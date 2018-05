Top 10 món tráng miệng đắt nhất thế giới

Bánh trái cây kim cương trị giá 1,65 triệu USD, là món tráng miệng đắt nhất thế giới, được làm đặc biệt cho Giáng sinh. Phải mất gần 6 tháng để làm và được trang trí bằng kim cương. Dâu tây Arnaud có giá 1,4 triệu USD, được phục vụ trong nhà hàng Arnaud nằm ở New Orleans. Món ăn được trang trí bằng một chiếc nhẫn kim cương đắt tiền. Bánh bạch kim là phát minh của một đầu bếp người Nhật gọi là Nobue Ikara, và giá của món ăn này là 130.000 USD. Sôcôla Haute Frrrozen là món tráng miệng nổi tiếng của nhà hàng Serendipity 3 có giá 25.000 USD. Nó được làm từ các loại ca cao khác nhau nhập khẩu từ gần 14 quốc gia và 5 gram vàng 24k. Nó được trang trí thêm với những viên kim cương đắt tiền. The Fortress Stilt Fisherman Niềm đam mê là món ăn nổi tiếng có sẵn ở Sri Lanka. Nó được phục vụ trong nhà hàng nổi tiếng Wine3. Giá của món tráng miệng hình viên ngọc này là 14.500 USD. Macaroons Haute Couture là món tráng miệng rất nổi tiếng trên toàn thế giới. Đầu bếp nổi tiếng người Pháp Pierre Herme là người phát minh ra nó. Giá của món tráng miệng ngon này là 7.414 USD. Bánh vàng của Sultan giống như một viên gạch vàng do vẻ ngoài của nó. Đây là món ăn đặc biệt của Ciragan Palace ở Istanbul, và giá của món tráng miệng nổi tiếng này là 1.000 USD. Brownie Extraordinaire là món ăn nổi tiếng được bán tại nhà hàng Brule nằm ở thành phố Atlantic. Nó được làm từ sô-cô-la đen được bao phủ bởi quả phỉ nhập khẩu từ Ý với giá 1.000 USD. Vào Valentine, món ăn này lên tới 15.000 USD. Sundae vàng là món tráng miệng ngon nhất từng được sản xuất trên thế giới. Đây là món ăn đặc biệt của nhà hàng nổi tiếng Serendipity 3 ở New York, và giá của món ăn này là gần 1.000 USD. Sô cô la Noka, Bộ sưu tập Vintage là loại món tráng miệng đơn giản, được làm từ một loại sô cô la rất đắt tiền và có giá 854 USD/pound. Đây là một trong những sô cô la đắt nhất và ngon nhất trên thế giới, có sẵn ở Venezuela, Thái Lan, và Trinidad.../.

