TP.HCM chuyển 2 dự án ở Thủ Thiêm sang hình thức đầu tư PPP

Thứ Bảy, 11:30, 18/04/2026
VOV.VN - Sáng 18/4, HĐND TP.HCM khoá XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031 tổ chức Kỳ họp thứ 2 (kỳ họp chuyên đề) nhằm đánh giá, thảo luận và thông qua các dự thảo nghị quyết về chủ trương đầu tư một số dự án công trình, hạ tầng.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND TP.HCM đã thông qua dự thảo nghị quyết dừng đầu tư Cung thiếu nhi Thành phố bằng ngân sách, chuyển sang hình thức BT (xây dựng – chuyển giao), doanh nghiệp đầu tư nhưng không yêu cầu thanh toán.

Quang cảnh kỳ họp (Ảnh: Duy Phương)

Dự án Cung thiếu nhi Thành phố với tổng mức đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng, khởi công tháng 10/2025 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh (trước thuộc TP Thủ Đức), với hình thức đầu tư công.

Đến tháng 4/2026, tập thể Thường trực UBND TP.HCM thống nhất chuyển hình thức đầu tư dự án sang phương thức đối tác công tư (PPP).

Ngày 7/4, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Bcons có công văn đề xuất nghiên cứu đầu tư dự án xây dựng Cung thiếu nhi TP.HCM theo hợp đồng BT không yêu cầu thanh toán. 

Các đại biểu HĐND trao đổi, thảo luận về các tờ trình của UBND TP (Ảnh: Duy Phương)

Ngoài dự án Cung thiếu nhi TP.HCM, các đại biểu HĐND Thành phố cũng thông qua dự thảo nghị quyết dừng đầu tư Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch để chuyển hình thức từ đầu tư công sang phương thức PPP, dạng hợp đồng BT với quỹ đất dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư khoảng 1,56ha tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Sau khi chuyển đổi hình thức đầu tư, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mặt Trời Sài Gòn (thuộc Tập đoàn Sun Group) dự kiến là nhà đầu tư. Công trình cũng dự kiến đổi tên thành Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn, tổng vốn khoảng 6.800 tỷ đồng, diện tích sàn khoảng 58.000 m2.

Trước đó, dự án Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch được thông qua chủ trương đầu tư năm 2018 với tổng vốn hơn 1.500 tỷ đồng, đến năm 2022 thì tạm dừng do đại dịch COVID-19.

Các đại biểu thông qua dự thảo các nghị quyết về đầu tư các công trình, hạ tầng (Ảnh: Duy Phương)

Các đại biểu HĐND TP.HCM cũng thông qua dự thảo nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cao tốc TPHCM - Mộc Bài theo phương thức PPP, hợp đồng BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao).

Trước đó, dự án cao tốc TP.HCM – Mộc Bài được Thủ tướng phê duyệt vào tháng 8/2024 với tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 là 19.617 tỷ đồng, triển khai trong giai đoạn 2024 - 2027.

Tuy nhiên, sau quá trình rà soát và cập nhật thực tế, tổng mức đầu tư đã được điều chỉnh tăng lên 22.975 tỷ đồng, đồng thời kéo dài thời gian thực hiện đến năm 2028.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu HĐND TP.HCM thông qua Danh mục quỹ đất dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện các dự án BT trên địa bàn thành phố (đợt 1).

Duy Phương/VOV-TP.HCM
TP.HCM dự tính xây trung tâm biểu diễn hiện đại ở Thủ Thiêm vào năm 2028
TP.HCM dự tính xây trung tâm biểu diễn hiện đại ở Thủ Thiêm vào năm 2028

VOV.VN - TP.HCM dự kiến xây trung tâm biểu diễn đa chức năng hiện đại tại Thủ Thiêm vào năm 2028, đồng thời đầu tư hàng loạt thiết chế văn hóa lớn như Nhà hát giao hưởng, Trung tâm nghệ thuật truyền thống...

TP.HCM dự tính xây trung tâm biểu diễn hiện đại ở Thủ Thiêm vào năm 2028

TP.HCM dự tính xây trung tâm biểu diễn hiện đại ở Thủ Thiêm vào năm 2028

VOV.VN - TP.HCM dự kiến xây trung tâm biểu diễn đa chức năng hiện đại tại Thủ Thiêm vào năm 2028, đồng thời đầu tư hàng loạt thiết chế văn hóa lớn như Nhà hát giao hưởng, Trung tâm nghệ thuật truyền thống...

TP.HCM quy hoạch Trung tâm Chính trị - Hành chính 7,84 ha tại Thủ Thiêm
TP.HCM quy hoạch Trung tâm Chính trị - Hành chính 7,84 ha tại Thủ Thiêm

VOV.VN - UBND TP.HCM mới đây đã ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch chung TP.Thủ Đức đến năm 2040 tại khu vực Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

TP.HCM quy hoạch Trung tâm Chính trị - Hành chính 7,84 ha tại Thủ Thiêm

TP.HCM quy hoạch Trung tâm Chính trị - Hành chính 7,84 ha tại Thủ Thiêm

VOV.VN - UBND TP.HCM mới đây đã ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch chung TP.Thủ Đức đến năm 2040 tại khu vực Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Đấu giá 3 lô đất "vàng" Thủ Thiêm, dự kiến giá khởi điểm trên 5.000 tỷ đồng
Đấu giá 3 lô đất "vàng" Thủ Thiêm, dự kiến giá khởi điểm trên 5.000 tỷ đồng

VOV.VN - TPHCM dự kiến sẽ đấu giá 3 lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP.Thủ Đức trong quý II năm nay, với giá khởi điểm ước tính trên 5.000 tỷ đồng. Động thái này nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế và hoàn thiện hạ tầng khu vực.

Đấu giá 3 lô đất "vàng" Thủ Thiêm, dự kiến giá khởi điểm trên 5.000 tỷ đồng

Đấu giá 3 lô đất "vàng" Thủ Thiêm, dự kiến giá khởi điểm trên 5.000 tỷ đồng

VOV.VN - TPHCM dự kiến sẽ đấu giá 3 lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP.Thủ Đức trong quý II năm nay, với giá khởi điểm ước tính trên 5.000 tỷ đồng. Động thái này nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế và hoàn thiện hạ tầng khu vực.

