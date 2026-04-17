TP.HCM xem xét nâng cấp đường Rừng Sác bằng PPP, tạo trục kết nối liên hoàn

UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi Sở Tài chính, các sở, ngành và địa phương liên quan về việc giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đoạn nối 15B và cải tạo, nâng cấp đường Rừng Sác theo phương thức PPP (hợp đồng BT).

Theo đó, UBND TP.HCM chấp thuận đề nghị của Sở Tài chính và các sở, ngành, đơn vị liên quan về việc giao Công ty Cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ tổ chức nghiên cứu, lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án nêu trên, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo đúng quy định pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư và các quy định liên quan.

UBND TP.HCM lưu ý, việc giao nghiên cứu, lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư không làm phát sinh quyền ưu tiên hoặc chỉ định Công ty Cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ là nhà đầu tư thực hiện dự án; việc lựa chọn nhà đầu tư được thực hiện theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Đường Rừng Sác dự kiến được mở rộng bằng phương thức đối tác công tư PPP (ảnh: M.Q)

TP.HCM cũng đề nghị phía doanh nghiệp có trách nhiệm tự cân đối nguồn kinh phí để thực hiện việc nghiên cứu, lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; không sử dụng ngân sách thành phố; bảo đảm nội dung, thành phần hồ sơ tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật hiện hành.

Thời hạn hoàn thành Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án và trình cấp có thẩm quyền xem xét là 12 tháng. Trường hợp báo cáo không được chấp thuận sau khi thẩm định hoặc quá thời hạn nêu trên chưa hoàn thành, công văn này sẽ hết hiệu lực.

UBND chỉ đạo Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ sau khi hoàn thành; chủ trì tham mưu UBND TP.HCM về trình tự, thủ tục tổ chức thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định chủ trương đầu tư theo đúng quy định.

Sở Xây dựng có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư trong suốt quá trình nghiên cứu, lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

Ngoài ra, UBND TP.HCM cũng giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, UBND xã Nhà Bè và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Cần Giờ dừng thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư đối với các dự án: Đầu tư xây dựng cầu Phú Xuân 2B; dự án đầu tư xây dựng đoạn 15B nối từ cầu Cần Giờ đến cầu Phú Xuân 2B. Các dự án trên tuyến đường Rừng Sác gồm: xây dựng cầu An Nghĩa giai đoạn 2; xây dựng cầu Nông trường Quận 5 giai đoạn 2; xây dựng cầu Rạch Đông giai đoạn 2; xây dựng cầu Long Giang giai đoạn 2 và xây dựng cầu Lôi Giang giai đoạn 2 …

Trong bối cảnh các dự án hạ tầng, khu đô thị mới, tuyến metro và các công trình kết nối liên vùng, cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ dần hình thành, đặc biệt là sự dịch chuyển dân cư từ khu vực trung tâm, áp lực giao thông qua Cần Giờ được dự báo sẽ tăng cao, kéo theo nhu cầu đi lại và lưu thông lớn. Theo đó, với vai trò là trục giao thông huyết mạch của Cần Giờ, đường Rừng Sác đồng thời giữ chức năng quan trọng trong việc kết nối liên hoàn, tăng cường liên kết giữa khu vực này với các vùng lân cận. Việc mở rộng đường Rừng Sác được TP.HCM xác định là một trong những nhiệm vụ phát triển hạ tầng trọng điểm từ nay đến năm 2027, nhằm đón đầu sự gia tăng mạnh về lượng khách du lịch và dân cư trong tương lai. Quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 (được Thủ tướng phê duyệt năm 2025) cũng xác định tuyến đường Rừng Sác là trục chính đô thị với mặt cắt ngang từ 40–60 m. Vì vậy, dự án mở rộng đường Rừng Sác với quy mô 8 làn xe cơ giới và 2 làn song hành, bề rộng 60 m được xác định là phù hợp với Nghị quyết số 12 ngày 26/9/2022 của Thành ủy TP.HCM về định hướng phát triển Cần Giờ đến năm 2030.