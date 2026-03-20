Thực hư tình trạng người trồng chè ở Lào Cai "kêu cứu"

Thứ Sáu, 17:31, 20/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trước thông tin chè Lào Cai tại xã Bản Lầu "kêu cứu" do ảnh hưởng chiến sự, tỉnh Lào Cai đã nhanh chóng vào cuộc đối thoại, xác định tình hình không bi quan như dư luận lo ngại, đồng thời đưa ra các cam kết bao tiêu và hỗ trợ tài chính mạnh mẽ để bảo vệ vùng nguyên liệu chủ lực của tỉnh.


Những ngày qua, thông tin về việc chè Lào Cai tại khu vực Bản Lầu "kêu cứu" do ách tắc đường xuất khẩu sang Trung Đông đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Để nhận diện khách quan thực trạng và bảo vệ sinh kế cho hàng vạn hộ nông dân, ngày 19/3, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai đã tổ chức cuộc họp khẩn với các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp liên quan.

thuc hu tinh trang nguoi trong che o lao cai keu cuu hinh anh 1
Buổi làm việc diễn ra ngay sau có thông tin phản ánh

Ngành chè Lào Cai không "bế tắc" như thông tin phản ánh tại Bản Lầu

Tại cuộc họp, lãnh đạo ngành nông nghiệp tỉnh ghi nhận tình hình chiến sự tại Iran làm tăng chi phí vận tải lên gấp 5-6 lần, gây đình trệ thu mua cục bộ. Tuy nhiên, trước lo ngại về việc một số diện tích chè xuân có nguy cơ bị cắt bỏ, ông Trần Minh Sáng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai khẳng định tình hình thực tế không bi quan đến mức "bế tắc".

thuc hu tinh trang nguoi trong che o lao cai keu cuu hinh anh 2
Ông Trần Minh Sáng - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai cho rằng tình hình thực tế không nghiêm trọng như những thông tin nêu trước đó

Ông Sáng nhấn mạnh: “Khó khăn hiện nay về sản xuất chè không phải quá nghiêm trọng như báo chí vừa rồi nêu là ‘vùng chè cầu cứu’, tôi nghĩ là chưa đến mức như thế. Bởi vì hôm nay qua ý kiến của các doanh nghiệp, rồi các xã thì thấy rằng việc thu mua hiện nay vẫn đang tiếp diễn bình thường”. Thực tế, giá chè búp tươi vẫn duy trì ổn định, đảm bảo người dân tại Bản Lầu và các vùng chuyên canh toàn tỉnh vẫn có lãi.

HTX Mường Khương cam kết bao tiêu 100% sản lượng

Để ổn định tâm lý cho 40.000 hộ dân trồng chè, sự cam kết đồng hành từ các doanh nghiệp "đầu tàu" được coi là "mỏ neo" niềm tin vững chắc nhất. Điển hình là Hợp tác xã chè Mường Khương đã chính thức thông báo bao tiêu 100% sản lượng cho bà con nông dân, đảm bảo thanh toán bằng tiền mặt với giá từ 6.000 đến 7.000 đồng/kg búp tươi.

thuc hu tinh trang nguoi trong che o lao cai keu cuu hinh anh 3
Ông Nguyễn Hồng Quân - Phó Giám đốc HTX Chè Mường Khương phát biểu tại cuộc họp

Ông Nguyễn Hồng Quân, Phó Giám đốc HTX chè Mường Khương khẳng định: “Với các hộ đã ký hợp đồng, chúng tôi cam kết thu mua bao tiêu 100% sản phẩm. Những hộ chưa ký hợp đồng nếu thực hiện trước ngày 30/4, chúng tôi cũng sẽ đảm bảo đầu ra cả năm. Dù thị trường rủi ro đến mấy, chúng tôi không bao giờ bỏ rơi bà con”. Đây là hành động thiết thực nhất để ngăn chặn tình trạng ép giá và giữ ổn định thị trường chè tại Bản Lầu nói riêng và toàn tỉnh nói chung.

Nâng cao vai trò quản lý nhà nước để bảo vệ vùng chè Lào Cai

Để chuỗi liên kết bền vững, cuộc họp chỉ rõ vai trò trọng tâm của chính quyền cấp xã trong việc quản lý nương chè và hỗ trợ nhà đầu tư bám trụ địa bàn. Chính quyền địa phương cần làm tốt vai trò "trọng tài" công tâm, vừa chỉ đạo vừa giám sát quá trình thực hiện hợp đồng liên kết để đảm bảo quyền lợi công bằng giữa doanh nghiệp và người dân.

Lãnh đạo các sở ngành nhấn mạnh, trong bối cảnh khó khăn, sự phối hợp nhịp nhàng giữa chính quyền địa phương và doanh nghiệp tại các địa bàn trọng điểm như Bản Lầu là yếu tố then chốt để củng cố niềm tin nhà đầu tư và giữ vững môi trường kinh doanh của tỉnh.

Ông Hoàng Chí Hiền, Giám đốc Sở Công thương Lào Cai lưu ý: “Doanh nghiệp là tỉnh đã mời gọi lên, họ đầu tư bài bản. Tại sao chính quyền địa phương và những nhà đầu tư lớn lại không ngồi lại được với nhau? Trong lúc khó khăn, chúng ta cần thương yêu, chia sẻ thay vì lo lắng quá mức dẫn đến bỏ bê cây trồng bền vững này”.

thuc hu tinh trang nguoi trong che o lao cai keu cuu hinh anh 4
Cây chè được xác định là một trong những cây trồng chủ lực của tỉnh vùng cao Lào Cai

Kết luận hội nghị, ông Trần Minh Sáng yêu cầu các địa phương kiên trì giữ vững hơn 16.000 ha chè Lào Cai hiện có. Sự phản ứng nhanh nhạy của tỉnh cùng cam kết thực chất từ doanh nghiệp chính là giải pháp quan trọng nhất để tháo gỡ "nút thắt" trong chuỗi giá trị nông nghiệp. Bình tĩnh và đồng hành là cách để ngành chè vững vàng vượt sóng theo phương châm của Thủ tướng Chính phủ: “Nắm chắc tình hình - Phản ứng linh hoạt - Hành động kịp thời - Hiệu quả rõ nét”.

 

z7635541385992_bc3c7f9bfe8066c607b290a941c18ffb.jpg

Doanh nghiệp Lào Cai xoay xở trước biến động nhiên liệu

VOV.VN - Giá xăng dầu biến động mạnh, có thời điểm tăng cao đang gây áp lực lớn lên hoạt động sản xuất, kinh doanh, một số doanh nghiệp buộc tạm dừng ngắn hạn.
Trước tình hình đó, các doanh nghiệp Lào Cai chủ động điều chỉnh sản xuất, tiết giảm chi phí, tối ưu vận hành để duy trì hoạt động

An Kiên/VOV Tây Bắc
Tag: bao tiêu chè Lào Cai hỗ trợ tài chính nông dân Lào Cai sinh kế nông dân Lào Cai chi phí vận tải tăng ảnh hưởng chiến sự Iran
