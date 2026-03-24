Tín dụng xanh có bước tăng trưởng vượt bậc

Chiều 24/3, tại TP.HCM, Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức Diễn đàn “Doanh nghiệp 2026: Doanh nghiệp Việt Nam trên bản đồ kinh tế toàn cầu: Đổi mới để bứt phá”.

Tín dụng xanh tăng trưởng mạnh

Tại diễn đàn, ông Nguyễn Đức Lệnh - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh Khu vực II cho biết, đến cuối năm 2025, tổng dư nợ cho vay xanh của cả nước đạt khoảng 780.000 tỷ đồng (chiếm khoảng 4,1% tổng dư nợ cho vay của cả nước), tăng tới 14,6% so với cuối năm 2024.

Ông Nguyễn Đức Lệnh lý giải, các giải pháp đồng bộ từ Chính phủ và Ngân hàng Trung ương đã khiến tốc độ tăng trưởng vốn cho phát triển nhanh chóng, bền vững: ”Đó là kết quả về mặt cơ chế chính sách đúng đã trở thành nguồn lực. Ngoài nguồn lực trực tiếp là vốn, công nghệ, cơ chế chính sách còn là nguồn lực gián tiếp khi tháo gỡ khó khăn, tháo gỡ điểm nghẽn từ cấp độ Bộ Chính trị, Trung ương cũng đã có Nghị quyết 66 về đổi mới, xây dựng pháp luật. Do đó, những cơ chế, chính sách của ngân hàng Trung ương cũng đã trở thành nguồn lực để hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp”.

Về các chính sách, đầu tiên phải nhắc đến Quyết định 21/2025/TTg của Chính phủ về việc phân loại danh mục xanh đã tạo ra một hành lang pháp lý thuận lợi, giúp xác định rõ các dự án thuộc danh mục xanh và thiết lập các tiêu chí cụ thể về bảo vệ môi trường. Việc chuẩn hóa các tiêu chí môi trường giúp các tổ chức tín dụng mở rộng giải ngân cho các dự án xanh, giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, thực hiện Quyết định 1658/QĐ-TTg về chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đang thực hiện hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp thông qua hai phương thức. Thứ nhất là đáp ứng trực tiếp nguồn vốn để phát triển kinh tế xanh và đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất sạch cho doanh nghiệp. Thứ hai là sử dụng các công cụ cơ chế chính sách như một loại nguồn lực đặc biệt, định hướng dòng vốn vào những lĩnh vực ưu tiên và hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp trong lộ trình chuyển đổi mô hình kinh doanh.

Bên cạnh việc cấp vốn, từ chương trình hành động thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh theo Quyết định 1658, nhiều chỉ đạo cụ thể đã được ban hành tới từng tổ chức tín dụng. Các ngân hàng được yêu cầu phải ưu tiên và tập trung mọi nguồn lực cần thiết cho các dự án có tính chất bảo vệ môi trường.

Song song với đó, Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân đang được ngành ngân hàng triển khai đồng bộ nhằm hỗ trợ tối đa cho các hộ sản xuất và hợp tác xã.

Lĩnh vực nông nghiệp được chú trọng

Lĩnh vực nông nghiệp được quan tâm đặc biệt với những chương trình tín dụng đột phá. Những cơ chế, chính sách trực tiếp để hỗ trợ cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và hợp tác xã phát triển tạo ra những sản phẩm xanh, sạch và bảo vệ môi trường.

“Có những chương trình cụ thể như là cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, cho vay ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp cũng như là cho vay công nghiệp hỗ trợ. Đặc biệt là các chương trình tín dụng, cụ thể như là cho vay 1.000.000 ha lúa, nâng cao chất lượng và giảm phát thải. Một điểm nữa là Ngân hàng trung ương điều chỉnh chính sách cho vay khuyến khích nông nghiệp hữu cơ và nông nghiệp tuần hoàn, các cái dự án thuộc lĩnh vực này có thể vay 70% tổng mức đầu tư mà không cần phải có tài sản đảm bảo”, ông Nguyễn Đức Lệnh cho biết.

Tại TP.HCM, việc triển khai tín dụng cho nông thôn mới được thực hiện theo một chuỗi liên kết đa dạng và chặt chẽ. Các hoạt động tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, đổi mới ứng dụng công nghệ cao, nông thôn mới với sản phẩm OCOP đều liên quan đến bảo vệ môi trường. Hiệu quả từ những hoạt động cho vay này đã đem lại kết quả cao khi tổng dư nợ trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn trên địa bàn thành phố hiện đạt khoảng 801.000 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 13,6% trong tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn).