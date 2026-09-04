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Tôm chiếm 41% kim ngạch xuất khẩu thủy sản 8 tháng

Thứ Sáu, 15:40, 04/09/2026
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VOV.VN - 8 tháng năm 2026, xuất khẩu thủy sản đạt 8 tỷ USD, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, tôm tiếp tục là mặt hàng đóng góp lớn nhất với 3,29 tỷ USD, chiếm khoảng 41% tổng kim ngạch.

Tôm tiếp tục đóng góp lớn nhất vào kim ngạch xuất khẩu

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, xuất khẩu thủy sản trong 8 tháng năm 2026 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Tổng giá trị xuất khẩu đạt 8 tỷ USD, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong các mặt hàng thủy sản chủ lực, tôm tiếp tục đóng góp lớn nhất vào kim ngạch xuất khẩu, đạt 3,29 tỷ USD, tăng 12,3% so với cùng kỳ, chiếm khoảng 41% tổng kim ngạch thủy sản.

Đứng sau tôm là cá tra với kim ngạch xuất khẩu đạt 1,5 tỷ USD, tăng 9%.

tom chiem 41 kim ngach xuat khau thuy san 8 thang hinh anh 1
Tôm tiếp tục đóng góp lớn nhất vào kim ngạch xuất khẩu

Về thị trường, nhu cầu thủy sản tại Trung Quốc và khu vực ASEAN tiếp tục tăng mạnh. Trong khi đó, thị trường Mỹ và Liên minh châu Âu có dấu hiệu suy yếu. Diễn biến này cho thấy động lực tăng trưởng xuất khẩu thủy sản đang dịch chuyển rõ hơn sang khu vực châu Á.

Từ nay đến cuối năm, nhu cầu phục vụ mùa lễ hội và chu kỳ bổ sung tồn kho được dự báo có thể giúp xuất khẩu thủy sản tiếp tục duy trì ở mức cao. Tuy nhiên, triển vọng tăng trưởng sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào chính sách thương mại cũng như khả năng đáp ứng các yêu cầu về nguồn gốc, tính hợp pháp và phát triển bền vững.

Trong bối cảnh đó, việc kiểm soát nguồn nguyên liệu, minh bạch chuỗi cung ứng và nâng cao hiệu quả chế biến được xem là những yếu tố quan trọng quyết định sức cạnh tranh của thủy sản Việt Nam.

Rau quả tiếp tục tăng trưởng mạnh

Cũng theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, rau quả tiếp tục là điểm sáng về tăng trưởng trong nhóm các mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực.

Giá trị xuất khẩu rau quả tháng 8 ước đạt 1,24 tỷ USD. Lũy kế 8 tháng đầu năm đạt 6,02 tỷ USD, tăng 24,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trung Quốc tiếp tục là thị trường tiêu thụ rau quả lớn nhất của Việt Nam, chiếm 58,9% tổng giá trị xuất khẩu. Tiếp theo là Mỹ với 7,6% và Hàn Quốc với 4,2%.

So với cùng kỳ năm ngoái, xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc tăng 33,1%, sang Mỹ tăng 14,4% và Hàn Quốc tăng 9,6%.

Xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi tăng 30%

Trong 8 tháng năm 2026, sản phẩm chăn nuôi cũng ghi nhận mức tăng trưởng cao. Giá trị xuất khẩu tháng 8 đạt 72,8 triệu USD, đưa tổng kim ngạch 8 tháng lên 511,9 triệu USD, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

tom chiem 41 kim ngach xuat khau thuy san 8 thang hinh anh 2

Trong đó, xuất khẩu sữa và sản phẩm sữa đạt 139,3 triệu USD, tăng 79,2%. Thịt, phụ phẩm dạng thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ đạt 154,1 triệu USD, tăng 15,2%.

Minh Long/VOV1
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