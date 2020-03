Thu hút đầu tư vào TPHCM giảm mạnh

Phát biểu tại kỳ họp thứ 19, kỳ họp bất thường, HĐND TPHCM diễn ra chiều nay (27/3), Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết dịch bệnh Covid-19 khiến cho kinh tế thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhưng thành phố vẫn đang nỗ lực hết mình, bảo vệ sức khoẻ nhân dân.



Tại kỳ họp, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết, dịch Covid-19 đã làm cho tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố (GRDP) 3 tháng đầu năm giảm so với cùng kỳ, trong đó đáng chú ý là thu hút đầu tư của thành phố chỉ đạt 1,5 tỷ USD, giảm 33% so với cùng kỳ. Mỗi ngày, thành phố chỉ thu được 899 tỷ đồng, chỉ đạt 55% so với mức dự toán phải thu trong năm nay là 1.636 tỷ đồng/ngày.

Đại biểu HĐND TPHCM biểu quyết thông qua các tờ trình phát triển KT-XH và phòng chống dịch Covid-19.

Tuy nhiên, vấn đề thành phố đang tập trung hết sức hiện nay là “sẽ nỗ lực bằng mọi giá để ca nhiễm dưới 150 người” để góp phần vào cuộc chiến chống dịch bệnh Covid-19 của đất nước. Ngay từ đầu, TPHCM đã chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó, thành lập Ban chỉ đạo cấp thành phố và các đơn vị. Từ 6/3/2020 chuyển trạng thái giao ban sang trực tuyến hàng ngày, kiên trì nguyên tắc chống dịch, nguyên tắc 5 tại chỗ, tăng cường kiểm tra giám sát việc chấp hành phòng chống dịch…

Đại bộ phận người dân đã biết cách phòng chống dịch bệnh và ủng hộ các chủ trương của thành phố. Nhờ đó, TPHCM đã kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh.

Trong thời gian tới, TPHCM sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp quyết liệt để ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng, cấm tập trung trên 20 người, đóng cửa toàn bộ các cơ sở dịch vụ, trừ các dịch vụ thiết yếu như xăng dầu, thuốc men… Theo dõi xử lý việc cưỡng chế cách ly, xử lý các cơ sở kinh doanh không chấp hành tạm dừng hoạt động, việc đầu cơ, tích trữ, nhất là vật tư y tế, đặc biệt là các đối tượng loan tin sai sự thật gây hoang mang dư luận…

Ông Nguyễn Thành Phong mong đồng bào cử tri đồng lòng cùng chính quyền để đẩy lùi dịch bệnh: “Rất mong nhân dân thành phố đồng thuận, chung tay đoàn kết cùng chính quyền khắc phục tác động khó khăn của dịch bệnh trên địa bàn và thực hiện có hiệu quả tình hình thực hiện KT-XH năm 2020".

Sau khi nghe Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm trình bày tờ trình về một số chế độ chi của TPHCM phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ cho người lao động bị tác động bởi dịch bệnh, HĐND thành phố đã thông qua với tổng kinh phí 2.753 tỷ đồng./.