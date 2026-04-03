Tiền điện có thể tăng trong mùa khô

Ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TP.HCM cho biết, việc tiền điện tăng cao trong mùa nắng nóng là xu hướng có thể dự báo trước và xuất phát từ nhiều yếu tố, trong đó thời tiết đóng vai trò quyết định.

Tháng 2 chỉ có 28 ngày và có khoảng 10 ngày Tết Nguyên đán, một bộ phận người dân rời thành phố, các hoạt động sản xuất kinh doanh tạm ngưng nên nhu cầu sử dụng điện giảm, tiền điện giảm.

Tháng 3, thời tiết bắt đầu nắng nóng, sản lượng điện tiêu thụ tăng mạnh. Đồng thời, tháng 3 có 31 ngày nên hóa đơn tiền điện tăng khá cao so với tháng 2.

Tiêu thụ điện tại TP.HCM 3 tháng đầu năm 2026

Đặc biệt, trong dự báo trong tháng 4 - giai đoạn cao điểm nắng nóng, khi nhiệt độ có thể lên tới 37- 40°C và số giờ nắng nóng kéo dài, sản lượng điện tiêu thụ bình quân ngày của TP.HCM tiếp tục tăng so với tháng 3 dẫn đến tiền điện cũng có thể tăng cao.

Dự báo tháng 4, sản lượng điện tiêu thụ bình quân ngày toàn TP.HCM đạt 173,53 triệu kWh/ngày, cao hơn 2,92% (tương đương 4,92 triệu kWh/ngày) so với tháng 3/2026 và cao hơn 3,39% (tương đương 5,69 triệu kWh/ngày) so với cùng kỳ tháng 4/2025.

Cùng với việc nhiệt độ môi trường tăng cao dẫn đến sử dụng nhiều thiết bị làm mát, đặc biệt là sử dụng thiết bị điều hòa không khí, máy lạnh. Đây là nguyên nhân chính chiếm tỷ trọng lớn nhất (thường từ 40% - 60% tổng lượng điện tiêu thụ). Trong mùa nắng nóng khi nhiệt độ ngoài trời thường xuyên ở mức cao (37- 40°C), các hộ gia đình có xu hướng bật máy lạnh với thời gian dài hơn, liên tục trong ngày, kể cả ban đêm, cài đặt nhiệt độ thấp hơn mức khuyến cáo (dưới 26°C), sử dụng đồng thời nhiều máy lạnh trong các phòng khác nhau. Ngoài ra, nhiệt độ môi trường bên ngoài cao cũng làm giảm hiệu suất hoạt động của máy lạnh, buộc máy nén phải vận hành liên tục và tiêu tốn nhiều điện năng hơn.

Máy lạnh sử dụng liên tục khiến tiền điện tăng cao

Nhiệt độ môi trường tăng cao khiến thiết bị làm mát như tủ lạnh, tủ đông gia tăng mức tiêu thụ điện vì phải vận hành với tần suất lớn hơn để duy trì mức nhiệt bên trong. Đồng thời, nhu cầu sử dụng thực phẩm, đồ uống giải khát trong mùa nắng nóng làm tăng số lần mở tủ lạnh, khiến không khí nóng xâm nhập, buộc thiết bị phải làm lạnh lại liên tục, từ đó làm gia tăng điện năng tiêu thụ....

Tổng công ty Điện lực TP.HCM kêu gọi các hộ gia đình, các cơ quan, doanh nghiệp cần chủ động thực hiện các biện pháp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả để hạn chế chi phí tiền điện tăng cao trong mùa nắng nóng.