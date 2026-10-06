TP.HCM dự kiến bồi thường cao nhất hơn 338 triệu đồng/m2 tại dự án Bến Nhà Rồng



Theo đó, có hơn 49 ha đất dự kiến được thu hồi, ảnh hưởng khoảng 171 trường hợp. Tổng chi phí bồi thường, hỗ trợ tạm tính hơn 5.581 tỷ đồng.

Về mức giá, theo đề xuất có thể đạt mức cao nhất là hơn 338 triệu đồng/m2 tại vị trí 1 trên đường Nguyễn Tất Thành, đoạn từ cầu Khánh Hội đến đường Lê Văn Linh, trong trường hợp thửa đất tiếp giáp một mặt tiền đường và một mặt hẻm.

Khu vực Bến Nhà Rồng - Bến Bạch Đằng, TP.HCM (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Cũng trên đường Nguyễn Tất Thành, đoạn từ đường Lê Văn Linh đến đường Xóm Chiếu, đất ở vị trí 1 được đề xuất mức giá hơn 310 triệu đồng/m2 với trường hợp tiếp giáp một mặt tiền đường và một mặt hẻm.

Tại đường Hoàng Diệu, đoạn từ Cảng Sài Gòn đến đường Nguyễn Tất Thành, giá đất ở vị trí 1 được đề xuất gần 265 triệu đồng/m2 với trường hợp tiếp giáp một mặt tiền đường và một mặt hẻm.

Đối với đất ở vị trí 3, nằm trong hẻm rộng từ 3 m đến dưới 5 m và có độ sâu dưới 100 m, mức giá dự kiến gần 187 triệu đồng/m2. Đất ở vị trí 4, hẻm rộng dưới 3 m và độ sâu dưới 100 m, có mức giá gần 155 triệu đồng/m2.

Ngoài đất ở, các loại đất khác như đất thương mại, dịch vụ hoặc đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp cũng được đề xuất với các mức giá trên 200 triệu đồng/m2.

Theo dự thảo, việc bồi thường về đất được thực hiện bằng đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất bị thu hồi. Trường hợp không có đất để bồi thường, người dân sẽ được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể do Chủ tịch UBND phường Xóm Chiếu quyết định tại thời điểm phê duyệt phương án.

Về tái định cư, dự thảo xác định có 147 trường hợp đủ điều kiện bố trí tái định cư. Trường hợp đủ điều kiện tái định cư nhưng có nhu cầu tự lo chỗ ở mới, ngoài tiền bồi thường về đất bằng tiền, người dân còn được hỗ trợ thêm khoản tương đương 5% giá trị bồi thường, hỗ trợ.

Dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng được HĐND TP.HCM thông qua chủ trương đầu tư tháng 6/2026. Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án khoảng 29.317 tỷ đồng, quy mô khoảng 73,3 ha, thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP) – loại hợp đồng BT (xây dựng – chuyển giao). Dự án được khởi công ngày 1/7/2026, dự kiến hoàn thành khoảng giữa năm 2029. Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Bến Nhà Rồng thuộc Tập đoàn Sun Group là nhà đầu tư.