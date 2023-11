Tiền Giang kim ngạch xuất khẩu đạt gần 4 tỷ USD

Theo thống kê trong 10 tháng qua, giá trị kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Tiền Giang đạt gần 4 tỷ USD, đạt 102% kế hoạch năm và tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng trong tháng 10 kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt hơn 300 triệu USD, tăng hơn 42% so với cùng kỳ.

Ngành thủy sản của tỉnh Tiền Giang đạt giá trị xuất khẩu cao

Ở thời điểm này, Tiền Giang nằm trong nhóm đầu của vùng Đồng bằng sông Cửu Long về kim ngạch xuất khẩu. Đáng ghi nhận là 2 ngành: thủy sản và gạo đạt giá trị xuất khẩu cao nhất. Đến nay, ngành thủy sản đã xuất khẩu trên 139.960 tấn, tăng 59% so với kế hoạch, và tăng hơn 33% so cùng kỳ; gạo xuất khẩu đạt trên 160.600 tấn, tăng hơn 93% so với kế hoạch tăng gần 135% so cùng kỳ. Ngoài ra ngành chế biến trái cây cũng đạt giá trị khá.

Các ngành, các cấp trong tỉnh tiếp tục triển khai những giải pháp điều hành xuất khẩu hợp lý và hiệu quả nhằm đạt kim ngạch xuất khẩu cả năm hơn 4,1 tỷ USD.

Cá tra phi lê của công ty cổ phần Gò Đàng xuất khẩu ra nhiều nước trên thế giới

Ông Nguyễn Văn Đạo, Tổng giám đốc công ty cổ phần Gò Đàng- doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản tại Khu công nghiệp Mỹ Tho chia sẻ: “Công ty chúng tôi tiếp tục tiết giảm chi phí, mở rộng thị trường, đa dạng sản phẩm nhất là sản phẩm giá trị gia tăng. Chúng tôi tiếp tục điều tiết, điều chỉnh toàn bộ chi phí đầu vào để làm sao chúng tôi trước mắt duy trì lao động, duy trì các chỉ tiêu chính như doanh thu, kim ngạch, sản lượng sản xuất, sản lượng nuôi trồng ”.