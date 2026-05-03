  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Thu ngân sách nhà nước vượt 1,1 triệu tỷ đồng sau 4 tháng

Chủ Nhật, 19:41, 03/05/2026
VOV.VN - Thu ngân sách Nhà nước 4 tháng đầu năm 2026 ước tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước. Chi ngân sách Nhà nước ước tăng 11,6%, đảm bảo các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, thanh toán các khoản nợ đến hạn cũng như chi trả kịp thời cho các đối tượng theo quy định.

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng năm 2026 của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố hôm nay 3/5, tổng thu ngân sách Nhà nước tháng 4 ước đạt 257.200 tỷ đồng; lũy kế tổng thu ngân sách Nhà nước 4 tháng đầu năm 2026 ước đạt 1.114 nghìn tỷ đồng, bằng 44% dự toán năm và tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, thu nội địa tháng 4 ước đạt 224.000 tỷ đồng; lũy kế 4 tháng đầu năm 2026 ước đạt 991.000 tỷ đồng, bằng 45% dự toán năm và tăng 17,4% so với cùng kỳ năm trước. Thu từ dầu thô tháng 4 ước đạt 5.500 tỷ đồng; lũy kế 4 tháng đầu năm 2026 ước đạt gần 17.000 tỷ đồng, bằng 39,5% dự toán năm và giảm 4,9% so với cùng kỳ năm trước. Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu tháng 4 ước đạt 27.600 tỷ đồng; lũy kế 4 tháng đầu năm 2026 ước đạt 105.400 tỷ đồng, bằng 37,9% dự toán năm và tăng 0,4% so với cùng kỳ năm trước.

Thu ngân sách nhà nước vượt 1,1 triệu tỷ đồng sau 4 tháng. Ảnh minh họa: KT

Tổng chi ngân sách Nhà nước tháng 4 ước đạt 143.900 tỷ đồng; lũy kế 4 tháng đầu năm 2026 ước đạt 668.200 tỷ đồng, bằng 21,2% dự toán năm và tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, chi thường xuyên bốn tháng đầu năm 2026 ước đạt 471.000 tỷ đồng, bằng 26% dự toán năm và tăng 10,8% so với cùng kỳ năm trước; chi đầu tư phát triển đạt 153.200 tỷ đồng, bằng 13,7% và tăng 16,4%; chi trả nợ lãi 43.000 tỷ đồng, bằng 35,5% và tăng 5,4%.

Bài toán ngân sách: Nuôi dưỡng nguồn thu, thúc đẩy phát triển bền vững

VOV.VN - Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động, năm 2026, Bộ Tài chính xác định hỗ trợ người dân, doanh nghiệp là trọng tâm điều hành chính sách tài khóa, thông qua các giải pháp thuế, phí linh hoạt nhằm vừa ổn định kinh tế vĩ mô, vừa nuôi dưỡng nguồn thu bền vững và thúc đẩy tăng trưởng.

Cẩm Tú/VOV.VN
Thu ngân sách tháng 1 tăng hơn 20%, đạt gần 371.000 tỷ đồng

VOV.VN - Cục Thống kê cho biết, thu ngân sách Nhà nước (NSNN) tháng 1/2026 ước tăng 20,4% so với cùng kỳ năm trước. Chi NSNN ước tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2025, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi cho hoạt động của bộ máy Nhà nước, chi trả kịp thời các khoản lương, lương hưu, thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh xã hội.

VOV.VN - Cục Thống kê cho biết, thu ngân sách Nhà nước (NSNN) tháng 1/2026 ước tăng 20,4% so với cùng kỳ năm trước. Chi NSNN ước tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2025, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi cho hoạt động của bộ máy Nhà nước, chi trả kịp thời các khoản lương, lương hưu, thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh xã hội.

Thu ngân sách đạt kỷ lục 2,65 triệu tỷ đồng

VOV.VN - Theo Bộ Tài chính, đến ngày 31/12/2025, thu ngân sách nhà nước ước đạt khoảng 2,65 triệu tỷ đồng, vượt 34,74% dự toán và tăng 30,3% so với cùng kỳ.

VOV.VN - Theo Bộ Tài chính, đến ngày 31/12/2025, thu ngân sách nhà nước ước đạt khoảng 2,65 triệu tỷ đồng, vượt 34,74% dự toán và tăng 30,3% so với cùng kỳ.

Nghệ An thu ngân sách hai tháng tăng 15,8% so với cùng kỳ 2025

VOV.VN - Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn Nghệ An 2 tháng đầu năm 2026 ước đạt 5.578 tỷ đồng, bằng 23,9% dự toán năm và tăng 15,8% so với cùng kỳ 2025.

VOV.VN - Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn Nghệ An 2 tháng đầu năm 2026 ước đạt 5.578 tỷ đồng, bằng 23,9% dự toán năm và tăng 15,8% so với cùng kỳ 2025.

Quý I/2026, Đà Nẵng thu ngân sách gần 20 nghìn tỷ đồng

VOV.VN - Quý I năm 2026, TP Đà Nẵng thu ngân sách gần 20 nghìn tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước.

VOV.VN - Quý I năm 2026, TP Đà Nẵng thu ngân sách gần 20 nghìn tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước.

