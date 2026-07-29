Thuế TP.HCM lập bộ phận tiếp nhận thông tin làm sạch mã số thuế

Theo Quyết định 6995 của Thuế TP.HCM, danh sách bộ phận tiếp nhận phản ánh được công bố ngày 29/7 có số điện thoại, thông tin người tiếp nhận của 29 thuế cơ sở và Thuế TP.

Bộ phận thường trực này tiếp nhận tố cáo, phản ánh của người nộp thuế trong thực hiện Quyết định 595 (ngày 8/5/2026) của Cục Thuế về chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”.

Theo Quyết định 595, những năm qua, số lượng lũy kế doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, tiếp tục gia tăng. Đồng thời, tình trạng người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (bỏ địa chỉ kinh doanh) để trốn tránh nghĩa vụ thuế vẫn diễn ra ở nhiều địa bàn, ngành nghề kinh doanh. Đây là một trong những điểm nghẽn lớn trong công tác quản lý thuế, làm gia tăng hồ sơ tồn đọng, kéo dài thời gian xử lý thủ tục hành chính, gây lãng phí nguồn lực xã hội.

Bên cạnh đó, còn có các đối tượng đã lợi dụng sự thông thoáng của thủ tục thành lập doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh để thành lập pháp nhân không phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh thực chất; lợi dụng sử dụng hóa đơn không hợp pháp để hợp thức hóa chi phí, trốn thuế, chiếm đoạt tiền thuế.

Nhiều hộ kinh doanh, doanh nghiệp tham dự buổi đối thoại giữa người nộp thuế và cơ quan Thuế TP.HCM

Chiến dịch "Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh” nhằm xử lý thực chất hồ sơ tồn đọng, tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế có thiện chí tuân thủ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ.

Trước đó, Thuế TP.HCM công khai danh sách 310.964 người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh; danh sách 153.036 doanh nghiệp, tổ chức ngừng hóa đơn nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.