TP.HCM đón làn sóng đầu tư vào trung tâm dữ liệu hàng tỷ USD



Để đạt được kết quả này, TP.HCM đã chuyển từ thế bị động sang chủ động trong thu hút đầu tư.

Đẩy mạnh chuỗi cung ứng “Make in Vietnam”

Mới đây trong tháng 4, UBND TP.HCM đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 4 dự án công nghệ cao tại Khu Công nghệ cao TPHCM với tổng vốn hơn 1,23 tỷ USD, tập trung vào hạ tầng số. Trong đó, nổi bật là hai dự án trung tâm dữ liệu siêu quy mô với tổng vốn gần 1 tỷ USD. Đó là Dự án Evolution DC của Mỹ công suất 52MW, phục vụ điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo và xử lý dữ liệu lớn. Kế đến là Tổ hợp trung tâm dữ liệu siêu quy mô Starmason của Singapore có công suất 60MW, đáp ứng hạ tầng cho AI và Cloud Computing.

Nhiều tập đoàn công nghệ lớn có vốn đầu tư nước ngoài muốn đầu tư vào Khu Công nghệ cao TP.HCM (Ảnh: Hoàng Minh)

Bên cạnh đó có nhà đầu tư mở rộng quy mô dự án, xây dựng thêm nhà máy. Đó là Tập đoàn TTI (Techtronic Industries Company Pte.Ltd) của Đức đầu tư thêm 81 triệu USD xây thêm Nhà máy Techtronic Tools Việt Nam, sản xuất bị các thiết bị điện tử thông minh, cơ điện tử tích hợp IoT, bảng mạch… Tập đoàn này sẽ mở rộng chuỗi cung ứng điện tử toàn cầu, thúc đẩy sản xuất thiết bị thông minh; thành lập Trung tâm Thí nghiệm R&D. Đồng thời, TTI sẽ liên kết với hệ sinh thái công nghiệp ở đây để đẩy mạnh chuỗi cung ứng “Make in Vietnam”.

Ông Trương Văn Bằng - Giám đốc cấp cao Phát triển dự án tại Việt Nam của Tập đoàn TTI nhận giấy chứng nhận đầu tư Nhà máy Techtronic Tools Việt Nam (Ảnh: AV)

Ông Trương Văn Bằng - Giám đốc cấp cao Phát triển dự án tại Việt Nam của Tập đoàn TTI cho biết tập đoàn này đầu tư tại TP.HCM năm 2019, môi trường đầu tư ở đây rất tốt, nhà đầu tư được lãnh đạo các cơ quan chức năng và UBND TP.HCM tạo thuận lợi trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, để thuận lợi hơn trong xuất khẩu sản phẩm của nhà máy, ông Bằng kiến nghị:

“Với nhà máy của Tập đoàn TTI tại Việt Nam, phần lớn xuất khẩu là qua cảng biển là chính. Ngoài những cảng gần ở TP.HCM, thì Cảng Cái Mép - Thị Vải có nền tảng phát triển lâu. Thành phố nên tập trung và đặc biệt đầu tư phát triển để cho những tàu có trọng tải lớn có thể vào được. Đó sẽ là một điểm hết sức là thuận lợi cho các nhà đầu tư”, ông Bằng nói.

Chuẩn bị mặt bằng đón làn sóng đầu tư

Hiện nay, Tập đoàn G24 của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất cam kết đầu tư 2 tỷ USD vào lĩnh vực Trung tâm dữ liệu tại TP.HCM. Bên cạnh đó, một tập đoàn công nghệ cao nước ngoài khác cũng dự kiến rót khoảng 2 tỷ USD để triển khai dự án tương tự tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung.

Theo Giáo sư Nguyễn Kỳ Phùng, Trưởng Ban quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM, sắp tới ở TP.HCM sẽ có làn sóng đầu tư xây dựng Trung tâm dữ liệu lớn, AI kết hợp với các trung tâm nghiên cứu phát triển rất mạnh. Do các nước trong khu vực như: Singapore, Thái Lan và Malaysia đầu tư trung tâm này sớm nên ở đó nhu cầu đã bão hòa. Còn ở Việt Nam dư địa vẫn khá nhiều, môi trường đầu tư thuận lợi, nguồn nhân lực công nghệ cao tốt. Đồng thời, nhu cầu chuyển đổi số, ứng dụng AI và công nghệ thông tin ở TP.HCM rất lớn.

Hiện nay, nhiều nhà đầu tư công nghệ cao đang quan tâm và muốn rót vốn vào Khu Công nghệ cao TP.HCM. Từ đầu năm đến nay, khu này đã thu hút khoảng 1,3 tỷ USD vốn đầu tư. Đáng chú ý, trong năm nay, Intel chuyển hoạt động từ Costa Rica về đây để sản xuất chip tính toán hiệu năng cao, khi đó giá trị sản xuất tăng thêm của nhà máy này dự kiến là 3 tỷ USD.

Giáo sư Nguyễn Kỳ Phùng, Trưởng Ban quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM (Ảnh: AV)

Để chuẩn bị quỹ đất đón làn sóng đầu tư, Khu Công nghệ cao TP.HCM đã tái cơ cấu khu đất 52 ha trước đây cấp cho Silicon Valley nhưng chưa đưa vào sản xuất, nhằm xây dựng trung tâm sản xuất sản phẩm công nghệ chiến lược quy mô khoảng 50 ha. Tại đây, thành phố định hướng phát triển các lĩnh vực mũi nhọn như vi mạch, bán dẫn, trung tâm dữ liệu (Data Center), tính toán hiệu năng cao và trí tuệ nhân tạo (AI).

Bên cạnh chuẩn bị hạ tầng, Khu Công nghệ cao TP.HCM cũng chủ động tiếp cận các tập đoàn lớn về công nghệ cao để kêu gọi đầu tư.

Giáo sư Nguyễn Kỳ Phùng cho rằng: “Chúng ta chuyển từ bị động sang chủ động gặp gỡ, kêu gọi các nhà đầu tư. Các sở, ngành cũng như Khu Công nghệ cao phải nói cho được những chính sách gì của mình là vượt trội, chính sách ưu đãi mà nhà đầu tư cảm thấy rằng hơn Thái Lan, hơn Malaysia, hơn Singapore… và về Việt Nam là môi trường đầu tư tốt. Chúng ta có nhiều chính sách tốt, được nhà đầu tư rất quan tâm, như chính sách thuê đất, về thuế, về nhập khẩu các thiết bị”.

Về phía lãnh đạo UBND TP.HCM, khi gặp gỡ, trao đổi với các nhà đầu tư, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Được khẳng định, Thành phố luôn đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

“Nếu những vướng mắc vượt thẩm quyền của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao hoặc các sở, ngành, UBND TP sẽ kịp thời xem xét, giải quyết để bảo đảm dự án triển khai đúng tiến độ”, ông Được nhấn mạnh.

Kết quả thu hút đầu tư thời gian qua cho thấy hiệu quả bước đầu của các cơ chế cải cách mới, phù hợp với định hướng tái cấu trúc mô hình tăng trưởng của TP.HCM. Theo đó, thành phố xác định các động lực tăng trưởng mới dựa trên công nghệ cao, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Trong bối cảnh quỹ đất hạn chế, mô hình sản xuất gia công không còn là lợi thế và cũng không tạo ra nhiều giá trị gia tăng cho nền kinh tế.