Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng năm 2026 của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố hôm nay 3/5, tổng thu ngân sách Nhà nước tháng 4 ước đạt 257.200 tỷ đồng; lũy kế tổng thu ngân sách Nhà nước 4 tháng đầu năm 2026 ước đạt 1.114 nghìn tỷ đồng, bằng 44% dự toán năm và tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, thu nội địa tháng 4 ước đạt 224.000 tỷ đồng; lũy kế 4 tháng đầu năm 2026 ước đạt 991.000 tỷ đồng, bằng 45% dự toán năm và tăng 17,4% so với cùng kỳ năm trước. Thu từ dầu thô tháng 4 ước đạt 5.500 tỷ đồng; lũy kế 4 tháng đầu năm 2026 ước đạt gần 17.000 tỷ đồng, bằng 39,5% dự toán năm và giảm 4,9% so với cùng kỳ năm trước. Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu tháng 4 ước đạt 27.600 tỷ đồng; lũy kế 4 tháng đầu năm 2026 ước đạt 105.400 tỷ đồng, bằng 37,9% dự toán năm và tăng 0,4% so với cùng kỳ năm trước.

Thu ngân sách nhà nước vượt 1,1 triệu tỷ đồng sau 4 tháng. Ảnh minh họa: KT

Tổng chi ngân sách Nhà nước tháng 4 ước đạt 143.900 tỷ đồng; lũy kế 4 tháng đầu năm 2026 ước đạt 668.200 tỷ đồng, bằng 21,2% dự toán năm và tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, chi thường xuyên bốn tháng đầu năm 2026 ước đạt 471.000 tỷ đồng, bằng 26% dự toán năm và tăng 10,8% so với cùng kỳ năm trước; chi đầu tư phát triển đạt 153.200 tỷ đồng, bằng 13,7% và tăng 16,4%; chi trả nợ lãi 43.000 tỷ đồng, bằng 35,5% và tăng 5,4%.