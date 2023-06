VN-Index nhiều khả năng tiếp tục gặp rung lắc

Các nhà đầu tư nên tạm thời tiếp tục đứng ngoài quan sát

Kết thúc tuần giao dịch 19/6 – 23/6, chỉ số VN-Index chính thức vượt qua vùng kháng cự 1.120 điểm tiến lên mốc 1.129,38 điểm (+1,27%), tăng 14,16 điểm so với tuần trước. Thanh khoản tuần qua tuy có phần sụt giảm nhẹ, thế nhưng vẫn giữ được ở mức khá tích cực. Trung bình giá trị giao dịch mỗi phiên trên sàn HSX đạt 16,426.85 tỷ đồng (-3,9%), tương đương với khối lượng giao dịch ở mức 821,87 triệu cổ phiếu (-8,23%). Đà thăng hoa 4 phiên liên tiếp không chỉ thành công kéo lại sắc xanh cho chỉ số, mà còn lan toả ra toàn thị trường khi cả 21 nhóm ngành đều đồng loạt tăng giá. Tuy nhiên, dòng tiền trên thị trường tuần qua lại không mấy hứng thú với nhóm cổ phiếu trụ như Ngân hàng (+0.07%) hay BĐS (+0.01%). Thay vào đó, giới đầu tư lại chuyển hướng sang những nhóm ngành khác như: Thép (+7.97%), Phân bón (+5.69%), Hoá chất (+5.22%), Chứng khoán (+4,73%)...

Theo các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), VN-Index khép lại một tuần giao dịch tích cực với 4 phiên tăng điểm, sau phiên bán mạnh đầu tuần. Phiên bán mạnh đầu tuần gây chú ý với sự đảo chiều giảm điểm khi thanh khoản dâng cao, khiến giới phân tích cho rằng là một phiên phân phối. Tuy nhiên, sự tăng điểm liên tiếp sau đó đã hoàn toàn phủ nhận phiên giảm điểm đầu tuần, giúp VN-Index có tuần tăng điểm ấn tượng về điểm số, qua đó cắt lên đường trung bình MA200 trên chart tuần, xác nhận tín hiệu lạc quan. Điểm thiếu tích cực là tuần đóng cửa cao nhất phiên 23/6 lại có khối lượng thấp nhất trong 4 tuần tăng điểm liên tiếp vừa qua. Xét về xu hướng, sự tăng về điểm số đã hoàn toàn phá bỏ những phiên phân phối trước đó, tuy nhiên, khối lượng khớp lệnh chưa hoàn toàn được xác nhận hơn nữa VN-Index đang ở vùng đỉnh của 1/2023, lại là mốc kháng cự của xu hướng hồi phục tính từ mức đỉnh 8/2022 đến mức đáy 11/2022.

“Thời điểm hiện tại, mức độ rủi ro và cơ hội không quá phân định rõ. Các nhà đầu tư đã thực hiện hóa lợi nhuận tại vùng kháng cự 1.120 (+5 điểm), nên tạm thời tiếp tục đứng ngoài quan sát, chờ thêm sự xác nhận đến từ khối lượng mới quay trở lại vị thế mua ròng”, chuyên gia của CSI nêu quan điểm.

Thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục gặp rung lắc

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), thị trường phiên 23/6 ghi nhận một phiên giao dịch khá giằng co, và đóng cửa tăng nhẹ, mức cao hơn trung bình trong ngày, trong bối cảnh thanh khoản giảm nhẹ và ở gần mức trung bình 20 phiên. Điều này cho thấy sự giằng co của bên mua và bên bán, và tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Do đó, thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục gặp rung lắc trong phiên hôm nay 26/6.

“Trong phiên giao dịch hôm nay 26/6, sự giằng co có thể sẽ diễn ra giữa lực mua tại vùng hỗ trợ 1.120 – 1.125 điểm và lực bán tại vùng kháng cự 1.130 – 1.135 điểm, trước khi có sự phân định xu hướng rõ ràng hơn về cuối ngày”, chuyên gia của ASEANSC dự báo.

Trong khi đó, các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương (VCBS) cho rằng, về góc nhìn kỹ thuật, VN-Index kết tuần tạo mẫu hình nến hammer nhờ lực cầu trong phiên chiều giúp thị trường quay lại khu vực đỉnh cũ quanh 1.125. Xét về khung đồ thị giờ, 2 chỉ báo MACD và RSI đều đang cho tín hiệu hướng lên tích cực trở lại cho thấy dòng tiền vẫn đang tích cực tham gia thị trường. Bên cạnh đó, chỉ báo ADX và DI+ vẫn đang ở mức cao cho thấy thị trường trong ngắn hạn vẫn đang nằm trong nhịp tăng điểm. Tuy nhiên, VN-Index vẫn cần có được phiên bùng nổ thuyết phục hơn và vượt ra khỏi khu vực kháng cự quanh 1.125 để phá vỡ phân kỳ âm ở khung đồ thị ngày cũng như hướng lên khu vực điểm 1.140 hay xa hơn là 1.170 (tương ứng với 2 mốc 0,5 và 0,618 của thang đo Fibonacci mở rộng).

“Các nhà đầu tư có thể tận dụng những phiên rung lắc điều chỉnh để gia tăng thêm tỉ trọng từ 20 – 30% đối với cổ phiếu đang thu hút được lực cầu tốt được nhóm ngành chứng khoán, hóa chất, xây dựng”, chuyên gia của VCBS khuyến nghị./.