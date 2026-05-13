Phát động cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp công nghệ cao

Với chủ đề “Nông nghiệp tuần hoàn - Kiến tạo tương lai xanh”, cuộc thi hướng tới thúc đẩy các giải pháp sáng tạo, góp phần xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, bền vững, thích ứng với xu thế toàn cầu.

Trong bối cảnh nông nghiệp Việt Nam chuyển mạnh theo hướng xanh, số hóa và phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo được xem là động lực quan trọng để nâng cao giá trị nông sản và tạo sức bật cho kinh tế nông nghiệp. Khu vực Trung du và miền núi phía Bắc với nhiều tiềm năng về nông, lâm nghiệp, dược liệu và tri thức bản địa đang mở ra cơ hội lớn cho các mô hình khởi nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành lợi thế cạnh tranh, cần thêm những ý tưởng mới và hệ sinh thái hỗ trợ hiệu quả cho người trẻ khởi nghiệp.

Đây là năm thứ hai cuộc thi được tổ chức tại khu vực Trung du và miền núi phía Bắc

Ông Nguyễn Thanh Hiền, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức cuộc thi chia sẻ: Sự kiện cũng là cầu nối tăng cường hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương, nhằm tìm kiếm, ươm tạo và tôn vinh các dự án khởi nghiệp tiềm năng.

“Từ cuộc thi này, chúng tôi mong muốn tìm kiếm những ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tiềm năng từ Thái Nguyên cũng như các tỉnh khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. Những ý tưởng khả thi sẽ được Ban Tổ chức phối hợp cùng các đơn vị, cơ quan chuyên môn hỗ trợ phát triển, từng bước đưa vào thực tế sản xuất. Qua đó góp phần nâng cao giá trị nông nghiệp địa phương và thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao”, ông Hiền cho biết.

Cuộc thi gồm 3 vòng: Sơ tuyển, Bán kết và Chung kết. Các dự án vượt qua vòng sơ tuyển sẽ được tập huấn kỹ năng khởi nghiệp, xây dựng mô hình kinh doanh, sở hữu trí tuệ, gọi vốn đầu tư, kỹ năng thuyết trình, phản biện và hoàn thiện kế hoạch kinh doanh. Sau cuộc thi, các dự án tiềm năng sẽ được xem xét hỗ trợ tiền ươm tạo, ươm tạo tại trung tâm và có thể nhận mức hỗ trợ tối đa 400 triệu đồng/dự án.

Cuộc thi hướng tới thúc đẩy các giải pháp sáng tạo, góp phần xây dựng nền nông nghiệp hiện đại

PGS.TS Nguyễn Hưng Quang, Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên chia sẻ: “Chúng tôi tin tưởng rằng, việc phối hợp tổ chức cuộc thi lần này sẽ mở ra diễn đàn quan trọng nhằm kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp giữa các địa phương khu vực Trung du và miền núi phía Bắc với những trung tâm đổi mới sáng tạo lớn của cả nước. Đây cũng là cơ hội để ươm mầm, phát triển các ý tưởng khởi nghiệp tiềm năng, đặc biệt từ sinh viên, thanh niên, hợp tác xã và doanh nghiệp trẻ; đồng thời tăng cường liên kết giữa Nhà nước, nhà trường, nhà khoa học và doanh nghiệp, hướng tới phát triển các mô hình nông nghiệp công nghệ cao theo hướng bền vững và thực tiễn".

Thời gian qua, Thái Nguyên đang đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu đổi mới sáng tạo giai đoạn 2025 - 2030 theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW, việc tổ chức cuộc thi không chỉ tạo sân chơi cho các ý tưởng khởi nghiệp trẻ mà còn góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực phát triển công nghệ với Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh

Ông Trần Đình Thất, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên cho biết, hiện tỉnh Thái Nguyên đang tập trung phát triển hạ tầng số, xây dựng khu công nghệ thông tin tập trung Yên Bình, thúc đẩy mô hình trường học số và ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp thông minh nhằm tạo động lực tăng trưởng.

Đây là năm thứ hai cuộc thi được tổ chức tại khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. Năm đầu tiên triển khai, cuộc thi đã thu hút hơn 300 ý tưởng, dự án sáng tạo từ các tổ chức, cá nhân, cho thấy sức lan tỏa và tiềm năng lớn của phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp công nghệ cao. Năm nay, cuộc thi tiếp tục được kỳ vọng phát hiện, ươm tạo và hỗ trợ nhiều mô hình khởi nghiệp tiềm năng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững.