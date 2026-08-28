Thuế TP.HCM: Không trả lời chung chung, giải quyết tận gốc vướng mắc

Tại hội nghị các doanh nghiệp tập trung trao đổi những vướng mắc, hoặc những vấn đề chưa rõ về quản lý thuế, khai thuế, hóa đơn thay thế và trả hàng, voucher cho người lao động, công tác phí, chứng từ chi phí phát sinh ở nước ngoài, thu nhập từ chứng chỉ tiền gửi, hoàn thuế, xuất hóa đơn điện tử, xử lý tiền phạt nộp chậm...

Cụ thể như, Công ty Cổ phần đầu tư dịch vụ Sài Gòn logistics nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025 vào ngày 20/1/2026, nhưng nộp nhầm vào mục khác của Cơ sở Thuế 13 thay vì Thuế TP.HCM với 20 tỷ đồng. Sau khi phát hiện việc này vào tháng 5, doanh nghiệp đã điều chỉnh và số tiền thuế chuyển về Thuế TP.HCM.

Ông Mai Doãn Thế - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư dịch vụ Sài Gòn logistics

Ông Mai Doãn Thế - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư dịch vụ Sài Gòn logistics cho biết, dù doanh nghiệp đã giải trình với cơ quan thuế nhưng vẫn liên tiếp nhận 2 thông báo phạt nộp chậm với số tiền hơn 600 triệu đồng và trên 700 triệu đồng, khiến doanh nghiệp rất lo lắng.

Tại hội nghị, lãnh đạo Thuế TP.HCM đã yêu cầu các phòng chuyên môn rà soát, giải đáp, tháo gỡ vướng mắc.

Đối với trường hợp nộp nhầm cơ quan thuế của ông Doãn, sau hội nghị, phía doanh nghiệp sẽ bổ sung chứng từ chứng minh việc nộp nhầm cho Phòng Quản lý doanh nghiệp số 1. Trên cơ sở đó, cơ quan thuế sẽ tra soát đối chiếu, điều chỉnh tiền chậm nộp trên hệ thống và giải quyết đúng quy trình.

Lãnh đạo Thuế TP.HCM trao đổi với doanh nghiệp tại hội nghị

Còn Công ty NDC An Khang thì phản ánh vướng mắc về thuế đất phi nông nghiệp. Từ năm 2025, khi bàn giao sổ hồng cho cư dân tự nộp, công ty kê khai giảm diện tích nhưng hệ thống chưa cập nhật do chuyển đổi cơ quan quản lý. Doanh nghiệp lo lắng khi gần đến hạn nộp thuế. Về trường hợp này, đại diện Phòng Quản lý các khoản thu từ đất giải thích, việc trễ hạn do quá trình rà soát dữ liệu bàn giao giữa các hệ thống. Cơ quan thuế sẽ hoàn thành việc cập nhật trước ngày 20-9.

Doanh nghiệp tham dự hội nghị

Trước những vướng mắc của các doanh nghiệp, Thuế TP. HCM cho biết sẽ rà soát từng hồ sơ, đối chiếu chứng từ và hướng dẫn doanh nghiệp xử lý theo đúng quy định. Những nội dung còn chưa rõ hoặc phát sinh, cơ quan thuế sẽ tổng hợp, xin ý kiến và xây dựng hướng dẫn chung, qua đó hạn chế cách hiểu và thực hiện khác nhau giữa các doanh nghiệp.

Ông Đoàn Minh Dũng - Trưởng Thuế TP.HCM khẳng định, hội nghị này là diễn đàn lắng nghe doanh nghiệp với tinh thần giải đáp tận gốc vấn đề. Thuế TP.HCM hướng dẫn rõ ràng, đúng trọng tâm, không trả lời chung chung, tạo thuận lợi tối đa, đồng hành tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đối với những hồ sơ vướng mắc cụ thể của doanh nghiệp, yêu cầu các bộ phận chức năng ghi nhận và trực tiếp hướng dẫn giải quyết dứt điểm trong thời gian sớm nhất.