Thủ tướng: Tinh thần lớn nhất vẫn là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô

Kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 vào chiều nay, Thủ tướng nhấn mạnh, tinh thần lớn nhất vẫn là giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát tốt lạm phát, củng cố niềm tin thị trường, xã hội và doanh nghiệp; ngăn chặn nguy cơ tốc độ tăng trưởng đảo chiều, đồng thời thực hiện nhất quán yêu cầu về chất lượng đối với các mục tiêu tăng trưởng, cuộc sống và môi trường.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, tính đến tháng 7 năm nay, các mục tiêu cơ bản của kinh tế vĩ mô vẫn đảm bảo, gồm tăng GDP, ổn định giá cả, tăng việc làm, giảm thất nghiệp, xuất khẩu ròng đều đạt kết quả tốt. Trong đó tỷ lệ thất nghiệp giảm thấp chỉ còn 2,2%, giúp giải quyết việc làm trong nước.

Thủ tướng phát biểu tại phiên họp.

Với việc kinh tế tăng trưởng cao trở lại từ quý 2/2017, Thủ tướng cho biết, theo đánh giá của các chuyên gia và các tổ chức trong và ngoài nước, nguyên nhân chính là do những nỗ lực cải cách thể chế, sự chỉ đạo điều hành tập trung của Chính phủ, những lợi ích do hội nhập sâu rộng mang lại, sự hấp thụ những thành tựu công nghệ mới cho nền kinh tế.

Trên tinh thần đó,Thủ tướng cũng thống nhất với các thành viên Chính phủ là cần duy trì đà tăng trưởng năm nay và duy trì cho các năm tiếp theo; tiếp tục tạo niềm tin thị trường, xã hội và doanh nghiệp để tiếp tục thúc đẩy sản xuất kinh doanh và phát triển thời gian tới.

Về các rủi ro của nền kinh tế trong thời gian tới, Thủ tướng cho rằng, Việt Nam đang đối mặt với nhiều khó khăn, trong đó có chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, chính sách thuế quan của Mỹ và các nước nhập siêu. Bên cạnh đó là rủi ro về tiền tệ rất lớn, sức ép giảm giá đồng Việt Nam. Rủi ro về dòng vốn, nhất là đảo chiều vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài. Đây là những yếu tố rủi ro đến cán cân tài khoản vãng lai, cán cân thanh toán và dự trữ ngoại hối. Bên cạnh đó, Mỹ tiếp tục tăng lãi suất và Trung Quốc có khả năng phá giá đồng Nhân dân tệ để giảm thâm hụt thương mại kéo theo sự mất giá của đồng Việt Nam…

Dù ngoại tệ dự trữ của nước ta hiện đã trên 63 tỷ USD, nhưng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu không chủ quan cho rằng đủ sức trước những biến động tỷ giá, tài chính toàn cầu.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo: "Tinh thần lớn nhất vẫn là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát tốt lạm phát, củng cố niềm tin thị trường, niềm tin xã hội, niềm tin doanh nghiệp; ngăn chặn nguy cơ tốc độ tăng trưởng đảo chiều sau hai năm khởi sắc, đồng thời thực hiện nhất quán yêu cầu về chất lượng đối với các mục tiêu tăng trưởng, cuộc sống và môi trường. Chính vì vậy tôi lưu ý phát triển kinh tế nhưng phải chú trọng đảm bảo môi trường, đảm bảo an toàn cho người dân tốt hơn, kể cả an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn trước lũ bão".

Cho rằng vẫn còn tình trạng trì trệ trong chỉ đạo, điều hành, Thủ tướng yêu cầu các thành viên Chính phủ trực tiếp, sâu sát và quyết liệt hơn, triển khai giải pháp của ngành và lĩnh vực phụ trách. Các bộ trưởng, Chủ tịch UBND các tỉnh cần có kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ rõ ràng, nhất là việc tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy tăng trưởng. Trong đó có vấn đề đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, siết chặt kỷ luật tài khóa, nâng cao hiệu quả thu, chi ngân sách; đẩy mạnh triển khai các công trình trọng điểm quốc gia, nhất là những công trình của ngành giao thông vận tải; không thay đổi chính sách kinh tế và tài chính trong năm 2018, kể cả thuế môi trường, xăng dầu, cải cách VAT.

Cần ổn định tỷ giá đồng Việt Nam theo mức linh hoạt 2% so với cuối năm 2017, không giảm lãi suất cho vay và thay đổi chính sách tiền tệ đã đề ra từ đầu năm; không chạy trước đón đầu sự biến động của thị trường tài chính quốc tế như nhiều người kiến nghị khi chưa có yếu tố tác động cụ thể…

Thủ tướng lưu ý, cần kiểm soát tốt biên giới, ngăn chặn hiệu quả hàng công nghệ thấp ồ ạt vào Việt Nam trong chiến tranh thương mại. Đặc biệt lưu ý một số hàng hóa có thể quá cảnh vào Việt Nam để tìm đường vào thị trường Mỹ, dẫn đến rủi ro bị trừng phạt.

Thủ tướng cũng chỉ đạo, hạn cuối là ngày 15/8 này, các bộ khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các quy định về điều kiện kinh doanh; hoàn thành rà soát đề xuất cắt giảm 50% danh mục mặt hàng kiểm tra chuyên ngành. Các bộ trưởng phải coi đây là nhiệm vụ quan trọng, không ôm giữ những điều kiện bất hợp lý làm ảnh hưởng đến phát triển doanh nghiệp.

Thủ tướng: Bộ trưởng GD-ĐT đã nhận trách nhiệm về sai phạm thi cử VOV.VN -Thủ tướng hoan nghênh Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ với tư cách là tư lệnh ngành đã nhận trách nhiệm về sai phạm, tiêu cực của kỳ thi.

Trước tình hình thiên tai, mưa lũ vừa qua diễn ra phức tạp, khiến nhiều người chết, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo: "Tháng 6 và tháng 7 đã hàng chục người chết do thiên tai, nên ngoài chuyện dự báo, phòng bị, thông tin, sắp xếp lại khu dân cư vùng lũ, vùng dễ sạt lở đất, trượt đất, thì cần rà soát, chấn chỉnh giảm thiệt hại cho người dân. Vấn đề quy trình vận hành liên hồ chưa, tinh thần bốn tại chỗ, công tác dự báo và đặc biệt là cả hệ thống chính trị vào cuộc. Nhất là 278 hồ, đập thủy điện và hàng trăm hồ thủy lợi phải có người chịu trách nhiệm vận hành, điều tiết để đảm bảo an toàn cho người dân, rút kinh nghiệm từ thủy điện của Lào và một số vùng đã có sự cố vừa qua".

Cũng tại phiên họp, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành cần làm gương trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, chống suy thoái, chống tham nhũng tiêu cực trong bộ, ngành mình, rút kinh nghiệm từ hai Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Công an./.

