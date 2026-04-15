中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thuế xăng dầu về 0% từ ngày mai 16/4, Cục Thuế ra công điện hỏa tốc triển khai

Thứ Tư, 14:59, 15/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa ban hành Công điện hoả tốc số 09/CĐ-CT về việc triển khai một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay theo Nghị quyết số 19/2026/QH16 của Quốc hội.

Công điện số 09 được gửi tới Trưởng thuế các tỉnh, thành phố; Chi cục trưởng Chi cục Thuế Thương mại điện tử và Chi cục trưởng Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn để yêu cầu tổ chức triển khai ngay.

Theo Cục Thuế, ngày 12/4, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 19/2026/QH16 về một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay, có hiệu lực từ ngày 16/4/2026 đến hết ngày 30/6/2026.

Thuế xăng dầu về 0% từ ngày mai 16/4

Để đảm bảo thực thi kịp thời, Cục Thuế đề nghị các đơn vị trong toàn ngành khẩn trương tuyên truyền, phổ biến tới công chức thuế và người nộp thuế, đồng thời chuẩn bị đầy đủ các điều kiện triển khai.

Một số nội dung trọng tâm được nhấn mạnh tại công điện gồm: Thuế bảo vệ môi trường: Mức thuế đối với xăng (trừ etanol), dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay được áp dụng là 0 đồng/lít. Thuế giá trị gia tăng (VAT): Xăng, dầu và nhiên liệu bay không phải kê khai, tính nộp thuế VAT, nhưng vẫn được khấu trừ thuế đầu vào. Thuế tiêu thụ đặc biệt: Thuế suất đối với xăng các loại được áp dụng ở mức 0%.

Cục Thuế yêu cầu các đơn vị chủ động triển khai, đảm bảo việc thực hiện thống nhất, đúng quy định.

Theo Nghị quyết số 19/2026/QH16, Quốc hội quy định một số chính sách thuế đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay nhằm ứng phó với biến động kinh tế, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay được áp dụng là 0 đồng/lít.

Về thuế giá trị gia tăng, xăng, dầu và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế, tuy nhiên vẫn được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Đáng chú ý, cơ sở kinh doanh và người nhập khẩu xăng, dầu cũng không phải kê khai, tính nộp thuế VAT ở cả khâu bán ra và nhập khẩu trong thời gian áp dụng chính sách.

Đối với thuế tiêu thụ đặc biệt, mức thuế suất áp dụng với xăng các loại là 0%.

Nghị quyết cũng nêu rõ, trong trường hợp có sự khác nhau giữa quy định tại Nghị quyết này với các văn bản pháp luật khác liên quan, sẽ ưu tiên áp dụng theo Nghị quyết.

Quốc hội giao Chính phủ căn cứ diễn biến giá xăng dầu thế giới, các chỉ số kinh tế vĩ mô và khả năng cân đối ngân sách để có thể điều chỉnh thời gian hiệu lực hoặc chính sách trong trường hợp cần thiết, đồng thời báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 16/4/2026 đến hết ngày 30/6/2026 và được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 12/4/2026.

Cẩm Tú/VOV.VN
Tag: xăng dầu Thuế xăng dầu thuế bảo vệ môi trường thuế giá trị gia tăng thuế tiêu thụ đặc biệt Cục Thuế giảm thuế xăng dầu
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Xây dựng kho dự trữ xăng dầu chiến lược quốc gia: Cân đối vùng, hiệu quả hệ thống
Xây dựng kho dự trữ xăng dầu chiến lược quốc gia: Cân đối vùng, hiệu quả hệ thống

VOV.VN - Quy hoạch xây dựng kho dự trữ xăng dầu quốc gia cần được tiếp cận như một bài toán hệ thống, trong đó yếu tố cân đối vùng, hiệu quả logistics và khả năng ứng phó phải được đặt lên hàng đầu.

Xây dựng kho dự trữ xăng dầu chiến lược quốc gia: Cân đối vùng, hiệu quả hệ thống

Xây dựng kho dự trữ xăng dầu chiến lược quốc gia: Cân đối vùng, hiệu quả hệ thống

VOV.VN - Quy hoạch xây dựng kho dự trữ xăng dầu quốc gia cần được tiếp cận như một bài toán hệ thống, trong đó yếu tố cân đối vùng, hiệu quả logistics và khả năng ứng phó phải được đặt lên hàng đầu.

Xây dựng kho dự trữ xăng dầu chiến lược quốc gia: Cần thiết, phù hợp và khả thi
Xây dựng kho dự trữ xăng dầu chiến lược quốc gia: Cần thiết, phù hợp và khả thi

VOV.VN - Theo tính toán của chuyên gia, chi phí xây dựng 1 kho dự trữ xăng dầu chiến lược khoảng 1 triệu tấn chỉ khoảng 400 triệu USD và chúng ta có thể triển khai theo hình thức hợp tác công - tư hoặc kêu gọi đầu tư từ nước ngoài.

Xây dựng kho dự trữ xăng dầu chiến lược quốc gia: Cần thiết, phù hợp và khả thi

Xây dựng kho dự trữ xăng dầu chiến lược quốc gia: Cần thiết, phù hợp và khả thi

VOV.VN - Theo tính toán của chuyên gia, chi phí xây dựng 1 kho dự trữ xăng dầu chiến lược khoảng 1 triệu tấn chỉ khoảng 400 triệu USD và chúng ta có thể triển khai theo hình thức hợp tác công - tư hoặc kêu gọi đầu tư từ nước ngoài.

Áp thuế 0% với xăng dầu, nhiên liệu bay: Doanh nghiệp cần lưu ý mã khai báo mới
Áp thuế 0% với xăng dầu, nhiên liệu bay: Doanh nghiệp cần lưu ý mã khai báo mới

VOV.VN - Thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay được điều chỉnh về 0 theo Quyết định 482/QĐ-TTg đang được cơ quan thuế và hải quan khẩn trương triển khai trên toàn quốc, kèm hướng dẫn cụ thể về kê khai nhằm giúp doanh nghiệp thực hiện đúng quy định và tận dụng chính sách hỗ trợ.

Áp thuế 0% với xăng dầu, nhiên liệu bay: Doanh nghiệp cần lưu ý mã khai báo mới

Áp thuế 0% với xăng dầu, nhiên liệu bay: Doanh nghiệp cần lưu ý mã khai báo mới

VOV.VN - Thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay được điều chỉnh về 0 theo Quyết định 482/QĐ-TTg đang được cơ quan thuế và hải quan khẩn trương triển khai trên toàn quốc, kèm hướng dẫn cụ thể về kê khai nhằm giúp doanh nghiệp thực hiện đúng quy định và tận dụng chính sách hỗ trợ.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp