中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

TP.HCM đẩy nhanh giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án đầu tư công

Thứ Sáu, 20:37, 08/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng năm 2026 của TP.HCM khoảng 33.685 tỷ đồng cho 165 dự án. Đến nay, thành phố đã giải ngân được 8.614 tỷ đồng, đạt khoảng 25%.

Bà Nguyễn Bích Thủy- Phó giám đốc Sở Nông nghiệp - Môi trường TP.HCM cho biết: Dù tỷ lệ giải ngân còn chậm nhưng đây là lĩnh vực có quy mô vốn lớn, tác động trực tiếp đến tiến độ đầu tư công và tăng trưởng kinh tế của thành phố. Vì vậy, trong thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng.

tp.hcm day nhanh giai phong mat bang de trien khai cac du an dau tu cong hinh anh 1
Giải phóng mặt bằng chậm là một trong những vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công (Ảnh: Hoàng Minh)

Một trong những giải pháp trọng tâm là xây dựng quy trình phối hợp thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án liên quan nhiều địa phương. Theo đó, khi hoàn thiện quy chế phối hợp, thời gian thực hiện thủ tục có thể giảm từ 180 ngày xuống còn khoảng 120 ngày, bảo đảm quá trình bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được triển khai liên tục, không bị ách tắc. Ngoài ra, TP.HCM đang nghiên cứu cơ chế khen thưởng đối với các trường hợp bàn giao mặt bằng sớm.

Với những dự án thực hiện dở dang trong công tác bồi thường do vướng một số quy định, Sở liên tục phối hợp với Sở Tài chính để hướng dẫn các địa phương tháo gỡ khó khăn trong chuyển tiếp giữa Luật Đất đai 2013 và Luật Đất đai 2024, nhằm bảo đảm quá trình bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được triển khai liên tục, không bị ách tắc. 

Sở chủ động tham mưu xây dựng phần mềm về quản lý tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng và thu hồi đất. Việc này nhằm chuẩn hóa dữ liệu liên thông quy trình với sở, ngành, các địa phương và hỗ trợ cập nhập điều hành theo thực tế.

Liên quan đến công tác định giá đất, bà Nguyễn Bích Thủy cho biết đây vẫn là một trong những “điểm nghẽn” lớn do vướng cả cơ chế chính sách lẫn việc thuê đơn vị tư vấn xác định giá đất. Tuy nhiên, Luật Đất đai 2024 và các nghị quyết mới đã bước đầu tháo gỡ một số khó khăn. Sở sẽ tiếp tục rà soát, đẩy nhanh công tác thuê tư vấn, thẩm định và chuyển hồ sơ sang Hội đồng thẩm định giá đất TP.HCM nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý trong thời gian tới.

Lệ Hằng/VOV-TP.HCM
Tag: bồi thường giải phóng mặt bằng đầu tư công TP.HCM kinh tế xã hội GRDP giải ngân vốn đầu tư công
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đền bù giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư công đạt thấp
Đền bù giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư công đạt thấp

VOV.VN - UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cho biết, tính đến hết tháng 10/2023 các dự án trên địa bàn đã giải ngân trên 10.485 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 62,61% tổng kế hoạch vốn 2023, trong đó có hơn 5.770 tỷ đồng là ngân sách tỉnh, đạt 58,91%.

Đền bù giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư công đạt thấp

Đền bù giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư công đạt thấp

VOV.VN - UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cho biết, tính đến hết tháng 10/2023 các dự án trên địa bàn đã giải ngân trên 10.485 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 62,61% tổng kế hoạch vốn 2023, trong đó có hơn 5.770 tỷ đồng là ngân sách tỉnh, đạt 58,91%.

Gỡ khó giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công
Gỡ khó giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công

VOV.VN - Tỉnh Sơn La đang triển khai nhiều giáp pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng phục vụ thi công các công trình, dự án và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn.

Gỡ khó giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công

Gỡ khó giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công

VOV.VN - Tỉnh Sơn La đang triển khai nhiều giáp pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng phục vụ thi công các công trình, dự án và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn.

Bồi thường, giải phóng mặt bằng là “điểm nghẽn” giải ngân đầu tư công tại TP.HCM
Bồi thường, giải phóng mặt bằng là “điểm nghẽn” giải ngân đầu tư công tại TP.HCM

VOV.VN - Chiều 24/5, HĐND TP.HCM tổ chức buổi giám sát việc thực hiện công tác đầu tư công giai đoạn 2021-2025 đối với Sở Tài nguyên và Môi trường.

Bồi thường, giải phóng mặt bằng là “điểm nghẽn” giải ngân đầu tư công tại TP.HCM

Bồi thường, giải phóng mặt bằng là “điểm nghẽn” giải ngân đầu tư công tại TP.HCM

VOV.VN - Chiều 24/5, HĐND TP.HCM tổ chức buổi giám sát việc thực hiện công tác đầu tư công giai đoạn 2021-2025 đối với Sở Tài nguyên và Môi trường.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp