Tỷ giá ngoại tệ ngày 6/9: Giá USD trong nước bật tăng

Sáng nay (6/9), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.138 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN là 23.120 đồng (mua vào) và 23.782 đồng (bán ra).

Giá USD hôm nay bật tăng mạnh. (Ảnh minh họa)

Đầu giờ sáng 6/9, đa số các ngân hàng thương mại điều chỉnh tăng giá ngoại tệ đồng đô la Mỹ so với phiên trước, phổ biến ở mức 23.134 VND/USD (mua vào) và 23.70 VND/USD (bán ra).

Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức: 23.150 - 23.270 VND/USD (mua vào - bán ra), tăng 20 đồng so với hôm qua.

BIDV: 23.140 VND/USD và 23.260 VND/USD (mua vào - bán ra), tăng 10 đồng so với phiên trước.

Vietinbank: 23.134 VND/USD và 23.254 VND/USD (mua vào - bán ra), tăng hơn 10 đồng so với cùng thời điểm hôm qua.

ACB: 23.145 - 23.245 VND/USD (mua vào - bán ra).

Số liệu vừa công bố của Tổng cục Thống kê cho thấy chỉ số giá đô la Mỹ tháng 8/2019 giảm 0,17% so với tháng trước; giảm 0,38% so với tháng 12/2018 và giảm 0,13% so với cùng kỳ năm trước.

Trên thị trường thế giới, đầu phiên giao dịch sáng 6/9 (giờ Việt Nam), tỷ giá ngoại tệ biến động mạnh. Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 98,19 điểm.

USD đứng ở mức: 1 euro đổi 1,1057 USD; 106,65 yen đổi 1 USD và 1,2337 USD đổi 1 bảng Anh./.