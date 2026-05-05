TP.HCM triển khai 20 bước giải phóng mặt bằng Vành đai 4

Thứ Ba, 20:04, 05/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - TP.HCM vừa ban hành kế hoạch 20 bước triển khai bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án Vành đai 4 với mục tiêu hoàn thành giải phóng mặt bằng vào tháng 8/2026.

Có 16 phường, xã trên địa bàn TP.HCM có đất bị thu hồi để thực hiện Vành đai 4, gồm: Hiệp Phước, Nhuận Đức, Tân An Hội (TP.HCM trước đây); Châu Pha, Châu Đức, Tân Thành (Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây); Bình Dương, Hòa Lợi, Long Nguyên, Tây Nam, Thới Hòa, Bình Cơ, Tân Uyên, Vĩnh Tân, Thường Tân và Bắc Tân Uyên (Bình Dương trước đây).

TP.HCM yêu cầu huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư, các sở, ngành và chính quyền địa phương tại các khu vực bị ảnh hưởng. Công tác thu hồi đất phải được thực hiện công khai, minh bạch, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân; đồng thời bàn giao mặt bằng đúng tiến độ để nâng cao hiệu quả đầu tư dự án.

Dự án Vành đai 4 TP.HCM có tổng chiều dài khoảng 207 km

Theo kế hoạch triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư mà TP ban hành, một số bước đã hoàn thành gồm: xây dựng kế hoạch thu hồi đất; tổ chức họp với người có đất trong khu vực thu hồi; thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; ban hành, niêm yết thông báo thu hồi đất; trao thông báo thu hồi đất cho các trường hợp…

Các bước tiếp theo được triển khai theo kế hoạch cụ thể, có sơ đồ Gantt để theo dõi, gồm: tổ chức điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm; xác định nguồn gốc, tình trạng pháp lý nhà, đất; lập dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; thẩm định phương án, quyết định phê duyệt phương án; ban hành quyết định thu hồi đất…

Dự kiến, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sẽ được TP.HCM hoàn thành vào tháng 8/2026.

Dự án Vành đai 4 TP.HCM có tổng chiều dài khoảng 207 km, đi qua TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh. Trong đó, đoạn dài 47 km qua Bình Dương (trước đây) đã được khởi công từ tháng 6/2025. Các đoạn còn lại dài khoảng 160 km, với tổng mức đầu tư hơn 120.400 tỷ đồng, đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư vào tháng 6/2025.

Sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, chiều dài tuyến đi qua địa bàn TP.HCM tăng lên hơn 80 km.

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại TP.HCM được chia thành 4 dự án thành phần. TP.HCM đặt mục tiêu khởi công các dự án thành phần ngay trong năm 2026.

Toàn tuyến dự kiến hoàn thành vào quý II/2028 và đưa vào khai thác cùng năm. Khi đi vào hoạt động, Vành đai 4 TP.HCM sẽ trở thành trục giao thông chiến lược, kết nối Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ và Tây Nguyên; đồng thời tăng cường liên kết với sân bay Long Thành và hệ thống cảng biển, góp phần giảm áp lực giao thông khu vực nội đô và các tuyến cửa ngõ.

Chủ tịch UBND TP.HCM làm Trưởng ban chỉ đạo thực hiện dự án Vành đai 4

VOV.VN - UBND TP.HCM vừa thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 với tổng vốn hơn 120.400 tỷ đồng. Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được làm Trưởng ban, chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai công trình hạ tầng chiến lược kết nối TP.HCM với Đồng Nai và Tây Ninh.

Hà Khánh/VOV-TP.HCM
TP.HCM chi gần 1.000 tỷ đồng mở rộng đường cạnh Công viên số 1 Lý Thái Tổ
VOV.VN - Sáng 4/5, phường Vườn Lài, TP.HCM khởi công dự án mở rộng đường Trần Bình Trọng, nằm liền kề Công viên số 1 Lý Thái Tổ.

VOV.VN - Sáng 4/5, phường Vườn Lài, TP.HCM khởi công dự án mở rộng đường Trần Bình Trọng, nằm liền kề Công viên số 1 Lý Thái Tổ.

Không gian phát triển mới, TP.HCM kiến tạo tương lai

VOV.VN - TP.HCM mang hình hài siêu đô thị mới sau khi sáp nhập cùng Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Với không gian rộng mở, Thành phố tập trung kiến tạo hạ tầng, lấy người dân làm trung tâm, quyết tâm thực hiện chỉ đạo của Trung ương để bứt phá mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

VOV.VN - TP.HCM mang hình hài siêu đô thị mới sau khi sáp nhập cùng Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Với không gian rộng mở, Thành phố tập trung kiến tạo hạ tầng, lấy người dân làm trung tâm, quyết tâm thực hiện chỉ đạo của Trung ương để bứt phá mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Khởi công các dự án trọng điểm tại TP.HCM dịp 30/4: Kiến tạo diện mạo siêu đô thị

VOV.VN - Ngày 29/4, TP.HCM đồng loạt khởi công và trao chứng nhận đầu tư 5 siêu dự án trọng điểm thuộc các lĩnh vực mũi nhọn. Đây không chỉ là bước tiến kiến tạo diện mạo siêu đô thị hiện đại, mà còn là lời cam kết mạnh mẽ của Thành phố trong việc hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược.

VOV.VN - Ngày 29/4, TP.HCM đồng loạt khởi công và trao chứng nhận đầu tư 5 siêu dự án trọng điểm thuộc các lĩnh vực mũi nhọn. Đây không chỉ là bước tiến kiến tạo diện mạo siêu đô thị hiện đại, mà còn là lời cam kết mạnh mẽ của Thành phố trong việc hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược.

