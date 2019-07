TP HCM thu hút đầu tư nước ngoài đạt 3,21 tỷ USD

Sáng nay (19/7), UBND TP HCM họp sơ kết tình hình kinh tế -xã hội 6 tháng năm 2019. 6 tháng qua, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của thành phố ước đạt hơn 610.000 tỷ đồng, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 19,6 tỷ USD, tăng 9,2% so cùng kỳ. Thành phố thu hút đầu tư nước ngoài được 3,21 tỷ USD, tăng 20% so với cùng kỳ.



Bên cạnh một số chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng tích cực thì nhiều chỉ tiêu kinh tế của thành phố tăng trưởng còn chậm, nhất là các ngành công nghiệp trọng yếu. Chỉ số sản xuất công nghiệp 6 tháng qua tăng 7%, mức tăng thấp hơn so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, một số ngành có chỉ số sản xuất giảm như chế biến thực phẩm giảm 2,6%; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ giảm 30,9%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại giảm 8,9% ...

Ngành cơ khí chế tạo có mức tăng giá trị sản xuất cao nhất trong 4 ngành công nghiệp trọng yếu của TP HCM. Ảnh minh họa: ipcs

Theo Sở Công Thương thành phố, nhiều ngành công nghiệp trọng yếu của thành phố giảm là do sức tiêu thụ của thị trường giảm, hàng tồn kho nhiều, như ngành thiết bị điện giảm do các công trình xây dựng giảm, lương thực thực phẩm giảm do ảnh hưởng dịch tả heo châu Phi...

Để hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, Sở Công Thương TP HCM đã tiếp xúc với hơn 90 doanh nghiệp để tháo gỡ những khó khăn của doanh nghiệp, các trường hợp nào nhiều vướng mắc thì sẽ đề nghị lãnh đạo thành phố tham gia giải quyết. Thời gian tới, Sở Công Thương thành phố sẽ tiếp tục công tác này.

“Sở Công Thương thành phố sẽ phối hợp với các sở, ngành khác hỗ trợ các sản phẩm chủ lực của thành phố. Hiện chính sách hỗ trợ đã khó, cái chính là làm thế nào để các doanh nghiệp được hưởng chính sách này phải có sự phối hợp tốt. Sở sẽ tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy nhanh tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường trong và ngoài nước./.