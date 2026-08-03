TP.HCM bứt tốc thu hút FDI, tiến gần mốc 11 tỷ USD

Trong đó, 6 tháng năm 2026, Thành phố thu hút nguồn vốn này được hơn 6,8 tỷ (USD), riêng tháng 7 đạt khoảng 3 tỷ USD.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được (bên phải) trao giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (Ảnh: AV)

Theo Thống kê TP.HCM, trong 7 tháng qua đã có 1.188 dự án đầu tư FDI mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng vốn đăng ký gần 3,62 tỷ USD. Bên cạnh đó, 181 dự án được điều chỉnh tăng vốn với tổng giá trị bổ sung đạt gần 3,48 tỷ USD.

Hoạt động góp vốn, mua cổ phần và mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài ghi nhận 1.119 trường hợp, với tổng vốn đăng ký đạt 2.737 triệu USD. Đáng chú ý, nhiều dự án tập trung vào các lĩnh vực như trung tâm dữ liệu siêu quy mô, công nghệ y sinh và thiết bị điện tử thông minh...

Khu Công nghệ cao TP.HCM đang mở rộng thêm diện tích để thu hút đầu tư (Ảnh: SHTP)

Để đẩy mạnh thu hút vốn FDI vào lĩnh vực công nghệ cao, TP.HCM đang tập trung mở rộng Khu Công nghệ cao TP.HCM (SHTP) thêm gần 195ha tại phường Long Phước (TP.Thủ Đức cũ). Dự kiến sẽ thành lập Công viên Khoa học trên phần diện tích mở rộng này với định hướng phát triển theo mô hình khu công nghệ cao thế hệ mới, tích hợp hạ tầng số hiện đại, hạ tầng xanh và các không gian nghiên cứu - đổi mới sáng tạo, hướng tới mục tiêu trung hòa carbon trước năm 2050.

Dự kiến từ quý IV/2026, Khu Công nghệ cao TP.HCM kêu gọi đầu tư vào Trung tâm Công nghệ Chiến lược. Đồng thời, TP.HCM tiếp tục phát triển các khu công nghiệp, khu chế xuất theo mô hình khu công nghiệp thông minh, sinh thái; tiếp tục chuẩn bị hạ tầng số và hạ tầng năng lượng ổn định để đón làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu.