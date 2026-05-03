Thu ngân sách nhà nước vượt 1,1 triệu tỷ đồng sau 4 tháng
VOV.VN - Thu ngân sách Nhà nước 4 tháng đầu năm 2026 ước tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước. Chi ngân sách Nhà nước ước tăng 11,6%, đảm bảo các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, thanh toán các khoản nợ đến hạn cũng như chi trả kịp thời cho các đối tượng theo quy định.
Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng năm 2026 của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố hôm nay 3/5, tổng thu ngân sách Nhà nước tháng 4 ước đạt 257.200 tỷ đồng; lũy kế tổng thu ngân sách Nhà nước 4 tháng đầu năm 2026 ước đạt 1.114 nghìn tỷ đồng, bằng 44% dự toán năm và tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước.
Trong đó, thu nội địa tháng 4 ước đạt 224.000 tỷ đồng; lũy kế 4 tháng đầu năm 2026 ước đạt 991.000 tỷ đồng, bằng 45% dự toán năm và tăng 17,4% so với cùng kỳ năm trước. Thu từ dầu thô tháng 4 ước đạt 5.500 tỷ đồng; lũy kế 4 tháng đầu năm 2026 ước đạt gần 17.000 tỷ đồng, bằng 39,5% dự toán năm và giảm 4,9% so với cùng kỳ năm trước. Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu tháng 4 ước đạt 27.600 tỷ đồng; lũy kế 4 tháng đầu năm 2026 ước đạt 105.400 tỷ đồng, bằng 37,9% dự toán năm và tăng 0,4% so với cùng kỳ năm trước.
Tổng chi ngân sách Nhà nước tháng 4 ước đạt 143.900 tỷ đồng; lũy kế 4 tháng đầu năm 2026 ước đạt 668.200 tỷ đồng, bằng 21,2% dự toán năm và tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước.
Trong đó, chi thường xuyên bốn tháng đầu năm 2026 ước đạt 471.000 tỷ đồng, bằng 26% dự toán năm và tăng 10,8% so với cùng kỳ năm trước; chi đầu tư phát triển đạt 153.200 tỷ đồng, bằng 13,7% và tăng 16,4%; chi trả nợ lãi 43.000 tỷ đồng, bằng 35,5% và tăng 5,4%.