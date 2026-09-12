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Thương mại điện tử xuyên biên giới đến lúc “ngồi một nơi - bán toàn cầu”

Thứ Bảy, 06:33, 12/09/2026
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VOV.VN - Thương mại điện tử xuyên biên giới đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong hoạt động thương mại quốc tế, khi các nền tảng ngày càng mở rộng khả năng tiếp cận thị trường, tạo được uy tín từ nhiều đối tác.

Thương mại điện tử xuyên biên giới (TMĐT XBG) không chỉ khẳng định sự phù hợp với các DN sản xuất có quy mô lớn, còn mở ra cơ hội cho DN nhỏ, DN khởi nghiệp, hợp tác xã có sản phẩm phù hợp tiếp cận trực tiếp thị trường quốc tế, đưa sản phẩm đến tay khách hàng và đối tác tại nhiều quốc gia thông qua các nền tảng số.

Thương mại điện tử xuyên biên giới ngày càng đa dạng

Tổng thể quy mô thị trường cho thấy TMĐT XBG đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong hoạt động thương mại quốc tế. Tại các thị trường lớn như Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và ASEAN, quy mô TMĐT cùng sự gia tăng của các giao dịch mua bán trực tuyến quốc tế, đang thúc đẩy dòng hàng hóa phân phối trực tiếp tới khách hàng.

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DN khảo sát thực tế mô hình vận hành và hạ tầng phân phối hàng nhập khẩu qua thương mại điện tử xuyên biên giới

Singapore hiện là thị trường xuất khẩu lớn thứ tư của Việt Nam, với kim ngạch đạt gần 40 tỷ SGD năm 2025. Đây không chỉ là khu vực năng động với sức mua gia tăng, còn là điểm đến đã được kiểm chứng cho hàng hóa Việt Nam, đặc biệt tại các thị trường trọng điểm như Singapore, Thái Lan và Malaysia...

Bà Vũ Xuân Linh, Giám đốc Quan hệ Đối tác chiến lược - Tập đoàn Sea cho biết, thông qua các chương trình như Shopee International Platform (SIP), hơn 350.000 doanh nghiệp SMEs đã tham gia xuất khẩu trực tuyến, tận dụng hệ sinh thái logistics, thanh toán và chăm sóc khách hàng tích hợp sẵn để “ngồi một nơi - bán toàn cầu”.

“Các dịch vụ giá trị gia tăng như dịch thuật tự động, tối ưu hiển thị sản phẩm, kiểm soát danh mục hàng hóa và chăm sóc khách hàng bằng ngôn ngữ bản địa giúp giảm đáng kể rào cản khi mở rộng ra khu vực”, bà Linh cho biết.

Là nền tảng chuyên hỗ trợ xuất khẩu trực tuyến, ông Darren Ong, Giám đốc Chính sách công Đông Nam Á của Amazon cho biết, hơn 60% doanh thu trên cửa hàng Amazon đến từ các đối tác bán hàng bên thứ ba, trong đó có nhiều DN đến từ Việt Nam.

Amazon cũng ghi nhận các chỉ số tăng trưởng ấn tượng trong những năm vừa qua của các DN Việt Nam, khi hàng triệu sản phẩm của DN Việt Nam xuất khẩu ra toàn cầu trên nền tảng Amazon, số lượng đối tác bán hàng Việt Nam trên Amazon đạt doanh thu trên 1 triệu USD/năm (tăng 60%). Doanh thu từ các sản phẩm có thương hiệu do DN Việt bán ra trên nền tảng này tăng trưởng 40%.

“Amazon đã triển khai dịch vụ Amazon Global Logistics (AGL) tại Việt Nam, nhằm cung cấp giải pháp logistics trọn gói, giúp DN, đặc biệt là các DN siêu nhỏ, nhỏ và vừa đơn giản hóa quy trình xuất khẩu, giảm chi phí và mở rộng tiếp cận thị trường quốc tế”, ông Darren Ong thông tin.

Dư địa lớn nhưng chất lượng sản phẩm vẫn là cốt lõi

Mặc dù Việt Nam đang từng bước tham gia sâu hơn vào các mô hình xuất khẩu trực tuyến, nhưng quá trình này cũng đặt ra yêu cầu cho DN chủ động nâng cao năng lực ứng dụng TMĐT XBG. Đó là DN cần nắm vững pháp lý thị trường nhập khẩu, chuẩn hóa sản phẩm và từng bước làm chủ các khâu từ tiếp cận thị trường, bán hàng đến logistics và xây dựng thương hiệu ở nước ngoài.

Bà Lê Hoàng Oanh, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) cho rằng, dư địa để DN Việt tận dụng TMĐT nhằm tiếp cận người tiêu dùng quốc tế vẫn còn rất lớn. Tuy nhiên, để phát triển bền vững, DN vẫn cần chuẩn bị đồng bộ về chất lượng hàng hóa, năng lực số, sản phẩm, quy trình vận hành và thương hiệu.

“Dù là TMĐT hay thương mại khám phá, chất lượng hàng hóa vẫn là yếu tố cốt lõi. Muốn đi bền vững và chắc chắn thì chất lượng sản phẩm phải được các DN đặt lên hàng đầu”, bà Oanh nhấn mạnh.

Thời gian qua, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số đang tập trung hỗ trợ DN, địa phương nâng cao năng lực xuất khẩu qua TMĐT theo hướng kết hợp giữa đào tạo chính sách, pháp lý với đào tạo thực tiễn, khảo sát thị trường và kết nối trực tiếp các chủ thể trong hệ sinh thái.

Ở trong nước, Cục đã triển khai các hoạt động đào tạo, tập huấn tại nhiều địa phương, hỗ trợ DN, HTX, hộ kinh doanh từng bước tiếp cận và ứng dụng TMĐT trong hoạt động kinh doanh, xây dựng gian hàng trực tuyến, marketing số, thanh toán điện tử, quản trị đơn hàng, quảng bá sản phẩm,… hướng đến xuất khẩu trực tuyến.

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Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số xây dựng định hướng tổ chức đưa DN Việt Nam tiếp cận trực tiếp với thị trường và hệ sinh thái thương mại điện tử xuyên biên giới tại thị trường nước ngoài

Không chỉ hỗ trợ từ trong nước, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số xây dựng định hướng tổ chức đưa DN Việt Nam tiếp cận trực tiếp với thị trường và hệ sinh thái TMĐT xuyên biên giới tại thị trường nước ngoài. Thời gian tới, Cục sẽ tiếp tục triển khai tổ chức các khóa đào tạo TMĐT XBG tại Việt Nam cho DN đồng thời tổ chức các chương trình đào tạo, khảo sát, kết nối TMĐT XBG trực tiếp tại các thị trường lớn như Trung Quốc, EU, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc…

Các khóa đào tạo này sẽ tập trung hỗ trợ nâng cao năng lực tiếp cận thông tin thị trường, kỹ năng vận hành, chuẩn hóa sản phẩm đồng thời kết nối DN Việt Nam với các nền tảng, đối tác trong hệ sinh thái TMĐT XBG quốc tế. Qua đó từng bước hình thành năng lực xuất khẩu trực tuyến cho DN Việt Nam, mở rộng phương thức đưa sản phẩm Việt tiếp cận thị trường quốc tế và khai thác hiệu quả hơn dư địa phát triển của TMĐT XBG.

Nguyễn Quỳnh/VOV.VN
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