Tiền in hình rồng được săn đón dịp Tết Giáp Thìn 2024

Chuẩn bị đón Tết Giáp Thìn 2024, nhiều người bắt đầu săn tìm các loại tiền giấy, tiền xu có hình con rồng biểu trưng cho sự may mắn. Những tờ tiền ngoại tệ hình con rồng do được ưa chuộng nên giá cũng được đẩy lên gấp nhiều lần so với giá trị.

Trong đó, tờ 2 USD hình con rồng 2024 được phát hành tại Mỹ dành cho các thị trường châu Á khá phổ biến, có giá 100.000 đồng/tờ.

Mặt trước của tờ 2 USD con rồng là hình ảnh quen thuộc trên những tờ 2 USD thông dụng. Mặt sau là hình ảnh Tổng thống Thomas Jefferson ở giữa, bên phải và bên trái là hình ảnh 2 con rồng vàng toát lên vẻ sang trọng.

Tờ 2 USD hình rồng. (Ảnh: Tienquocte)

Bên cạnh đó, trên thị trường còn xuất hiện tờ tiền 2 USD hình con rồng mạ vàng 3D, giá 150.000 đồng. Mỗi tờ 2 USD mạ vàng được đặt trong 1 bao lì xì đỏ.

Tờ 2 USD mạ vàng. (Ảnh: Muabantien)

Không chỉ tiền USD, tờ tiền con rồng 100 Macau cũng được nhiều khách hàng quan tâm. Mỗi dịp Tết đến Macau lại cho phát hành tiền hình các con vật biểu tượng cho năm đó. Năm 2024, Macau cho phát hành tiền con rồng Macau 100 Patacas với hình ảnh chủ đạo là rồng - linh vật của năm Giáp Thìn 2024.

Với lợi thế giá rẻ (150.000/combo 10 tờ), tiền con rồng Macau 100 Patacas được nhiều người mua làm tiền lì xì dành tặng bạn bè, người thân lấy may trong năm mới 2024.

Tờ tiền con rồng 100 Macau. (Ảnh: Dichvudoitien)

Ngoài ra còn có tiền hình con rồng Trung Quốc được phát hành bởi những công ty tiền lưu niệm tại Trung Quốc với mục đích làm quà tặng đặc biệt dành cho người tuổi Thìn. Tờ tiền này có giá 25.000 đồng/tờ, nhưng nếu mua số lượng nhiều giá rẻ hơn, khoảng 15.000 - 22.000 đồng/tờ.

Tiền con rồng Bhutan do Chính phủ Bhutan in ấn và phát hành cũng được một số cửa hàng nhập về phục vụ nhu cầu đổi tiền lì xì năm 2024. Combo 5 tờ con rồng Bhutan giá 150.000 đồng, combo 10 tờ giá 250.000 đồng.

Tiền con rồng Bhutan. (Ảnh: Dichvudoitien)

Ngoài tiền giấy, một số cửa hàng còn rao bán tiền xu hình rồng vàng. Theo đó, tiền xu con rồng mạ vàng Hong Kong được sản xuất với mục đích làm quà tặng, lì xì Tết có giá 60.000 đồng/xu; combo 5 xu giá 250.000 đồng.

Tiền xu hình con rồng mạ vàng phong thủy. (Ảnh: Dichvudoitien)

Loại đồng xu hình con rồng mạ vàng này được làm bằng niken mạ tráng gương, có đường kính 40mm, dày 3mm, nặng 31,1 gram.