TP.HCM: Dự án mở rộng đường Đồng Văn Cống 2 năm chưa hoàn thành gây bức xúc

Ghi nhận của phóng viên tại tuyến đường Đồng Văn Cống, TP.Thủ Đức (TP.HCM), Cảnh tượng xe container, xe tải... nối đuôi nhau xếp hàng dài vào khung giờ cao điểm để "tranh nhau" ra vào cảng Cát Lái, kèm theo đó là khói bụi, âm thanh đinh tai nhức óc của động cơ gầm rú.

Ngược lại với cảnh giao thông quá tải, nguy hiểm là dự án mở rộng đường này thành nhiều làn xe vẫn “án binh bất động”.

Công trường dự án mở rộng đường Đồng Văn Cống không một bóng người làm việc

Tại khu vực công trường, những khối bê-tông, ống cống, xà bần, gạch đá ngổn ngang. Nhiều thiết bị, máy móc, vật liệu xây dựng phơi nắng phơi mưa trong suốt thời gian dài, cỏ mọc um tùm. Những khu đất trống của công trình giờ đây trở thành điểm dừng đỗ xe hoặc nơi tập kết rác thải, điều này đã khiến người dân không khỏi bức xúc.

Anh Nguyễn Thanh Bình – Người dân sinh sống tại khu vực chia sẻ: “Từ đầu tết tới giờ người ta chưa có thi công gì hết, đất đá lởm chởm thế này nguy hiểm lắm. Bên kia bê tông xi măng rất nhiều, người dân nhiều khi lo lắng bất an vì tìm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.”

Không chỉ người dân khu vực mà cả những cánh tài xế cũng ngán ngẫm mỗi khi di chuyển trên tuyến đường này khi ùn ứ, kẹt xe là chuyện thường gặp khi ra vào khu vực cảng Cát Lái.

Anh Trần Văn Tài, tài xế xe container cho biết: “Tuyến đường này có một đường đi vào mà tuyến đường này thì nó nhỏ quá, khi mà xe hư hỏng hay cọ quẹt thì sẽ bị ùn ứ lại, không có lưu thông được.”

Máy móc thiết bị nằm phơi nắng mưa trong suốt thời gian dài

Chính việc chậm trễ hoàn thành dự án đã kéo theo nhiều hệ lụy, một trong số đó là ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động vận tải hàng hóa TpHCM. Nói về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Chánh, Hiệp hội vận tải hàng hóa TpHCM cho biết:

“Bây giờ triển khai chậm mà khối lượng hàng hóa tăng, từ đó tạo nên áp lực cho nền kinh tế. áp lực ở đây là di chuyển chậm nhưng chi phí tăng đã làm cho sức cạnh tranh giảm đi.”

Theo kế hoạch, đoạn đường Đồng Văn Cống (từ cầu Giồng Ông Tố 2 đến nút giao thông Mỹ Thủy) sẽ được mở rộng thêm hai làn ô tô, tăng lên 8 làn xe. Dự án được khởi công vào tháng 2/2020 với tổng vốn đầu tư khoảng 42 tỷ đồng. Do việc mở rộng thêm 2 làn xe ở giữa đường là đất dự trữ dành cho giao thông nên dự án không phải thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, thi công thuận lợi. Tuy chỉ dài vỏn vẹn 2,8km thế nhưng suốt 3 năm qua công trình vẫn chưa thể về đích đúng hẹn. Nói về nguyên nhân dẫn đến chậm tiến độ thi công công trình, ông Phan Công Bằng (Phó giám đốc Sở GTVT TP.HCM) cho biết:

“Theo báo cáo của Ban Giao thông thì cũng có nhiều nguyên nhân, đặc biệt là trong thời gian dịch bệnh thì 1 số doanh nghiệp chịu ảnh hưởng, cái tình trạng tài chính có vấn đề, thì hiện nay Ban giao thông cũng cố gắng để làm sao khắc phục.”

Ngoài ra tại cuộc họp báo Kinh tế xã hội TpHCM chiều ngày 19/10. Sở GTVT TpHCM cũng có văn bản trả lời phóng viên VOV Giao thông về vấn đề này, cụ thể phía Sở cho biết, nhà thầu thi công dự án (Công ty cổ phần Lạc An) chậm tiến độ 27 tháng so với kế hoạch đề ra. Do đó vào tháng 7/2023, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông - chủ đầu tư) đã thực hiện các thủ tục chấm dứt hợp đồng với đơn vị thi công cũ, hiện đơn vị đang triển khai lựa chọn đơn vị thi công mới, dự kiến sẽ hoàn thành thi công trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Những khu đất trống của công trình giờ đây trở thành điểm dừng đỗ xe hoặc nơi tập kết rác thải

Hy vọng, với những động thái mới từ các sở, ngành sẽ giúp không chỉ tuyến đường Đồng Văn Cống mà cả những dự án xung quanh khu vực cảng Cát Lái như Mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh, đường Nguyễn Thị Định; làm đường mới kết nối từ khu vực cảng Phú Hữu ra đường Võ Chí Công… sẽ sớm được giải quyết. Từ đó góp phần ‘giải cứu’ cảng Cát Lái khỏi tình trạng kẹt xe, ùn ứ khi thời điểm cuối năm cận kề.