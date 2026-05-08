TP.HCM đẩy nhanh giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án đầu tư công

Bà Nguyễn Bích Thủy- Phó giám đốc Sở Nông nghiệp - Môi trường TP.HCM cho biết: Dù tỷ lệ giải ngân còn chậm nhưng đây là lĩnh vực có quy mô vốn lớn, tác động trực tiếp đến tiến độ đầu tư công và tăng trưởng kinh tế của thành phố. Vì vậy, trong thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Giải phóng mặt bằng chậm là một trong những vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công (Ảnh: Hoàng Minh)

Một trong những giải pháp trọng tâm là xây dựng quy trình phối hợp thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án liên quan nhiều địa phương. Theo đó, khi hoàn thiện quy chế phối hợp, thời gian thực hiện thủ tục có thể giảm từ 180 ngày xuống còn khoảng 120 ngày, bảo đảm quá trình bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được triển khai liên tục, không bị ách tắc. Ngoài ra, TP.HCM đang nghiên cứu cơ chế khen thưởng đối với các trường hợp bàn giao mặt bằng sớm.

Với những dự án thực hiện dở dang trong công tác bồi thường do vướng một số quy định, Sở liên tục phối hợp với Sở Tài chính để hướng dẫn các địa phương tháo gỡ khó khăn trong chuyển tiếp giữa Luật Đất đai 2013 và Luật Đất đai 2024, nhằm bảo đảm quá trình bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được triển khai liên tục, không bị ách tắc.

Sở chủ động tham mưu xây dựng phần mềm về quản lý tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng và thu hồi đất. Việc này nhằm chuẩn hóa dữ liệu liên thông quy trình với sở, ngành, các địa phương và hỗ trợ cập nhập điều hành theo thực tế.

Liên quan đến công tác định giá đất, bà Nguyễn Bích Thủy cho biết đây vẫn là một trong những “điểm nghẽn” lớn do vướng cả cơ chế chính sách lẫn việc thuê đơn vị tư vấn xác định giá đất. Tuy nhiên, Luật Đất đai 2024 và các nghị quyết mới đã bước đầu tháo gỡ một số khó khăn. Sở sẽ tiếp tục rà soát, đẩy nhanh công tác thuê tư vấn, thẩm định và chuyển hồ sơ sang Hội đồng thẩm định giá đất TP.HCM nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý trong thời gian tới.