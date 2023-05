VN-Index có thể tiếp tục đà tăng nhẹ để kiểm định lại mức 1.075 điểm

Xu hướng tăng điểm nhờ sóng hồi

VN-Index phiên giao dịch 16/5 biến động biên độ hẹp trong vùng 1.060 điểm đến 1.070 điểm. Kết phiên giao dịch ngày 16/5, VN-Index tăng nhẹ 0,20 điểm (0,02%) lên 1.065,91 điểm với thanh khoản suy giảm. Độ rộng sàn HOSE nghiêng về tiêu cực với 169 mã tăng điểm (12 mã tăng trần), 200 mã giảm điểm và 67 mã tham chiếu. HNX-Index tăng 0,29 điểm (0,14%) lên mức 214,62 điểm, độ rộng khá cân bằng với 80 mã tăng điểm (6 mã tăng trần), 88 mã giảm điểm (6 mã giảm sàn) và 65 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản trên hai sàn niêm yết đạt 12.803,36 tỷ đồng giảm 16,13% so với phiên trước, duy trì trên mức trung bình. Diễn biến này cho thấy mức độ phục hồi không đồng đều trong các nhóm ngành sau áp lực bán phiên trước.

Thông tin đặc biệt trong phiên giao dịch là Chính phủ ban hành quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Qua đó, nhóm cổ phiếu điện khí, điện tái tạo có diễn biến tăng giá tích cực với thanh khoản cải thiện như: POW (+1,50%), NT2 (+0,65%), REE (+0,60%), PC1 (+0,35%)… Nhóm cổ phiếu bất động sản sau áp lực điều chỉnh phiên trước có diễn biến phân hóa nhiều mã phục hồi tốt như: DIG (+3,96%), DXG (+2,47%), ITC (+2,34%)... nhiều mã tiếp tục chịu áp lực điểu chỉnh như QCG (-4,85%), NTL (-1,52%), NBB (-1,49%)... Nhóm cổ phiếu dầu khí cũng phục hồi tốt với nhiều mã rất tích cực, giá vượt vùng đỉnh cũ với thanh khoản gia tăng mạnh như: PVC (+4,32%), PVS (+3,89%), PVG (+2,50%), PVD (+2,29%)...

Theo các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS), thị trường đang trong khu vực sóng hồi và xu hướng tăng sẽ tiếp tục với mục tiêu là vùng kháng cự 1.100 điểm - 1.150 điểm sau khi VN-Index đã thoát ra khỏi nền tảng tích lũy chặt chẽ, trong giai đoạn đầu của quá trình hồi phục sẽ có những phiên điều chỉnh để củng cố xu hướng.

Dưới góc nhìn trung- dài hạn, VN-Index đã thoát khỏi kênh tích lũy chặt chẽ hình nêm tạo bởi 2 đường xanh - đỏ trên biểu đồ và đang vận động trong khu vực tích lũy rộng 1.050 điểm - 1.150 điểm. Trường hợp tích cực nếu VN-Index có thể vượt 1.150 điểm thì thị trường sẽ hình thành uptrend mới. Trong kịch bản kém khả quan (không hình hành uptrend) thì ngưỡng hỗ trợ của VN-Index sẽ quanh khu vực 1.000 điểm - 1.050 điểm. Do các tín hiệu vĩ mô hiện chưa thực sự tích cực, thị trường nhiều khả năng đang chuyển đổi dần sang giai đoạn hậu tích lũy và có thể hình thành xu hướng tăng mới.

“Nhà đầu tư ngắn hạn có thể tận dụng các phiên điều chỉnh (nếu có) để giải ngân trở lại với tỷ trọng trung bình. Với nhà đầu tư trung, dài hạn đã giải ngân trong các giai đoạn thị trường giảm vừa qua để đón đầu giai đoạn bùng nổ sau tích lũy. Mục tiêu giải ngân đầu tư trung, dài hạn nên hướng tới các nhóm cổ phiếu đầu ngành, các cổ phiếu đang tích lũy và không bị điều chỉnh sâu, có kỳ vọng kết quả kinh doanh tiếp tục tăng trưởng trong năm nay”, chuyên gia của SHS khuyến nghị.

Nhiều khả năng sẽ tiếp tục rung lắc

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), thị trường ghi nhận một phiên giao dịch khá giằng co, và đóng cửa tăng nhẹ, mức trung bình trong ngày, trong bối cảnh thanh khoản giảm khá và ở mức trung bình 20 phiên. Điều này cho thấy sự giằng co của bên mua và bên bán, và tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Do đó, thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục gặp rung lắc trong phiên hôm nay 17/5.

“Trong phiên giao dịch hôm nay 17/5, chỉ số VN-Index có thể giao dịch giằng co trong phiên sáng giữa lực mua tại vùng hỗ trợ 1.060 – 1.065 điểm và lực bán tại vùng kháng cự 1.070 – 1075 điểm, trước khi có sự phân định xu hướng rõ ràng hơn về cuối ngày”, chuyên gia của ASEANSC dự báo.

Trong khi đó, các chuyên gia của Công Ty Chứng Khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng, thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng nhẹ trong hôm nay 17/5 và chỉ số VN-Index có thể sẽ kiểm định lại mức 1.075 điểm. Đồng thời, thị trường có thể sẽ kết thúc giai đoạn tích lũy và quay trở lại xu hướng tăng rõ ràng hơn nếu thị trường đóng cửa tăng điểm trong 1-2 phiên tới. Điểm tích cực là tâm lý nhà đầu tư vẫn đang lạc quan với xu hướng hiện tại và rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức thấp cho nên các nhà đầu tư vẫn có thể mua mới.

“Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức tăng. Do đó, các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục tận dụng nhịp điều chỉnh để gia tăng tỷ trọng cổ phiếu và mua mới”, chuyên gia của YSVN nêu quan điểm./.