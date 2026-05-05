TP.HCM triển khai 20 bước giải phóng mặt bằng Vành đai 4

Có 16 phường, xã trên địa bàn TP.HCM có đất bị thu hồi để thực hiện Vành đai 4, gồm: Hiệp Phước, Nhuận Đức, Tân An Hội (TP.HCM trước đây); Châu Pha, Châu Đức, Tân Thành (Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây); Bình Dương, Hòa Lợi, Long Nguyên, Tây Nam, Thới Hòa, Bình Cơ, Tân Uyên, Vĩnh Tân, Thường Tân và Bắc Tân Uyên (Bình Dương trước đây).

TP.HCM yêu cầu huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư, các sở, ngành và chính quyền địa phương tại các khu vực bị ảnh hưởng. Công tác thu hồi đất phải được thực hiện công khai, minh bạch, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân; đồng thời bàn giao mặt bằng đúng tiến độ để nâng cao hiệu quả đầu tư dự án.

Theo kế hoạch triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư mà TP ban hành, một số bước đã hoàn thành gồm: xây dựng kế hoạch thu hồi đất; tổ chức họp với người có đất trong khu vực thu hồi; thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; ban hành, niêm yết thông báo thu hồi đất; trao thông báo thu hồi đất cho các trường hợp…

Các bước tiếp theo được triển khai theo kế hoạch cụ thể, có sơ đồ Gantt để theo dõi, gồm: tổ chức điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm; xác định nguồn gốc, tình trạng pháp lý nhà, đất; lập dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; thẩm định phương án, quyết định phê duyệt phương án; ban hành quyết định thu hồi đất…

Dự kiến, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sẽ được TP.HCM hoàn thành vào tháng 8/2026.

Dự án Vành đai 4 TP.HCM có tổng chiều dài khoảng 207 km, đi qua TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh. Trong đó, đoạn dài 47 km qua Bình Dương (trước đây) đã được khởi công từ tháng 6/2025. Các đoạn còn lại dài khoảng 160 km, với tổng mức đầu tư hơn 120.400 tỷ đồng, đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư vào tháng 6/2025. Sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, chiều dài tuyến đi qua địa bàn TP.HCM tăng lên hơn 80 km. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại TP.HCM được chia thành 4 dự án thành phần. TP.HCM đặt mục tiêu khởi công các dự án thành phần ngay trong năm 2026. Toàn tuyến dự kiến hoàn thành vào quý II/2028 và đưa vào khai thác cùng năm. Khi đi vào hoạt động, Vành đai 4 TP.HCM sẽ trở thành trục giao thông chiến lược, kết nối Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ và Tây Nguyên; đồng thời tăng cường liên kết với sân bay Long Thành và hệ thống cảng biển, góp phần giảm áp lực giao thông khu vực nội đô và các tuyến cửa ngõ.