa Tết ở Gian Lâm cũng cho biết, hoa ly kép, ly đỏ năm dịp Tết năm nay cũng tăng giá nhẹ. Một chậu hoa ly 5 cây có giá bán từ 400.000 – 450.000 đồng/chậu; hoa thanh liễu có giá từ 250.000 – 290.000 đồng/bó; hoa baby có giá từ 120.000 đồng/bó 0,5kg./.

