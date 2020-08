Thu ngân sách tiếp tục sụt giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Bộ Tài chính cho biết, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước (NSNN) thực hiện tháng 7 ước đạt 107.900 tỷ đồng. Luỹ kế thu 7 tháng đạt 779.800 tỷ đồng, bằng 51,6% dự toán, giảm 13,1% so với cùng kỳ năm 2019 (ngân sách trung ương ước đạt 48,3% dự toán; ngân sách địa phương ước đạt 55,8%). Nếu tính cả số thuế và tiền thuê đất được gia hạn thời gian nộp theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ (47.600 tỷ đồng), thì thu NSNN 7 tháng ước đạt 54,7% dự toán, giảm 7,8% so với cùng kỳ.

Về tổng thể, kết quả thu nội địa 7 tháng đạt thấp nhất so với cùng kỳ một số năm gần đây (7 tháng năm 2019 thu đạt 62% dự toán, tăng 13,2% so cùng kỳ; năm 2018 đạt 8,4% dự toán, tăng 11,7%%; năm 2017 đạt 54,9 % dự toán, tăng 11,7%...).

Thu ngân sách nhà nước tiếp tục giảm do ảnh hưởng của dịch Covid-19. (Ảnh minh họa: KT)

Diễn biến thu các tháng cũng giảm dần (tháng 1 thu đạt 12,5% dự toán; tháng 2 đạt 6,4% dự toán; tháng 3 đạt 7,6% dự toán; tháng 4 đạt 6,9% dự toán; tháng 5 đạt 4,8% dự toán; tháng 6 đạt 6% dự toán và tháng 7 đạt 7,1% dự toán). Mức sụt giảm thu diễn ra ở hầu hết các địa phương và tập trung ở các khoản thu thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, lệ phí trước bạ...

Đến hết tháng 7, có 6/12 khoản thu đảm bảo tiến độ dự toán và cao hơn mức bình quân chung (đạt trên 58%), chủ yếu 1à các khoản thu nhỏ và thu tiền sử dụng đất (đạt 80,9% dự toán); 6 khoản thu còn lại, bao gồm cả các khoản thu quan trọng từ 3 khu vực kinh tế, không đảm bảo tiến độ dự toán và giảm mạnh so cùng kỳ năm 2019, như: thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước (đạt 44,8% dự toán, giảm 21% so với cùng kỳ năm trước); thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (đạt 48,5% dự toán, giảm 12,6%); thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (đạt 42,9% dự toán, giảm 20,5%); các loại phí, lệ phí (đạt 44,4% dự toán, giảm 17% so với cùng kỳ năm 2019)...

Ước tính cả nước có 28/63 địa phương thu nội địa đạt trên 58% dự toán (không kể thu tiền sử dụng đất có 16/63 địa phương thu nội địa đạt trên 58% dự toán); 15/63 địa phương thu cao hơn so cùng kỳ, 48 địa phương thu thấp hơn so cùng kỳ.

Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 23.000 tỷ đồng, bằng 65,4% dự toán, giảm 32,6% so với cùng kỳ năm 2019. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 106.470 tỷ đồng, bằng 51,2% dự toán, giảm 20,5% so với cùng kỳ năm 2019./.